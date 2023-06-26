［Miletos株式会社］

AIテクノロジーでビジネスプロセスをレガシープロセスからモダンプロセスへと変革させるMiletos株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：朝賀 拓視）は、DX EXPO 2023【夏】2023年7月11日(火)～7月13日(木)に出展することをお知らせいたします。







出展ブースではMiletosが提供する経費精算ソリューション「SAPPHIRE」と、入金消込AI「STREAM AI ARM」について、個別にご説明させていただきます。



ご来場の場合は、下記事前予約URLから来場登録をお願いいたします。 プロモーションコードを入力いただくことで、Amazonギフト券1500円をプレゼント！ （※プロモーションコードは会員登録の際にご入力ください）



事前予約用URL：https://expo.bizcrew.jp/event/7005/module/booth/201349/139131

プロモーションコード：expo202307





【出展ラインナップ】



SAPPHIRE for Enterprise

モダンプロセスで経費精算を次のステージへ

SAPPHIREは、経費精算プロセスの始まりから終わりまでを自動化する仕組みを、一気通貫で提供しています。

https://sapphire.miletos.tech/



STREAM AI ARM

滞留させないAI入金消込

STREAM AI ARM（STREAM AI Accounts Receivable Management）は、AIによる自動入金消込プラットフォームです。経理担当者が経験から判断していたような複雑な入金消込を、AIが正確かつ迅速に担います。

https://stream.miletos.tech/





開催概要



名称：DX EXPO 2023【夏】

会期：2023年7月11日（火）～7月13日（木）各日10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 西１・２ホール

開催：DX EXPO 実行委員会

後援：総務省｜デジタル庁｜東京都｜（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会｜（一社）日本テレワーク協会｜（一社）AI・IoT普及推進協会

URL：https://www.bizcrew.jp/expo/2023-dx-smr-tokyo





会社概要



会社名 Miletos株式会社（ミレトス）

代表者 代表取締役社長 兼 CEO 朝賀 拓視

設立 2016年6月

所在地 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

事業内容 AIプロダクトの開発／運営、業務改善コンサルティング

Miletos株式会社コーポレートサイト：https://miletos.tech

SAPPHIREプロダクトサイト：https://sapphire.miletos.tech/

STREAMプロダクトサイト：https://stream.miletos.tech/





代表経歴



朝賀 拓視

Accentureにてクロスインダストリーでのデューデリジェンス実施による課題発掘からソリューションの策定、プロジェクト立ち上げまでを担当。グローバルプロジェクトでのソリューションを多数担当。

2016年にMiletos株式会社を設立。

現在 代表取締役社長 兼 CEO。



企業プレスリリース詳細へ （2023/06/26-20:16）