POWER TO THE PRISONERS!では、出所者や少年院出院者に対し、ウェルビーイングを高めるスキルやソーシャル/ビジネススキルを磨き、生きがいをもった生き直しを目指すカリキュラムを提供。



「心身の回復とウェルビーイングな生き直し」を掲げ、依存症(依存している状態)・生きづらさ・刑務所や少年院出所者の生き直し支援を行う回復・成長支援団体 ワンネス財団 (一般財団法人ワンネスグループ|奈良県大和高田市、沖縄県南城市他|共同代表:伊藤 宏基、三宅 隆之)は、「出所者・出院者のためのライフキャリアスクール POWER TO THE PRISONERS!(通称 ピートゥーピー)」の活動において、2022年11月19日に開催されたJapan Well-being Conference(主催:一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会)のウェルビーイングアワードを受賞しました。













POWER TO THE PRISONERS!の取り組みについて





POWER TO THE PRISONERS!(通称P2P:ピートゥーピー)は、日本初の「出所者・出院者のためのライフキャリアスクール」です。仮釈放・満期出所後の元受刑者や少年院出院者に対し、ソーシャルスキルやビジネススキルなどを磨くための入所型トレーニングカリキュラムを提供し、一人ひとりが生きがいを持って社会復帰できるようサポートする取り組みです。



このプロジェクトは、命のあり方をマイナス10からゼロポイントへ、そしてゼロからプラスへと導いていく、まさに孤独の解消と自己実現を体現するものです。これが私たちワンネス財団の活動意義であり、パーパスであると信じ、今もこの瞬間もチャレンジを続けています。



一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会(代表理事:島田由香)が主催した今回のJapan Well-being Conferenceでは、具体的に地域のウェルビーイングを上げる活動として取り上げられ、ワンネス財団共同代表の三宅隆之より、「”生きがいをもった生き直し”の応援から、地域がしあわせになっていく!」をテーマに活動と実績をご紹介し、アワードの受賞に至りました。



私たちはこの活動を通して、あまねく全ての人がウェルビーイングを高めるスキルを体得し、生活の中でそれを実践していくことで、社会に幸せな少年たち、大人たちを輩出していくことを目指しています。



また、本カンファレンスでは、全国の刑務所や少年院内で教材として活用されている映像「幸せに生きるための手引き」を限定公開。本映像は、映画「うまれる」シリーズや「こどもかいぎ」などのドキュメンタリー映画で知られる豪田トモ氏が監督を務め、西田敏行氏がナレーションを担当しています。





具体的な取り組み



・ポジディブ心理学を土台とした独自のカリキュラムで、参加者のウェルビーイングを高める

・生きがいの発見、人生の意義や意味を見つけ、孤独の解消からの自己実現を応援

・ご本人だけではなく、ご家族の方にもカリキュラムを提供





カンファレンスに参加した有識者よりコメント





小林 正忠 氏

楽天グループ株式会社 常務執行役員 Chief Well-being Officer / PCWJapan 理事



私はたまたま、幸せなだけで、たまたま機会があっていまこのような立場でこの場所にいます。でも一歩間違えていたら、私はあのドキュメンタリー映像の中にいたかもしれない。誰しもがそうなりうるということに改めて気付かされました。「あなたには生き直す価値がある」というメッセージが印象に残っています。今この世に命という機会をいただいたからには、誰しもがその機会を生きる価値があるということを改めて感じさせていただき、日々に感謝しました。そして、自分にできることは何かと考えた中で、「人を信じる」ということを大切にしたいと思いました。誰かひとりでも信じてくれる人がいてくれることで、その人はきっと自分を取り戻せるだろうと改めて気付かされました。この度は本当におめでとうございます。



矢野 和男 氏

ハピネスプラネット 代表取締役CEO / 日立製作所 フェロー / PCWJapan 理事



本当に素晴らしい活動だと思います。映像や活動の中に現れていた魂には、いろんな人が漠然と持っているさまざまなストーリーが社会的に埋め込まれているように思えました。これを見ている人たちの頭の中には、きっとそれぞれ、まったく違うストーリーが存在するのではないでしょうか?この活動を知って、私も自分自身の中にある驚きや変化を感じることができています。ありがとうございます。



西村 勇哉 氏

NPO法人ミラツク代表理事 / 株式会社エッセンス代表取締役 / PCWJapan 理事



以前ワンネス財団の沖縄の施設に伺ったときに、「これを実現できる人たちがこの世にいるのか」と本当に驚いたことを覚えています。ひとことでは説明できない、ウェルビーイングであたたかい世界がそこにはありました。今回も映像を見ていて本当に心に響きました。それは、映像に登場する人物と、自分には特に違いがなくて、自分の延長線上なんだなという感覚があるからだと感じています。この活動に取り組んでいるワンネス財団の方々を心から尊敬します。本当におめでとうございます。





Japan Well-being Conference 開催概要



・開催日時:2022年11月19日(土)10:00~20:00

・主催:一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会(代表理事:島田由香)

・公式WEBサイト:https://jwc2022.pcwjapan.com/

・スペシャルゲスト:ソニア・リュボミアスキー教授(カリフォルニア大学|『幸せがずっと続く12の行動習慣』『人生を「幸せ」に変える10の科学的な方法』著者)





一般財団法人ワンネスグループ概要



・法人名: 一般財団法人ワンネスグループ(ワンネス財団)

・HP: https://oneness-g.com/

・拠点:

<グループ本部> 沖縄県南城市玉越船越218-1

<奈良本部> 奈良県大和高田市東中2-10-18

<大阪本部> 大阪市住之江区南港北2-1-10

・グループ共同代表: 伊藤宏基 / 三宅隆之

※日本全国からの相談に対応可能です。お気軽にご連絡ください。



出所者・出院者のためのライフキャリアスクールPOWER TO THE PRISONERS!

HP:https://p2p.oneness-g.com/









