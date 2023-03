[株式会社 ACRO]

コスメの祭典「ISETAN MAKE UP PARTY 2023(イセタン メイクアップ パーティ 2023)」が、2023年3月21日(火・祝)*~27日(月)まで伊勢丹新宿店にて開催



毎年注目を集めるコスメの祭典「ISETAN MAKE UP PARTY 2023(イセタン メイクアップ パーティ 2023)」が、2023年3月21日(火・祝)*~27日(月)まで伊勢丹新宿店にて開催されます。

会期中、メイクアップブランド「Amplitude(アンプリチュード)」は、3つの異なる質感と色で、一度目が合ったらその目を逸らせなくなるほどに印象深い眼差しを作りだす「Amplitude コンスピキュアス アイズ」から、このイベントのスペシャルカラー2色を発売いたします。他にも、イベント会場でのご購入特典や、Amplitude オフィシャル メイクアップアーティストによるメイクアップ レッスンなどもご用意しております。

ぜひこの機会にAmplitudeならではの洗練された大人美と、深い奥行きを感じる‟透き通る感‟あふれるメイクアップをご体感ください。

■イベント概要

ISETAN MAKE UP PARTY 2023(イセタン メイクアップ パーティ 2023)

期間 : 2023年3月21日(火・祝)* ~27日(月)開催 ※最終日18時終了

*初日3月21日(火・祝)はエムアイカード会員さま特別ご招待日となります

場所 : 伊勢丹新宿店 本館6階 催物場

※詳細は以下のイセタン メイクアップ パーティ特設サイトにてご確認ください

https://meeco.mistore.jp/meeco/makeupparty/



■スペシャルアイテム ※数量限定、なくなり次第終了

Amplitude コンスピキュアス アイズ 数量限定 全2色 価格:7,700円(税込)

・3月21日(火・祝) 伊勢丹新宿店およびmeecoにて数量限定発売 ※会期中はイベント会場およびmeecoのみ販売

・4月19日(水) 岩田屋本店にて数量限定発売(4月12日(水)より岩田屋本店にて予約開始)



Ampliude コンスピキュアス アイズ EX-03

ミステリアスな色香をまとい、アンニュイな目もとに仕上げるバイオレットピンク





Amplitude コンスピキュアス アイズ EX-04

凛とした美しさを際立たせ、センシュアルな目もとに仕上げるソフトピンク



■メイクアップ レッスン ※要予約、定員になり次第受付を終了いたします





イベント会場にて、Amplitude オフィシャル メイクアップアーティストによるメイクアップ レッスンを開催いたします。

・所要時間: 各回約60分

・予約方法: お電話にてご予約ください 03-6274-8930

(伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品 / Amplitudeカウンター直通)

※WEB予約はございません

※実施日時などの詳細はお問い合わせください



■ご購入特典 ※先着順、なくなり次第終了

3月24日(金) ~27日(月)の期間中、イベント会場にて13,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、「オリジナルミラー」と「Amplitude フェイスプロテクター(デラックスサンプル)」をプレゼント

いたします。





【お問い合わせ先】

Amplitude 〈アンプリチュード〉

0120-781-811

https://www.amplitude-beauty.com/



【Amplitude<アンプリチュード>とは】

「Amplitude」の意味は「豊かさ、奥行き、振幅」。心の豊かさ、感情や思想の深遠さ、知識の豊富さや奥深さなど、“人間に関わる大きさ広さ”という意味合いをも含んでいます。単なるメイクを提案するだけでなく、ひとりの人間として女性に自信を与え、日々勇気をもたらす“顔”を提案していきます。世界に通用する日本女性の美を提唱し、大人の女性が宿すべきかっこよさを引き出すブランドです。

■公式WEBサイト

https://www.amplitude-beauty.com/



■SNS (@amplitudebeauty)

Facebook https://www.facebook.com/amplitudebeauty/

Instagram https://www.instagram.com/amplitudebeauty/

Twitter https://twitter.com/amplitudebeauty



