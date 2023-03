[株式会社Sozi]

ギフトとしてさらに贈りやすく「FIRST PIECE」がgifteeのラインナップに登場



絵を贈るカタログギフト「FIRST PIECE」が、株式会社ギフティが提供するeギフト販売サービス「giftee」でご注文いただけるようになりました。











「giftee」は、個人間でeギフトを贈ることのできるWEBサービスおよびスマートフォン向けのアプリです。2011年のサービス開始以降、順調に会員数が伸長し、2022年12月時点で196万人の会員が利用しています。「FIRST PIECE」のカタログギフトを贈りたい方は、「giftee」の「FIRST PIECE」ブランドページからギフトを選択し購入します。決済後、ギフトのURLが発行されますので、友人や家族などギフトを贈りたい相手に、SNSやメール等で送ります。受け取った方は、URLから「FIRST PIECE」のデジタルカタログにアクセスし、お好きな絵を選び、配送先の住所を入力、ご指定の住所でギフトを受け取ることができます。

ギフトとして絵を贈る楽しみが、さらに手に取りやすく、気軽にご利用いただけるようになります。



giftee「FIRST PIECE」ブランドページ https://giftee.com/brands/1082



■FIRST PIECEとは

魅力的なアーティストの作品からお部屋に飾る“最初の一枚”が選べるカタログギフト

絵が一枚あるだけで、ふつうの日々が少し華やかに、今までと少し違う時間が過ごせるようになる。



FIRST PIECEは、絵を贈るカタログギフト。

ご家族や友人の記念日、お引越し祝い、あるいはご自宅用に、部屋に飾る“最初の一枚”を選ぶ体験を、ギフトとしてお届けするサービスです。





■商品名・販売サイト・価格

商品名:FIRST PIECE(ファースト・ピース)

インテリアアート(プリント作品と額縁)をお届けするカタログギフト

https://piece.gift

giftee「FIRST PIECE」ブランドページ:https://giftee.com/brands/1082

価格:13,750円(税込)



▽ 設置イメージ







■gifteeとは

「giftee」は、オンラインで手軽にギフトを贈れるサービスです。「ありがとう」「おめでとう」「おつかれさま」などのキモチに添えてすぐに贈れるカジュアルギフトを取り揃えています。メールやLINE、Twitterなどを介し、直接会えない相手や、住所を知らない相手にも気軽に贈ることができ、約3,000種類以上のeギフトを常時取り扱っています。



■FIRST PIECEの特徴

〈カジュアルに贈れるデジタルカタログギフト〉

FIRST PIECEは、インテリアアートを贈ることができる「デジタルカタログギフト」です。

ギフトを送りたい人は、販売サイトを通してギフトコードを購入。コードを受け取った人は、自分で好きな作品とフレームを選んで受け取ることができます(注文からお届けまでは最大1ヶ月ほど)。

受け取る人自身が、お部屋や好みに合わせて「絵を選ぶ体験」も含めてお楽しみいただけます。











〈高品質なプリントと選べるフレーム〉

FIRST PIECEで届くのは、デジタルアートや写真作品の出力にも用いられる、高品質なプリント作品です。作品はオーダーごとにプリントされ、品質チェックを経て出荷されます。

また、フレームもお部屋に合わせてスタイリングしたいもの。シンプルで上品な素材感の6種類から、お好みのものをお選びいただけます。



▽ 商品イメージ

額縁は25cm角(外寸 約25~27cm)、作品サイズは17cm角





▽ 額縁のバリエーション





〈8名のアーティストによる魅力的な作品〉

暮らしの中で自然に取り入れていただけるように、魅力的な作品ラインナップにこだわりました。心地よい時間によりそう優しい作品から、モダンで現代的な作品まで、おすすめしたいアートが揃っています。活躍中の8名のアーティストから3作品ずつ、合計24作品の中からお選びいただけます。

※作品は一定期間ごとに入れ替えとなる場合があります。

作品一覧ページ https://piece.gift/artworks



■参加アーティスト(50音順)

青山 功

東京生まれ、神奈川在住。海や車をモチーフにして、心地よく感じる風景、瞬間を描いている。イラストレーション青山塾修了。TIS(東京イラストレーターズ・ソサエティ)会員。



akira muracco

静岡県浜松市出身・在住。幾何学的な線や面を用いてイラストレーションを制作。書籍や音楽ジャケット、広告等に提供している。



大川菜々子

香川県生まれ。木版画や貼り絵、デジタルツールを用いて、日々何気なく目にするものごとや風景を暖かく描く。武蔵野美術大学大学院版画コース在学中。



大久保つぐみ

主にマーカーを使用して、植物や日常を色鮮やかに描いている。第197回、206回、220回イラストレーション ザ・チョイス入選。日本大学藝術学部美術学科卒業。



カワグチタクヤ

モノクロをメインに、グラフィカルでシンボリックな表現で作品を制作。イラストレーターとして広告や書籍、パッケージ等のイラストレーションを手がける。



こんざい

「日常にまざる非日常」をテーマとして制作。日常的に見るモチーフの中に不思議ないきものが混ざっているシームレスパターンや、オノマトペをモチーフにしたモンスターを描いている。



火詩

長野県生まれ、東京在住。水彩やペン画を中心に、人々の暮らしや動植物、建築をさまざまな手法で描く。雑誌やウェブサイト、広告等にイラストレーションを提供している。



宮下 和

東京都出身。植物や風景を明るく温かみのある雰囲気で描く。文具、パッケージ、広告のイラストレーションを中心に活動中。多摩美術大学油画専攻卒業。



■株式会社Sozi

FIRST PIECEを運営する株式会社Soziは「世界中の創作活動を持続化する」というミッションを掲げ、Web上での多様なクリエイションを支えるサービスを展開しています。



〈その他のサービス〉

まだ出会ったことのないあなたの“好き”が届く創作イラストアプリ「pib」https://pictureinbottle.com/

クリエイターの活動を支えるファンレターサービス「OFUSE」https://ofuse.me/

SNSや作品投稿サイトを集約できる公開プロフィール作成サービス「POTOFU」https://potofu.me/



■会社概要

社名:株式会社Sozi( 英語表記:Sozi Inc. )代表者:宮村 哲宏

所在地:東京都千代田区外神田三丁目13番2号 LIFORK AKIHABARAIIRB1A

WEB: https://sozi.co.jp



