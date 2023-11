[株式会社final]

finalは2023年のブラックフライデーに合わせ、特別セールを開催しております!

期間中はAmazon公式ストアおよび楽天公式ストアにて、final・ag両ブランドの対象製品を、この期間だけの限定価格*でお買い求めいただけます。

*…ポイント還元を含みます。









キャンペーン対象製品については、Amazon及び楽天のウェブサイトでご確認いただけます。この特別な機会に、ぜひ当社製品の購入をご検討ください。



◎ Amazon公式ストア

(https://www.amazon.co.jp/stores/final/page/CDDBD356-1CE5-47EC-A034-175DC1C62137)

Amazon BlackFriday(特選先行セール):2023年11月22日(水)~23日(木)

Amazon BlackFridayセール:2023年11月24日(金)~12月1日(金)



【対象製品】

(final)

・E500 等



(ag)

・WHP02 for Gaming

・PITA

・BASS2

・COTSUBU for ASMR 等



◎楽天市場(https://www.rakuten.ne.jp/gold/final-inc/event/black_friday.html)

楽天市場 ブラックフライデー:2023年11月21日(火)~11月27日(月)

※期間中、対象製品のポイント還元が10倍~15倍へUPします。



【対象製品】

(final)

・E500

・ZE8000

・VR2000 for Gaming

・UX3000 等



(ag)

・WHP02 for Gaming

・PITA

・BASS2

・COTSUBU for ASMR 等



