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経費精算ソリューション「SAPPHIRE」、入金消込AI「STREAM AI ARM」を、DX EXPO 2023【夏】に出展します

［Miletos株式会社］

AIテクノロジーでビジネスプロセスをレガシープロセスからモダンプロセスへと変革させるMiletos株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：朝賀 拓視）は、DX EXPO 2023【夏】2023年7月11日(火)～7月13日(木)に出展することをお知らせいたします。



出展ブースではMiletosが提供する経費精算ソリューション「SAPPHIRE」と、入金消込AI「STREAM AI ARM」について、個別にご説明させていただきます。

ご来場の場合は、下記事前予約URLから来場登録をお願いいたします。 プロモーションコードを入力いただくことで、Amazonギフト券1500円をプレゼント！ （※プロモーションコードは会員登録の際にご入力ください）

事前予約用URL：https://expo.bizcrew.jp/event/7005/module/booth/201349/139131
プロモーションコード：expo202307


【出展ラインナップ】

SAPPHIRE for Enterprise
モダンプロセスで経費精算を次のステージへ
SAPPHIREは、経費精算プロセスの始まりから終わりまでを自動化する仕組みを、一気通貫で提供しています。
https://sapphire.miletos.tech/

STREAM AI ARM
滞留させないAI入金消込
STREAM AI ARM（STREAM AI Accounts Receivable Management）は、AIによる自動入金消込プラットフォームです。経理担当者が経験から判断していたような複雑な入金消込を、AIが正確かつ迅速に担います。
https://stream.miletos.tech/


開催概要

名称：DX EXPO 2023【夏】
会期：2023年7月11日（火）～7月13日（木）各日10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト　西１・２ホール
開催：DX EXPO 実行委員会
後援：総務省｜デジタル庁｜東京都｜（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会｜（一社）日本テレワーク協会｜（一社）AI・IoT普及推進協会
URL：https://www.bizcrew.jp/expo/2023-dx-smr-tokyo


会社概要

会社名　　Miletos株式会社（ミレトス）
代表者　　代表取締役社長 兼 CEO　朝賀 拓視
設立　　　2016年6月
所在地　　東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F
事業内容　AIプロダクトの開発／運営、業務改善コンサルティング
Miletos株式会社コーポレートサイト：https://miletos.tech
SAPPHIREプロダクトサイト：https://sapphire.miletos.tech/
STREAMプロダクトサイト：https://stream.miletos.tech/


代表経歴

朝賀 拓視
Accentureにてクロスインダストリーでのデューデリジェンス実施による課題発掘からソリューションの策定、プロジェクト立ち上げまでを担当。グローバルプロジェクトでのソリューションを多数担当。
2016年にMiletos株式会社を設立。
現在 代表取締役社長 兼 CEO。

企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-20:16）

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