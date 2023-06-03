医療情報誌月刊『集中』2023年6月号 巻頭インタビュー「産…
［集中出版株式会社］
～病院経営者の羅針盤・月刊『集中』最新号発行のお知らせ～
集中出版株式会社が発行する月刊『集中』は、病院経営者、医療従事者・医療関連企業の幹部に向けて、医療、政治、経済等多岐にわたる情報を発信する年間定期購読誌です。
▲医療情報誌 月刊『集中』６月号
巻頭インタビュー
・頴川 晋 東京慈恵会医科大学 悪性腫瘍リキッドバイオプシー応用探索講座 教授
産学連携でがん医療の未来を拓く ～全がんを網羅する早期診断法の確立に向けて～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2306_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
・中部国際医療センター 開放的な空間や風景写真で心安らぐ場に
日本の医療の未来を考える会
・世界情勢の現状と今後、そして日本経済回復の鍵となる医療産業
寺島 実郎 一般財団法人日本総合研究所 会長、多摩大学 学長
集中OPINION
・一宮 なほみ 一宮なほみ法律事務所 弁護士・前人事院 総裁・元仙台高等裁判所 長官
裁判官から女性初の人事院総裁へ 公正な社会の実現に向け取り組む
CONTENTS
経営
・コロナ脱却で試練を迎えた医療現場
政治
・中国の欧州切り崩しに乗せられた仏大統領
・最重要課題の少子化対策に向け動き始めた岸田政権
・「5類」移行で状況把握や医療受け入れ体制に変化
・厚労省ウォッチング 広がる年金悲観論も、政府は外国人頼み？
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_06_kw182.pdf
・厚労省人事ウォッチング 厚労行政を地味に支える知られざる人間科学職の実態
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2023_06_kjw68.pdf
・政界サーチ 梅雨入り前の“解散風”その正体は？
社会
・日本放送協会改革推進法案の中身とは
・滝山病院と京大病院が問い掛けたもの
・コロナ禍で増える若者の「市販薬」乱用
・未確認情報 常識は高く遥か……に飛んだ日本外科学会懇親会 ／ ドクターメールに情報寄せた医師に称賛の声
連載
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・医師が患者になって見えた事
小林 正学 岡崎ゆうあいクリニック 院長／上 ／ 塚崎 朝子 ジャーナリスト
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation 研野 ／ ウルフギャング・ステーキハウス Teppan
・「日本の医療」を展望する世界目線 真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録 川上 正舒 公益社団法人地域医療振興協会 副会長
・患者のキモチ 医師のココロ 香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
・第3回『集中』意識調査
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription/
集中出版株式会社について
○医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： http://www.iryounomirai.com/
・『集中』を応援する医師460人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2304_400Dr.pdf
○日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University of Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：東京都港区赤坂3-3-5ストロング赤坂ビル６F
ケンブリッジオフィス：Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/03-22:40）
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