[株式会社フォーチュンエンターテイメント]



2023年11月18日(土)から12月7日(木)までソニーストア名古屋内 αプラザ ギャラリースペース にて、平松賢人の作品展『YT』が開催されている。











タイトルの由来は、今回の被写体、BOYS AND MENメンバー吉原雅斗 と辻本達規のイニシャルをもとに、『YT』と名付けられた。



◇すべて手作業で行いこだわりぬいた「立体作品」

今回の『YT』では、平松賢人が撮りたいと思ったものを撮影し、その中でも特に思いを詰め込んだ作品たちが展示されている。

今までは作例的な作品展が多かった中、カメラの性能を生かしつつ、その中に「アート」の表現も生かされた作品展となっている。



なんと言っても平松賢人が1番力の入れた「立体作品」。









数々の写真家による作品展が開催された場所で、どうしたら自身の作品が鑑賞者の心に響く作品が出来上がるのか、どのように勝負をしたら作品展に興味を持ってもらえるのか。

平松が考えた結果、すべて手作業で行い、こだわり抜いた、吉原雅斗が被写体の「立体作品」。

世界に一つだけの鮮やかな「立体作品」は、今後様々な可能性が感じられる作品になっている。





◇BOYS AND MENメンバーの魅力も浮き彫りに

今回の『YT』では、写真だけではなく、吉原雅斗のアザーカット映像や、辻本達規のソロキャンプ映像作品も展示されている。

吉原雅斗の映像には、原宿シカゴさんに協力いただいた煌びやかな衣装と共に、立体作品の元となる写真や、吉原雅斗初ソロ曲の配信ビジュアルとなった写真の撮影時の様子もおさめられ、、被写体吉原雅斗をエレガントに映し出した、色味にもこだわった、ここだけでしか見られないアザーカットが映像として公開されている。

被写体辻本達規は大のキャンプ、サウナ好き。自前のキャンプ用具やサウナテントを使用したキャンプの様子や、自然の美しさも感じられる、至極の映像となっている。

長時間見てても、何度見ても飽きないと好評のこれらの映像は、望遠レンズを活かしたシネマティック素材が、大画面ブラビアで映しだされ、椅子に座りながらゆっくりと楽しむことができる。





◇今後にさらなる期待

会場には、ご来場いただいたお客様がコメントを書き込めるノートが準備あり、<作品展に響き渡るキャンプの自然の音と共に、平松賢人が手懸けた素敵な作品たちがじっくり見られて、とても居心地よい時間を過ごせた>などのコメントが多数あった。

ソニーストア名古屋の関係者も、「2ヶ月もない準備期間の中、初めてのSONYカメラで、ここまでの優れた技術と遊び心に溢れた作品を、ギャラリーとして成立しているものはなかなかない。」と大絶賛。

「カメラをお貸しして良かったと思うし、次回はもっといい作品ができるだろう。」と期待の声が上がっている。



また平松自身、今回様々な写真を撮影していく中で、被写体を下目に撮影して、上に余白を空けた撮り方が好みだと新たな気づきもあったようで、今後の平松賢人の作品にも注目だ。





平松賢人のコメント

「数々の有名カメラマンさん達が写真展を開催している場所なので、写真家としての自分のカラーをしっかり出せるよう工夫を凝らしました。

自分で見ても大満足の仕上がりになっています。無料での開催なので、ぜひ気軽にお立ち寄り下さい。」





≪作品展情報≫

『YT』

場所:〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄 3Fソニーストア名古屋「αプラザ(名古屋) ギャラリースペース」

営業時間:11:00~19:00

期間:2023年11月18日(土)~2023年12月7日(木)



作品展ページ

https://ers.sony.jp/SEvent/pageEventDetailEVT?e=a2O5F000006H24cUAC&p=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B











平松賢人プロフィール

2010年に結成された東海エリア出身・在住のメンバーで構成されたエンターテイメント集団「BOYS AND MEN」(通称:ボイメン)のメンバー。

2022年10月5日に「灼熱ロマンス」で念願のソロデビューを果たし、演歌・歌謡曲で新しいジャンルに挑戦。

オリコン1位獲得、歌番組にも多数出演し、グループ活動だけでなく、ソロでも活躍中。

2023年10月21日には、「ア・ヤ・シ・イ・ネ」を配信スタート。

芸能活動の傍らはじめたカメラでは、その才能も認められ、2017年1月にはNHK名古屋1階にて初写真展を開催。

その後も、自ら編集長を努めた写真集を雑誌「CanCam」とのコラボで発売するなど、活動の幅を広げている。

最近では、2023年3月にJRゲートタワーにて写真展『笑顔咲くこどもたち in Cambodia By KENTO HIRAMATSU』開催。



BOYS AND MEN公式HP:https://boysandmen.jp/



