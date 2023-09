[株式会社Casie]

絵画を中心にコミュニケーションがより活性化し、イノベーションが創発されるきっかけに



アートのサブスクリプションサービス「Casie(かしえ)」を運営する株式会社Casie(京都市下京区、代表取締役CEO:藤本 翔 以下、Casie)と、「ここで、創発。~Paving for New Tomorrow~」をブランドスローガンとして掲げる京都リサーチパーク株式会社(本社:京都市下京区中堂寺南町134番地、代表取締役社長:門脇あつ子 以下、KRP)は、KRP地区内の共用部を京都市内の街並みを表現するアート作品で彩る常設展示を開始いたします。

本プロジェクトを通して、アートが身近に感じられるような街づくりだけでなく、アーティストと鑑賞者が繋がるきっかけを紡いでいきます。









■背景

本プロジェクトは「表現者と未来の市場を切り拓く」をミッションとして掲げるCasieが、オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベントを開催しているKRPと京都を盛り上げていきたいという思いで合致し「日常とアートの新しい関わり方」を試行する取り組みとして実現しました。



本展示では、《京都の色をアートで抽出》をテーマに、梅小路エリアを代表する「京都水族館」「梅小路公園」「中央市場」と3箇所をモチーフに展示を行いました。

展示しているアート作品の色に重点を置いてご覧いただくことで、街の魅力の再発見に繋がることを期待しています。また、KRP地区で働く研究者やビジネスパーソンの皆様の感性を刺激し、着想が拡がったり、絵画を中心に社内外のコミュニケーションがより活性化し、イノベーションが創発されるきっかけになれば幸いです。





▲ 展示場所ごとに街を連想するアートを展示



今後の展開として、アーティストと鑑賞者が交流できるイベントなども計画しています。

アート作品やアーティストとの出会いによって生まれた視野の広がりや磨かれた価値観がきっかけとなって、本プロジェクトに触れた皆様の人生が豊かになっていくことを願っています。





■プロジェクトの特徴

展示されている約15点の作品はすべてサブスクリプションによるレンタルや購入が可能です。

会場には作品ごとにQRコードが用意されており、気に入ったアーティストや作品の情報を読み取るとその場で気軽にレンタルすることができます。レンタル料金や購入金額の一部は、アーティストへ直接還元される仕組みとなっています。





■展示概要

展示開催日:2023年7月21日(金)~

展示場所 : KRP4号館1F、6号館3F、6号館4F

※今後、他の展示場所へも展開を予定しております。

※展示内容や作品は、適時、入れ替わります。





■京都リサーチパークについて

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて520組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。~Paving for New Tomorrow~」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

京都リサーチパーク公式サイト https://www.krp.co.jp/



■Casieについて

Casie(かしえ)は、アートのサブスクリプションサービスです。月額2,200円から、誰でも気軽に絵画をレンタルで飾れます。現在活動中の約1,300名の画家、13,000点以上の絵画から好みの作品を選べ、季節や気分の変化に合わせて最短1ヶ月で自由に作品を交換できます。ユーザーが支払う毎月のご利用金額の一部が、アーティストに報酬として還元される仕組みで、アーティストの支援・国内の文化芸術活動にも貢献します。

Casie公式サイト https://casie.jp/







【イベント告知情報】

■ONE DAY|KRPつながるギャラリー by Casie Vol.1



日時:2023年9月20日(水)10:00~20:00

イベント概要:ONE DAYとは、アートという存在がグッと近くなる体験を提供するアートイベントです。KRP西地区の10号館1FにあるGOCONC(カフェ)に朝10時から作品を展示し、カフェやランチと共に作品を楽しめる時間を提供します。

18:30~20:00の夜の部ではタニグチカナコさま、稲垣尚毅さまの2名の若手アーティストをゲストとしてお呼びして「アートがきっと身近な存在になる」をテーマに、アーティストのリアルな気持ちや環境についてトークセッションをしていただきます。

こちらは事前予約制となっておりますので、ぜひ皆様からのお申し込みをお待ちしております。





■トークイベント&交流会(事前予約制)

予約ページ https://casie01.peatix.com/

日時:2023年9月20日(水)18:30~20:00(18:00受付開始)

場所:KRP西地区 10号館1F GOCONC

主催:京都リサーチパーク株式会社、株式会社Casie

出演:タニグチカナコ、稲垣 尚毅





【本件に関する問い合せ】

株式会社Casie(担当:清水/しみず、広報チーム)

Mail:pr@casie.jp

Tel:075-352-5522





京都リサーチパーク株式会社(地域開発部 野口 / のぐち)

Mail : krpck@ml.krp.co.jp

Tel : 075-315-8476



■展示風景

「京都水族館」エリアの色をモチーフにした展示





「梅小路公園」エリアの色をモチーフにした展示





「中央市場」エリアの色をモチーフにした展示





