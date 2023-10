[株式会社ウィルズ]

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ(本社:東京都港区、代表取締役社長:杉本 光生、以下「ウィルズ」)が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「プレミアム優待倶楽部」を東洋テック株式会社(本社:大阪市浪速区、代表取締役社長:池田 博之、以下「東洋テック」)が導入いたします。3月末日現在の株主名簿に記載または記録された500株以上を保有されている株主様を対象とし、2024年3月末日時点の株主様より適用いたします。













プレミアム優待倶楽部導入の背景について

ウィルズは、2004 年の創業以来、機関投資家マーケティングプラットフォーム「IR-navi」、ポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させた「プレミアム優待倶楽部」を中核として、株主管理プラットフォーム事業の拡大、及び株主管理分野の DX 化を推進し、上場企業の企業価値拡大を IR・SR という側面から支援している会社です。

東洋テックは、株主様への還元、及びより多くの株主様に中長期的に当社株式を保有いただくための議論を進めてまいりました。その中で、ポイントを活用した5,000種類以上の中からの商品交換ならびに、共通株主優待コインへの変換などのシステムを活用でき、かつ株主管理のDX化推進にも取り組める、株主優待制度「TOYO-TECプレミアム優待倶楽部」を導入いたします。



特設ウェブサイトの設定は2024 年5月下旬を予定しております。













◆東洋テック株式会社について

株式会社東洋テック(英名:TOYO TEC CO., LTD.)は1966年に設立いたしました。

「安心で快適な社会の実現に貢献する」を経営理念に、関西の業界リーディングカンパニーとして、警備業から総合的な建物管理まで幅広いお客様のニーズに的確に対応し続けることで、未来社会においても必要とされる企業グループへと進化してまいります。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。(https://www.toyo-tec.co.jp/)



◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名:WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待俱楽部(https://portal.premium-yutaiclub.jp/)は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン(WILLsCoin)と電子議決権行使プラットフォーム(WILLsVote)を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。(https://www.wills-net.co.jp/)



<運営メディア一覧>

プレミアム金融コラム https://portal.premium-yutaiclub.jp/media/

WILL MONEY https://www.wills-net.co.jp/media/

WILL INVESTMENT https://www.wills-net.co.jp/inv/

WILL WALLET https://www.wills-net.co.jp/walt/

WILL WORKER https://www.wills-net.co.jp/work/















