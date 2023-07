[ベルテックス静岡]

〈シー シー(SEE SEE)〉のディレクターである湯本弘通さんが主催する「イエスグッドマーケット」。このマーケットイベントは、静岡を開催地としながら、東京で活躍するショップやアーティストなども巻き込み、ファッション・アート・ミュージック・フードを一緒に楽しめるパッケージで毎年人気を集めている。







株式会社VELTEXスポーツエンタープライズが2022年10月より施設管理運営を委託している東静岡アート&スポーツ/ヒロバにて静岡発祥の大人気イベント「 YES GOOD MARKET 2023 」が開催されます。



当イベントは静岡発祥のストリートファッションブランドSEE SEE/S.F.Cのディレクターである湯本弘通氏が主催するイベントとなっております。



湯本氏は東静岡アート&スポーツ/ヒロバの立ち上げの際に現在の管理棟に描かれているグラフィックや管理用の壁に展示されている人気アーティストとコラボしたスケートボードを手がけているというストーリーもあり、今回の開催に至りました。



東静岡アート&スポーツ/ヒロバの既存ローラースポーツ利用者のみなさまには一定期間利用規制がかかってしまい、ご不便おかけすることになりますが、多くの方に楽しんでいただけるイベントになるよう、引き続き準備を進めてまいりますので、どうぞお楽しみにしていただければ幸いです。



YES GOOD MARKET 2023 開催概要





▼YES GOOD MARKET 2023 特設サイト

https://yesgoodmarket.com/2023/



日程

2023年7月15日(土) 10:00~20:00

2023年7月16日(日) 10:00~18:00

※ 雨天決行・荒天中止

※ ショップにより閉店時間が早まる場合がございます。



場所

東静岡アート&スポーツ広場

〒420-0817 静岡県静岡市葵区東静岡1丁目3-76 JR東静岡駅 北口すぐ

※ご来場の際の注意事項は特設サイトよりご確認ください。



チケット情報

■ 前売り券

2023年6月15日(木) 12:00~ 発売開始

・7月15日(土)チケット ¥2,000

・7月15日(土)チケット ¥3,000 YGM MARKET BAG付き

・7月16日(日)チケット ¥2,000

・7月16日(日)チケット ¥3,000 YGM MARKET BAG付き

※ 前売り券(¥3,000)は、会場でも販売されるYGM MARKET BAG(¥2,000)の特典付き。

MARKET BAGは当日の引き渡しとなります。



︎■ 当日券

・7月15日(土)チケット ¥3,000

・7月16日(日)チケット ¥3,000

▼ご購入は“ Peatix ”よりご購入下さい。

https://peatix.com/?lang=ja



※Peatixのチケット販売管理システム【 YES GOOD MARKET2023チケット会員 】に別途登録が必要となります。

※ 表示価格は、すべて税込み価格です。

※ 前売り券・当日券は、定員に達し次第販売終了となります。

※ 会場でのチケット販売はございません。

※ ご購入の際の注意事項は特設サイトよりご確認ください。



■主催:YES GOOD MARKET

■共催:株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ、東静岡アート&スポーツ/ヒロバ実行委員会

■後援:株式会社アーバンリサーチ













