東京カレンダー株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役:坂下 陽子、以下「東京カレンダー」)は、自社が運営するレストラン予約サービス「グルカレ by 東京カレンダー(https://gourmet-calendar.com/)」にて、東京カレンダーへの出演を希望する方や掲載を希望するお店を募集するフォトコンテスト企画を実施します。











あなたの投稿を東京カレンダーでご紹介!グルカレで『記憶に残るイタリアン』のグルメ画像を投稿して、東京カレンダーに出演しよう!



「グルカレ by 東京カレンダー」では、ワンランク上の飲食店でお食事をされているグルメな人と、魅力的な食体験を提供するワンランク上の飲食店を対象としたフォトコンテスト企画を実施いたします。

本企画は、実施期間中に「グルカレ by 東京カレンダー」で「記憶に残るイタリアン」のテーマにあわせた投稿を行っていただいた方やお店を対象に、東京カレンダーが運営する各サービスでご紹介をさせていただく企画です。









企画ページ

・一般の方向けページ:https://gourmet-calendar.com/front/lp_review202310

・店舗関係者様向けページ:https://gourmet-calendar.com/front/lp_review202310?mode=owners





投稿テーマ(対象となる投稿)

『記憶に残るイタリアン』

また食べに行きたい!と、記憶に残り忘れられないパスタやピザ、ビステッカ、ティラミスなどのイタリアンのお写真をご投稿ください!





参加資格・対象となる投稿

・一般の方:18歳以上の方のテーマに合ったお写真の投稿

・店舗関係者様:店舗オーナーアカウントからのテーマに合ったお写真の投稿



※「グルカレ by 東京カレンダー」の投稿機能の利用には無料の会員登録をいただく必要があります。

※ グルカレへの店舗掲載には運営による審査の承認が必要です。

※ 店舗オーナーアカウントの利用には、「グルカレ by 東京カレンダー」で無料の店舗オーナー登録をいただく必要があります。





募集期間

2023年10月13日 ~ 2023年11月10日





結果のご連絡

ご参加いただいた方(お店)のなかから、運営事務局により厳正な審査をおこなったうえで、選考に通過された方(お店)のグルカレアカウント宛にご連絡いたします。



※ 各サービスでのご紹介内容については編集部にて決定させていただきます。

※ 不合格の結果はご連絡いたしませんのでご了承ください。

※ 月刊誌でのご紹介は2023年末から2024年前半のいずれかの号で予定している特集ページにて、本企画を含めた選考対象企画にご参加をいただいた方(お店)のなかから選考の上ご連絡いたします。

※ 東カレWebでのご紹介は本企画終了後に、個別に選考を通過された方(お店)のグルカレアカウント宛にご連絡をさせていただきます。

※ 公式Instagramでのご紹介は応募期間中もご応募をいただいた方の中から都度選考を行い、ご紹介させていただく予定です。ご紹介に際しての事前のご連絡や内容の確認・変更等は行えませんので予めご了承ください。





『グルカレ by 東京カレンダー』のご紹介



東京カレンダーでは、創刊20周年を迎えた月刊誌『東京カレンダー』をはじめとした各メディアで、徹底した取材と独自の世界観のもと「大人のリアルで艶やかな夜」をお届けしてきました。

この度、より多くの方に、魅力に溢れた街「東京」のグルメ情報を見つけワンランク上の食体験を通じた艶やかな人生をお楽しみいただけるよう、ユーザー投稿によるレストラン情報と徹底した取材に基づくレストラン紹介コンテンツからレストランを探し、予約ができるサービスとして「グルカレ by 東京カレンダー」をリリースしました。



『グルカレ by 東京カレンダー』サービスサイト:https://gourmet-calendar.com/

東京カレンダーは、今後もユーザー様とのエンゲージメントを大切にした、東京カレンダーならではのコンテンツ・サービスを提供してまいります。



