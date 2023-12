[ライクス株式会社]

【最大30%OFF】Freewatersのハウスシューズも対象!1個でも10%OFF、まとめ買いの2個目が30%OFFになる期間限定キャンペーンを開催



ライクス株式会社から今年1年の感謝をこめて、一足早いクリスマスプレゼント!

スノーボードウェアトップブランド『686(シックスエイトシックス) 』やカリフォルニア発のサステナブルフットウェアブランド『FREEWATERS (フリーウォータース)』の国内正規輸入代理店であるライクス株式会社の公式オンラインストアにて、この冬にピッタリのアイテムを対象にした『まとめ買いキャンペーン』を開始します。

対象期間

2023年 12月11日(月)~ 12月18日(月)

▼ライクスオンラインストア 公式サイトはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/





“まとめ買い”CAMPAIGN







対象商品

686 Everywhere Merino Wool Lined Pant (SLIM FIT & RELAXED FIT)

価格:22,000円(税込)



【どこでも快適に】をコンセプトとした"EVERYWHERE"ラインのテクニカルイージーパンツです。

肌触りが良いストレッチ性抜群の生地で簡易的な撥水・防汚加工がされています。内側にはメリノウールブレンドの保温性が良い生地が搭載されていて、内側にも外側にも出す事が出来るシューレースドローコード、UPF+40で紫外線の影響を軽減コーティング、10ポケットデザインで収納力も高く、スキミング防止のRFIDポケットも装備されテクニカルなアイテムです。



▼商品ページはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/view/search?search_keyword=Everywhere+Merino+Wool&search_price_low=&search_price_high=&search_category=&search_original_code=





対象商品

FREEWATERS ハウスシューズシリーズ

価格:6,600円(税込)



【室内でも屋外でも履ける便利なハウスシューズ】

モデルによってソフトニットやファー、ウール素材を使用した暖かく履き心地の良いハウスシューズが揃っております。

インソールには今まで以上にクッション性と反発性が良くなったSUPREEM FOAMを使用し歩きやすさを追求した、どんな季節でもリラックスできるモックシューズです。

アウターソールはラバーソールを採用し濡れた場所でも滑りづらくなっており屋外でも使用可能です。

大きいサイズも展開しておりますので、UNISEXで対応できるようにもなっております。



ギフトとしてお渡しいただけるよう、植物の種を捲き込んだシードペーパーを同梱します。地球を大切にしながら、感謝の気落ちをメッセージに込めて、大切な人へ贈ってみてください。

※ブランドコンセプトとして、過剰な包装を避けるため、ノーラッピングでお届けいたします。

※シードペーパーはSoup Inc.の登録商標です。

▼商品ページはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/view/category/fw_house_shoes



▼キャンペーン詳細ページはこちら

https://shop.likesdowell.co.jp/view/news/20231209180410



フォトギャラリー



























About 686 (シックスエイトシックス)







1992年、アメリカはカリフォルニア州ロサンゼルスにて創業者でありデザイナーでもあるマイケル・アキラ・ウェストにより生み出されたスノーボードウェアブランドです。設立当初から今季まで「Product is King」「High Tech, Good times」「Always Different」「REIMAGINE PERFORMANCE」などの理念を掲げウェア作り一筋で展開してきました。

彼はユーザーが想像するものを超えた、革新的でオリジナリティあふれるものを製品として生み出し続けています。

業界を先駆けてスタートしたアーティストや有名ブランド、キャラクターとのコラボーレションウェア、独自の開発によって生み出された SMARTY 3-IN-1 SYSTEM、ORIGINAL TOOL BELT、THERMAGRAPH BODY MAPPING SYSTEM、HYDRASTASH SYSTEM 、ウェアとファッションを融合させたREAL DENIM JACKET & PANTS、PRINT DENIM PANT、FLANNEL SHIRT JACKETなど、他のブランドとは一線を画し、一歩先を行くリーディングウェアとしてエントリーユーザーからコアユーザーまで幅広く支持されています。そしてその独創性ゆえにブランドスタートから 30 周年を迎えた現在でも本国アメリカや日本においてもトップ3に入る人気を誇ります。

オフィシャルWEBサイト:https://sixeightsix.com/

公式オンラインストア:https://shop.likesdowell.co.jp/ct_686

instagram:https://www.instagram.com/686_jpn/

Facebook:https://www.facebook.com/686JAPAN

X:https://twitter.com/686Jpn



About freewaters (フリーウォータース)







水は生きるための源であり、私たちと全てを繋ぐものです。水は流れることで道をつくっています。

水は、スポーツやアウトドア、旅行など私たちの全てのライフスタイルに繋がる1本の道でもあり、このライフスタイルのためにデザインされているのが私たちのフットウェアです。

言いたいことは、「水は私たちを自由にしてくれる」

ここからフリーウォータースの名前とコンセプトが生まれました。

2010年サンフランシスコで立ち上がったFREEWATERS。

アートスタジオからスタートしたFREEWATERSは

<生活用水の確保が困難な地域にきれいな水を届けること>

<地球にやさしい商品作りをこころがけること>

<世界で一番履き心地の良いフットウェアを作ること>

を目的に据えながら、売り上げの1%をきれいな水を届け続けるために寄付するサステナブルなフットウェアブランドです。



オフィシャルWEBサイト:https://freewaters.jp/

instagram:https://www.instagram.com/freewaters_jp/

X :https://twitter.com/Freewaters_jp







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-16:16)