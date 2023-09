[メドメイン株式会社]

デジタル病理支援ソリューション「PidPort」を提供するメドメイン株式会社 ( 本社:福岡県福岡市、代表取締役CEO: 飯塚 統、以下「メドメイン」)は、この度、米国WorldUpstart, LLCが主催するアクセラレーションプログラム「U.S. Market Gateway Accelerator for BioSciences and MedTech」に採択されたことをお知らせいたします。本プログラムを活用し、米国での事業展開を進めてまいります。









米国WorldUpstart, LLCが主催する「U.S. Market Gateway Accelerator for BioSciences and MedTech」は、米国外で実績をもつメディカルテック及びライフサイエンスのスタートアップに対して、米国市場への参入と事業規模拡大を支援するアクセラレーションプログラムです。本プログラムに対して世界各国のスタートアップから応募があった中、厳正な審査を経て、採択されました。

本プログラムでは、米国での事業展開に際して、FDA申請や米国ヘルスケア市場におけるマーケティング戦略、知財戦略、資金調達及び業務提携戦略、販促支援等を含むアドバイスを受けながら、米国での事業展開を進めてまいります。

また、11月に開催される米国フィラデルフィア最大のスタートアップカンファレンス「Philadelphia Alliance for Capital and Technology Conference」において、デジタル病理支援ソリューション「PidPort」の紹介をさせていただきます。



■メドメインについて

メドメイン株式会社は「テクノロジーでいつどこでも必要な医療が受けられる世界をつくる」をコーポレートミッションとして掲げ、 世界中の医療従事者のパートナーとして、 デジタル病理を支援するAI搭載クラウドシステム「PidPort」の開発・提供を行っています。

メドメインでは、デジタル病理の領域において、病理プレパラートのデジタル化サービスの提供に始まり、遠隔地の施設間をクラウドでつなぐ遠隔診断支援、病理AIによる高精度で迅速な解析結果の提示と、一気通貫したサービスの提供を行ってきており、多くの施設様でご活用いただいております。また、弊社のコア技術である病理AI開発においては、転移学習によってAI開発を高速化させる独自基盤技術の創出に成功し、開発スピードを加速させてきています。





■会社概要

【会社名】メドメイン株式会社 (Medmain Inc.)

※経済産業省 J-START UP 選出企業 https://www.j-startup.go.jp/startups

【設立日】2018年1月11日

【事業内容】医療ソフトウェア・クラウドサービスの企画・開発・運営および販売

【代表取締役/CEO】飯塚 統

【所在地】[東京オフィス] 東京都港区南青山2-10-11 A青山ビル2F / [福岡オフィス] 福岡県福岡市中央区赤坂2-4−5 シャトレサクシーズ104 / [米国法人] Medmain USA Inc.



■各種関連サイト

【コーポレートサイト】https://medmain.com

【プロダクトサイト】https://service.medmain.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/06-10:16)