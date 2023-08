[クレスコ・イー・ソリューション株式会社]

SAPジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 洋史 以下SAPジャパン)ならびにクレスコ・イー・ソリューション株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:根岸 秀明、以下CeS)は、株式会社フソウ(本社:東京都中央区、代表取締役社長執行役員:角 尚宣、以下 フソウ)の経営改革を支えるシステム基盤として、SAPのクラウドERPである「SAP S/4HANA(R) Cloud」(エスエーピー・エスフォーハナ・クラウド)を中核とするクラウドオファリング「RISE with SAP」(ライズ・ウィズ・エスエーピー)が、2023年8月に稼働開始したと発表しました。システムの導入・構築については、CeSが担当しました。





フソウは、上下水道に関する資機材の製造・販売、施設の設計・施工・メンテナンス・運転管理に取り組む、水の綜合企業です。1946年の創業以来、「水と共に生きる」という企業メッセージのもと、上下水道整備を通じて地域社会の発展に貢献してきました。



同社は2015年にSAP(R) ERP 6.0を導入し活用してきましたが、事業環境の変化にも対応できる強固な経営基盤構築のため、SAPのクラウドオファリングであるRISE with SAPへのマイグレーションを選択しました。



RISE with SAPへのマイグレーションにかかった期間は12カ月で、今回のプロジェクトをきっかけに、以下の項目の実現を目指します。



データ活用基盤を構築し、戦略的経営を実現するとともに、営業競争力の強化による企業価値の向上



全社業務の標準化・自動化・集約化により、管理系業務の生産性向上と組織の高度化の実現



ペーパレスや新しい働き方の推進など、業務スタイルの変革







サステナビリティの重要性が高まるなか、同社では、従業員一人ひとりの幸福な働く環境づくりにも取り組んでいます。今回のマイグレーションプロジェクトにおいては、これまでのやり方を見直し、業務の省力化や自動化、ペーパレス化などの業務改革を目指しています。



以上



株式会社フソウについて

設計・施工・運転管理・メンテナンスにおいてデジタル技術を活用し、上下水道事業全般を展開する「水の綜合企業」です。設計・調達・施工および管理・保守を請け負う建設事業および建築設備事業、資機材の調達・流通・販売から管路の設計・施工一括発注方式(デザインビルド案件)を手掛ける商社事業、鋼板製異形管の製造および技術開発を進める製造事業、当社の持つ強みを活かしてグローバル展開を推進する海外事業など、各事業の専門性とデジタル技術を融合させ、水インフラサービスの持続可能を追求し、地域社会の課題解決に取り組んでいます。



本社所在地:東京都中央区日本橋室町2丁目3番1号

代表者:代表取締役 社長執行役員 角 尚宣

資本金:30億円

創業/設立:1946年8月

拠点:国内37拠点

Webサイト:https://www.fuso-inc.co.jp



SAPジャパンについて

SAPジャパンは、SAP SEの日本法人として1992年に設立されました。SAPの戦略は、あらゆる企業がインテリジェントエンタープライズになるよう支援することです。SAPは、エンタープライズ・アプリケーション・ソフトウェア市場のリーダーとして、あらゆる業種・規模の企業の成功を支えており、世界中の商取引売上の87%は、SAPのお客様によって生み出されています。SAPのマシンラーニング、IoT、高度なアナリティクスの技術は、すべての企業のビジネスをインテリジェントエンタープライズに変革することを支援しています。さらにSAPは、人々や組織が的確なビジネス判断を行うための洞察力を深めるサポートをし、高い競争優位性を実現するための協業を促進しています。よりシンプルになったSAPの技術により、企業はボトルネックにわずらわされずに目的に沿ってソフトウェアを最大限に活用できるようになります。SAPのエンド・ツー・エンドのアプリケーションスイートとサービスは、世界25業種における企業および公共事業のお客様が利用し、ビジネスにおいて利益を上げ、絶え間ない変化に適応し、市場における差別化を実現するサポートをしています。お客様、パートナー、社員、ソートリーダーなどのグローバルネットワークを通して、SAPは世界をより良くし人々の生活を向上させることに貢献しています。( https://www.sap.com/japan )



クレスコ・イー・ソリューション株式会社について

クレスコ・イー・ソリューションは、1998年設立以来SAP社のパートナーとしてライセンス販売から、導入コンサルティング・開発・運用保守までトータルサービスをご提供するSAPセールスパートナーです。

特に、中堅・成長企業のお客様の課題や問題に寄り沿って、100名を超えるSAP認定コンサルタントがSAP S/4HANAの導入から運用保守まで一気通貫でご支援しています。

企業をとりまく環境の変化への対応と、経営の変革のためにDX化が求められる中、企業の業務データを管理するERPを” DXのプラットフォーム”として導入するために、「SAP S/4HANAグランドデザイン(構想策定)サービス」や「SAP S/4HANA導入サービス」等により、始めの一歩から実現まで伴走します。( https://www.cresco-es.co.jp )



