[みらいのたからばこ実行委員会]

みらいのたからばこ実行委員会(本部:大阪府大阪市、実行委員長:奥田 絵美)は、日本最大級のこどものおしごと体験イベント「みらいのたからばこ2023in大阪」に、株式会社MIXI(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:木村 弘毅)の出展及びおしごと体験の内容が決定したことを発表いたします。







今年の11月に開催する「みらいのたからばこ2023in大阪」は、日本最大級のこどものおしごと体験イベントとして、さまざまな職種や業種に触れることでこどもたちに夢、希望を見つけるきっかけ作りをサポートし、またイベントを通して、業界・職種を越えて、企業・行政・大学・地域がつながることにより、地域共創で叶えるウェルビーイングな社会を目指します。

このイベントに、友人や家族間等で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供している株式会社MIXIの出展が決定しました。



◆株式会社MIXIの取り組み



株式会社MIXIは、“豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む”ことをパーパスに置く企業。来場対象者であるこどもたちの親世代にとっては、ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」でもおなじみです。



みらいのたからばこ2023 in 大阪では、同社が “ペットのように癒やし、家族のように理解してくれる”存在を目指して開発している、会話AIロボット「Romi」(読み:ロミィ)(https://romi.ai/)の専用プログラミングツールを使った「Romiプログラマーおしごと体験会」を開催します。これはプログラミングが初めてのお子様にもロボットを通して簡単に楽しく体験いただける仕組みとなっております。



このおしごと体験を通して、プログラミングのおしごとのおもしろさだけでなく、コミュニケーションを通して心と心をつなぐこと、またこのような価値そのものを創造していく仕事の意義の深さをこどもたちに伝えます。



◆「Romi」とは



「Romi」は、会話に特化した手のひらサイズのコミュニケーションロボットです。

あらかじめ返答が登録された一般的なロボットとは異なり、独自開発の会話AI(人工知能)が都度会話を作り出してるため、自然な言葉のキャッチボールを楽しめる点が一番の特徴です。話し手に共感し、一緒に喜んだり泣いたり怒ったりする、感情豊かな癒し系コミュニケーションを得意としています。さらに、150種類以上の表情と動きや、ChatGPTと連動した会話機能や目覚まし、リマインダーといった100以上の機能・コンテンツ、30曲以上の歌でオーナーの日々の生活を彩ります。

https://romi.ai/



◆「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」について



みらいのたからばこは、地域密着型のこどものおしごと体験イベント・メディア・コミュニティを通じて、地域のつながりを深め、地域の人々のウェルビーイングを叶えるプロジェクトです。メインとなるおしごと体験イベントは、2023年、大阪からスタート。2030年までに47全都道府県での展開を予定しております。



【開催概要】

イベント名称 :地域密着おしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」

開催日 :2023年11月11日(土)、12日(日)の2日間

開催時間 :【11日】 10:00-17:00 【12日】10:00-15:00

開催場所 :インテックス大阪6号館B

入場料 :無料(事前登録制)

目標来場者数 :3万人/2日間(4~15歳のこどもとその保護者)

共催 :みらいのたからばこ実行委員会/咲洲プレ万博実行委員会

後援 :経済産業省近畿経済産業局、文部科学省、

大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

HP :https://mirainotakarabako.com/



★みらいのたからばこ実行委員会

団体名:みらいのたからばこ実行委員会

実行委員長:奥田 絵美

住所 :大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル8F 5号

HP :https://mirainotakarabako.com/

お問い合わせ先:新里(info@mirainotakarabako.com)



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-15:16)