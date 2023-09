[Zepp Health Corporation]

2023年9月22日(金)発売



スマートウェアラブル市場をリードするグローバル企業であるZepp Health Corporationは、同社のスマートウォッチブランド「Amazfit(アマズフィット)」における人気のエントリーモデルである、Amazfit Bipシリーズより、究極のコストパフォーマンスを実現した次世代モデル「Amazfit Bip 5」(日本語読み:アマズフィット ビップ ファイブ)を2023年9月22日より販売開始いたします。







スマートウォッチ・カテゴリーは2022年から世界的にも緩やかな成長を続けています。その中でも100ドル以下の製品が出荷の大半を占めており、2022年は出荷の31%を占め、今後も緩やかな成長率を維持すると予測されています。元々は健康管理を目的として普及し始めたスマートウォッチですが、現在は日常生活を便利にする、より多くの機能が追加されてきており、安価であることが求められつつも、時代と共に求められる性能が増えているのも事実です。



そこでAmazfit Bip 5は、前モデルのAmazfit Bip 3シリーズと比べ、機能性と仕様の更なる充実を図り、価格は手ごろなままに、まさに究極のコストパフォーマンスを実現。新たに「Go Bigger, Go Smarter」というコンセプトのもと、Bipシリーズで最大のスクリーンを搭載し、Bipシリーズで最もスマートなウォッチとして、エントリーモデル市場において競合製品とは一線を画した魅力的な製品となっています。



◆機能紹介

【1.91インチの超大型ディスプレイ】

Bipシリーズ最大のディスプレイサイズを搭載し、260ppiの解像度を実現。タッチスクリーンは2.5D強化ガラスと指紋防止コーティングを備えており、着信、メッセージやリマインダー、ヘルス&フィットネスデータがさらに見やすく、快適に操作することが可能になりました。



【120以上のスポーツモードを搭載&スマートスポーツ認識機能】

屋内外でのウォーキング、ランニング、サイクリングなどのお気に入りのスポーツから、筋力トレーニング、ヨガ、フリートレーニングなどのフリーフォームのワークアウトまで、あらゆるスポーツのデータを取得できます。 また、7つの運動タイプ(屋外ランニング、トレッドミル、ウォーキング、屋内ウォーキング、屋外サイクリング、ローイングマシン、エリプティカル)をインテリジェントに検出し、これらのスポーツのいずれかを開始するとすぐに関連するスポーツモードを開始するスマートスポーツ認識機能の設定をすることができます。



【高度なモニタリングシステム】

Amazfit Bip 5に搭載されている、電力効率に優れたオペレーティングシステムZepp OS 2.0は、スマートウォッチ用に調整されており、先進的なBioTracker(TM) PPG光学センサーと連動して、心拍数、血中酸素レベル、ストレスレベルについて24時間365日のヘルスモニタリングを提供します。また、Amazfit Bip 5はインテリジェント・アラート機能を要しており、これらの複数の健康指標をワンタップで測定することが可能になりました。



【4つの衛星測位システム】

Amazfit Bip 5では4衛星測位システム(アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、EUのGalileo、日本のみちびき/ QZSS)に対応しています。大自然の中での動きを高精度で追跡可能です。



【インテリジェント機能の追加】

Amazfit Bip 5にはマイクとスピーカーが搭載されており、携帯電話を取るのが不便なときに、腕時計で電話をかけたり、電話に出たりすることができる、Bluetooth通話機能を搭載しています。また、Amazon Alexaにも対応しており、アラームやタイマーの設定、天気のチェック、スマートホームデバイスのコントロール、買い物リストの作成、質問、翻訳など、手首を上げてアレクサに尋ねるだけでほしい情報がいつでも手軽に手に入ります。



【最大10日間のロングバッテリー搭載】

Amazfit Bip 5は標準的な使用で1 回の充電で最長10 日間のバッテリー駆動が可能。バッテリー・セーバー・モードを使えば、最長26日間の使用が可能です。



【製品概要】

・メーカー名:Zepp Health Corporation

・製品ブランド Amazfit(日本語読み:アマズフィット)

・製品名:Amazfit Bip 5 (日本語読み:アマズフィット ビップ ファイブ)

・カラー:ソフトブラック、クリームホワイト、パステルピンク

・発売日: 2023年9月22日(金)

・税込価格:14,800円









・取扱実店舗:ヨドバシカメラ、ビックカメラほか、大手家電量販店および時計専門店等

・取扱オンラインショップ:

公式サイトURL :https://www.amazfit.jp/products/amazfit-bip-5

Amazon公式店舗 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH8HCT7K

Amazfit公式Yahoo!店 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/karafull/su170047.html

Amazfit公式楽天市場店 :https://item.rakuten.co.jp/amazfit/su170047/

au PAY マーケット店 :https://wowma.jp/item/573552010

ヨドバシ.com :http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001008088198/index.html

Youtube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=J-IIMy_kk10



【スペック情報】



※標準的な使用

心拍数モニタリング:有効(10分ごとのデータ測定)、睡眠モニタリング:有効。メッセージ受信による画面点灯回数:150件/日、通話通知:3回/日、手首を持ち上げての画面点灯回数:100回/日、明るい画面での操作:5分/日、血中酸素レベル測定:5回/日、GPS:3回/週(GPS連続動作30分/回)



※ハードな使用

心拍数モニタリング:有効(1分ごとのデータ測定)、8時間の睡眠時呼吸の質のモニタリング:有効、ストレスモニタリング:有効、メッセージ受信による画面点灯回数:150件/日、通話通知:3回/日、手首を持ち上げての画面点灯回数:100回/日、明るい画面での操作:15分/日、血中酸素レベル測定:5回/日、GPS:3回/週(GPS連続動作30分/回)







■Amazfitについて

Amazfit (日本語読み:アマズフィット)は、 Zepp Health Corporation (日本語読み: ゼップ ヘルス コーポレーション) が、2015年9月から展開しているプレミアムスマートウェアラブルデバイスの独自ブランドです。 Amazfitは「Up Your Game」をブランドエッセンスとして掲げています。より多くの人が情熱を持って自由に生き、アクティブな精神を表現できることを目指します。日常からアウトドアスポーツまで使える様々なシリーズのスマートウォッチやバンドのほか、完全ワイヤレスイヤホン、スマートトレッドミル、スマート体組成計、スポーツギアなど、スポーツや健康に関連するスマートハードウェアを提供しています。Amazfitは、豊富な製品を通じて、ユーザーに対して様々な用途にあわせたウェアラブルデバイスと使用体験を提供しています。現在、Amazfitブランドの製品は、公式オンラインストア、各ECサイト(Amazon、楽天、Yahoo!ショッピング等)、大手家電量販店及び時計専門店等の約1200以上の店舗にて購入可能です。



公式オンラインストア :https://www.amazfit.jp/

Amazfit取り扱い店舗 :https://www.amazfit.jp/pages/shoplist

公式サイト :https://www.amazfit.com/jp/

公式Twitter :https://twitter.com/AmazfitJapan

公式instagram :https://www.instagram.com/amazfitjp

公式Facebook :https://www.facebook.com/AmazfitJP/

公式YouTube :https://www.youtube.com/AmazfitJapan

「Zepp アプリ」サイト :https://www.amazfit.jp/pages/zepp



■Zepp Health Corporationについて

Zepp Health Corporationは、 2013 年12月に中国でAnhui Huami Information Technologyとして創業されたウェアラブルデバイス・メーカーです。 AI チップ、生体認証センサー、データアルゴリズムなどの独自技術のプラットフォームを開発しており、ヘルスケア分野に注力しており消費者向けのスマートヘルス製品や産業向けの分析サービスのラインアップを拡大しています。独自ブランドとしてAMAZFITとZEPPの二つのブランドを展開しています。 2018年2月にニューヨーク証券取引所(NYSE: ZEPP)へ株式上場をしています。2021年2月25日にHuami Corporationから社名変更しました。またIDC社が発表した最新の「Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker」によると、 Amazfitは、2021年度の世界の成人向けスマートウォッチ出荷台数で第5位となりました。2014年以降、全世界で2億台以上のスマートウェアラブルデバイスを出荷しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-12:46)