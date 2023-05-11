コスト削減コンサルティングページリニューアルのお知らせ
［株式会社プロレド・パートナーズ］
株式会社プロレド・パートナーズ（本社：東京都港区、代表取締役：佐谷 進、証券コード：7034、以下当社）は、この度主要事業である成果報酬型コスト削減コンサルティングページをリニューアルいたしました。
弊社プロレド・パートナーズはコスト削減コンサルティングを祖業とするコンサルティングファームで、コスト削減を主要事業とする企業では唯一の東証プライム上場企業になります。コスト削減コンサルティングでは50費目以上の各費目に専門家が所属し、SCM/物流コンサルティングやオフィス退去時の費用のコンサルティングも対応可能です。
また、コスト削減コンサルティングによって培ったノウハウを基に脱炭素コンサルティング、ハンズオン型の経営支援等も対応可能です。
・プロレド・パートナーズ公式サイト
https://www.prored-p.com/
・コスト削減コンサルティング
https://www.prored-p.com/business/low_cost_management/
・脱炭素コンサルティング
https://www.prored-p.com/business/environmental_consulting/
・SCM/物流コンサルティング
https://www.prored-p.com/business/scm_logistics_consulting/
・実行支援コンサルティング(プロジェクトマネジメント)
https://www.prored-p.com/business/project_management/
・セールスグロース(売上UPコンサルティング)
https://www.prored-p.com/business/sales_growth_consulting/
・ハンズオン企業支援
https://www.prored-p.com/business/turn_around/
・Pro-Lead
https://www.prored-p.com/business/pro-lead/
・Pro-Sign CRE
https://pro-signcre.jp/
当社は引き続き、クライアント様の経営課題に対して、経営コンサルティングサービスを多面的に支援してまいります。サービスに関するお問い合わせも、お気軽にお申し付けください。
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせ先は以下までお願いします。
株式会社プロレド・パートナーズ 営業本部 マーケティングチーム宛
p_marketing@prored-p.com
03-6435-6581
コストマネジメントお問い合わせフォーム
https://www.prored-p.com/business/low_cost_management/contact/
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/11-12:46）
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