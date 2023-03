[株式会社モバオク]

選手が着用したオーセンティック3rdユニフォームに直筆サインを入れて出品



株式会社モバオク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:生田目 知之、以下モバオク)が運営するオークションサービス「モバオク」にて、福島スポーツエンタテインメント株式会社が運営するプロバスケットボールチームの福島ファイヤーボンズ(以下、福島ファイヤーボンズ)が「BONDS UP チャリティーオークション 2022-23」を、3月11日(土)から3月17日(金)まで開催します。

オークション特設サイト:https://www.promo.mbok.jp/fukushima-firebonds-auction







本オークションでは、3月11日(土)、12日(日)に福島ファイヤーボンズのホームゲームとして3月11日(土)、12日(日)に行われるB2リーグ第25節 山形ワイヴァンズ戦にて実際に選手が着用し、直筆サインを入れたオーセンティック3rdユニフォームが出品されます。



オークションの売り上げは、社会福祉法人中央共同募金会が実施する赤い羽根共同募金を通じて、東日本大震災の復興支援に役立てられます。







【福島ファイヤーボンズの想い】



東日本大震災から12年。福島ファイヤーボンズは2014年に参入し、これまで多くの県民の皆さまの支えにより活動を行なってまいりました。3月11日-12日のホーム戦にて、県民の皆さまとの絆をさらに高めるための「BONDS UP DAY」を開催することとなりました。



昨シーズン同様、福島県のシンボルである「赤べこ」をモチーフとしたユニフォームを身に纏い、クラブアイデンティティである「BONDS UP」を掲げ、「福島県に支えられる存在から、福島県を牽引する存在へと成長を遂げ『誇れる福島』をつくるシンボルとなりたい」という想いで開催いたします。



福島ファイヤーボンズ公式サイト:https://firebonds.jp/





【BONDS UP チャリティーオークション 2022-23概要】













【出品物例】













【モバオクチャリティー&スペシャルイベント】



モバオクでは、チャリティー&スペシャルイベントとして、企業・団体様が主催されるチャリティーオークションやイベントオークションの開催を募集しております。CSR活動の一環としてチャリティーオークションをご検討したい企業・団体様や、SDGsに貢献しながらイベントオークションでチームとファンの繋がりを強化したいスポーツチーム様など、多くの皆様にご活用いただいています。



・DeNAグループとして18年以上にわたるオークションサイト運営の実績があり、安心安全にオークションを開催していただけます

・商品の出品や梱包発送など手間のかかる作業を全てモバオクが代行いたします

・しかも手数料は0円!(※)売上の全額を支援やチーム強化費用に充てていただくことができます

(※一部送料等のみご負担いただく場合がございます)



是非お気軽にお問い合わせください。

https://www.promo.mbok.jp/contact





モバオクについて



「人・モノ・社会をつなげ 誰もが自分だけのモノ語りを見つけられる 新しいマーケットを共創する」をミッションとして掲げ、ユーザーに新しいオークション体験を提供するとともに、チャリティー×オークションの仕組みを活用した社会課題の解決やSDGs目標の実現に向けて積極的に取り組んでいます。

https://www.mbok.jp/



