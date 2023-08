[株式会社ABCフロンティア]









ABCテレビ「UNKNOWN STUDIO」発!

AmPm、CARTOONとYELLOCKがインドネシアの歌姫Icazahra を迎えたサマーアンセムが誕生!!



Icazahraの美しい歌声と旋律、AmPmのCHILLでDEEPなサウンドデザインと、CARTOONとYELLOCKが生み出すテックハウスの要素が絡み合った珠玉のHOUSE MUSICとしてドロップされる。



AmPm





2017 年3 月「Best Part of Us」でデビューした日本人二人組による覆面ユニット。

デビュー曲が世界中で話題となり、同年インドネシアで開催されたSpotify 主催ライブでは日本代表として出演。2018 年には、ULTRA MIAMI、KOREA、JAPAN 等の出演や、ニューヨークでの単独ライブを開催。自身の楽曲に加え、Afrojack、R3HAB、Nicky Romero など海外大物アーティストのRemix を手がけ、日本においては、ゲスの極み乙女「ぶらっくパレード」やMONKEY MAJIK「Tokyo lights」のRemix、平井堅「HOLIC」の楽曲プロデュースを行う。ダンスミュージック を軸に様々なゲストボーカリストを招き、これまで40作品以上を発表。2019 年3 月、彼らの活動が評価され、一般社団法人デジタルメディア協会が主催するデジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’18 / 第24 回AMD Award 審査員特別賞を受賞。2019 年6 月にはV6 の「All For You」をプロデュース。海外リスナーを多く抱える、今世界でもっとも注目される日本人アーティストの1組。



CARTOON+YELLOCK





TECH HOUSEのDJであり日本人初でアメリカNY老舗ダンスミュージックレーベルultra recordsと契約したCATOONとドラムンベースを中心として活動する、生身の人間とバーチャルヒューマンの“デジタルツインズ”アーティスト・YELLOCKがタッグを組んだユニット。2022年 ULTRA JAPANのメインステージ出演を果たし、出演時に同時タイミングでリリースをした『nox / CARTOON,YELLOCK』はULTRA JAPANの公式プレイリストや、各種音楽サブスクリプションサービスのダンスミュージック系TOPプレイリスト入りを果たした。2023年早々、彼らが主催した、Web3×MUSICをテーマにした渋谷のクラブサーキットでは1000名を越えるダンスミュージックラバーを沸かしたばかり。



CARTOON

YELLOCK

Icazahra







日本で活動しているインドネシア出身シンガー・ソングライター、Icazahra (イチャ・ザハラ)。中学校でバイオリニストを目指してクラシック音楽を学び、2010年からインドネシアでシンガーとして活動開始。2014年に日本に留学、日本テレビ「のどじまんTHEワールド」で2015年に優勝。その後、日本の事務所に所属して2019年に「ICA」として日本デビュー、シングル・アルバムをリリース。現在は「Icazahra」としてフリーランスで音楽活動中。YouTubeではアニメソングを「歌ってみた」でカバーしていく活動も。2020年にはシングル「we are not in love anymore」をリリース、2021年には3ヶ国語でEP「Restless」をリリースした。



■「Summer Drive feat.Icazahra」配信リンク

