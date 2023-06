[合同会社丸与工芸]

ソロデビュー20周年を迎えたアーティストYUKI。ソロデビュー20周年を記念して開催された2022年の全国ツアー『YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館』のファイナル・日本武道館公演の本編をノーカット、そして映画館の大スクリーンで体感できる『YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館 <You ain't seen nothing yet>』が、7月21日(金)、22日(土)の両日、またはいずれか1日限定にて、新宿ピカデリーほか、全国80か所の映画館で開催されることが決定!記念すべきYUKIの20周年全国ツアーファイナルの興奮を、映画館の大スクリーンで、大迫力&ライブ感覚で楽しめる貴重な機会をお見逃しなく!







●タイトル

YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館

<You ain't seen nothing yet>



●上映日時

7月21日(金)、22日(土)の両日、またはいずれか1日にて限定上映

上映日は各劇場によって異なります。

上映劇場、及び上映日の詳細は上映会公式サイトhttps://www.yukisoundsoftwenty.netにて



●入場料金

3,500円(税込)【入場者特典】上映会記念ステッカー

<チケット発売について>※全席座席指定

チケット発売日は各劇場によって異なります

発売日・発売方法等の詳細は、上映会公式サイトhttps://www.yukisoundsoftwenty.netにて



●上映劇場 (2023年6月21日時点、80劇場にて公開予定)

◇7/21(金)、22(土)2日間上映の劇場(いずれも上映開始時間は18:00より)

[関東]〈東京〉新宿ピカデリー〈埼玉〉MOVIXさいたま

[北海道]〈北海道〉札幌シネマフロンティア

[東海]〈愛知〉ミッドランドスクエア シネマ

[近畿]〈大阪〉なんばパークスシネマ

[九州]〈福岡〉ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13



◇7/21(金)のみ上映の劇場(上映開始時間は18:00より)

[関東・甲信越]〈東京〉MOVIX亀有/MOVIX昭島/109シネマズ二子玉川/109シネマズ木場/109シネマズグラン ベリーパーク/イオンシネマ板橋/イオンシネマシアタス調布〈神奈川〉MOVIX橋本/109シネマズ川崎/109シネマズ湘南/109シネマズ港北/ムービル/イオンシネマみなとみらい〈埼玉〉MOVIX川口/MOVIX三郷/109シネマズ菖蒲〈千葉〉MOVIX柏の葉/イオンシネマ幕張新都心〈茨城〉MOVIXつくば〈群馬〉MOVIX伊勢崎/109シネマズ高崎〈栃木〉MOVIX宇都宮/109シネマズ佐野〈新潟〉イオンシネマ新潟西〈長野〉イオンシネマ松本

[北海道・東北]〈青森〉イオンシネマ弘前〈秋田〉AL☆VEシアター〈岩手〉イオンシネマ北上〈宮城〉MOVIX仙台/109シネマズ富谷/イオンシネマ新利府〈山形〉イオンシネマ米沢〈福島〉イオンシネマ福島

[東海・北陸]〈愛知〉MOVIX三好〈静岡〉MOVIX清水〈岐阜〉イオンシネマ各務原〈三重〉109シネマズ四日市/109シネマズ明和〈石川〉イオンシネマ金沢

[近畿]〈大阪〉MOVIX八尾/MOVIX堺/109シネマズ箕面/109シネマズ大阪エキスポシテ/イオンシネマ シアタス心斎橋〈京都〉MOVIX京都〈滋賀〉イオンシネマ草津〈兵庫〉MOVIXあまがさき/kino cinema神戸国際/109シネマズHAT神戸〈和歌山〉イオンシネマ和歌山

[中国・四国]〈岡山〉MOVIX倉敷〈広島〉109シネマズ広島〈徳島〉イオンシネマ徳島〈香川〉イオンシネマ綾川 〈愛媛〉イオンシネマ今治新都市

[九州]〈佐賀〉イオンシネマ佐賀大和〈熊本〉熊本ピカデリー



◇7/22(土)のみ上映の劇場(上映開始時間は18:00より)

[関東・甲信越]〈東京〉ユナイテッド・シネマ 豊洲〈埼玉〉ユナイテッド・シネマウニクス南古谷

ユナイテッド・シネマ ウニクス上里〈新潟〉ユナイテッド・シネマ新潟

[北海道・東北]〈宮城〉ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原

[東海・北陸]〈愛知〉ユナイテッド・シネマ豊橋18/ユナイテッド・シネマ岡崎/ユナイテッド・シネマ稲沢ユナイテッド・シネマ阿久比〈石川〉ユナイテッド・シネマ 金沢

[近畿]〈大阪〉ユナイテッド・シネマ枚方〈奈良〉ユナイテッド・シネマ 橿原

[中国・四国]〈愛媛〉ユナイテッド・シネマ フジグラン今治

[九州]〈福岡〉シネプレックス小倉/ユナイテッド・シネマ 福岡ももち/ユナイテッド・シネマなかま16

ユナイテッド・シネマ トリアス久山



YUKI concert tour “SOUNDS OF TWENTY” 2022 日本武道館 <You ain't seen nothing yet>

●上映会公式サイト

https://www.yukisoundsoftwenty.net

●アーティスト公式サイト

https://www.yukiweb.net/



主催:ソニー・ミュージックレーベルズ / 協力:PRISMIC /配給:Maruyo Kogei



