［インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 ］

全国各地より地域資源を活用した多彩な製品がエントリー。９月２5日(月）東京ビッグサイトにてその頂点である最優秀賞が発表されます。



地域発のコスメ＆フードの登竜門、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 クリストファー・イブ）主催の「ジャパンメイド・ビューティ アワード」。9回目を迎える今年も多彩な商品がエントリーし、その情報が公開されました。 美容・健康の小売・関連施設の第一線で活躍するバイヤーや、業界キーパーソンが審査しその頂点を決定します。尚、最優秀賞及び各賞は9月に25日（月）に東京ビッグサイトにて発表。授賞式も行われます。









■美容・健康ビジネスの登⻯門 「第9回ジャパンメイド・ビューティ アワード」エントリー商品を公開。



地域発の美容・健康ビジネス（食品・化粧品他）の登⻯門として2015年に誕生した「ジャパンメイド・ビューティ アワード（以下JMBアワード）」。スキンケア化粧品やヘルスケア製品、機能性素材・サプリメント、各種健康食品など、全国各地より様々な地域資源を活用した美容・健康商品がエントリーし、その情報が公開されました。



＜コスメティック部門＞

【宮城県】紫賜根RS スキンリペアクリームA ＜（株）リゾーム＞

【栃木県】麻炭の歯磨きパウダー（ハミガキ）＜ハッピーナチュラル＞

【栃木県】濃密どくだみ美容液&化粧水 オーガニック ＜ハッピーナチュラル＞

【東京都】uraraca ハンドミスト80 ＜（株）uraraca＞

【静岡県】HA WARP SHEET neo [ HA ワープシートネオ ] ＜株式会社シンビシン＞

【愛知県】六花堂インナービューティーサプリメント ＜（株）ENC JAPAN＞

【三重県】伊勢の香（イセノカ）＜ハリウッド（株）＞

【香川県】イニューリィ グロウセラム ＜勇心酒造株式会社＞

【佐賀県】boar boar Beauty balm ＜（株）鶴商興産＞

【佐賀県】TBK cosme face cream ＜（株）バーズ・プランニング＞

【熊本県】viviasoプラセンタ化粧水 ＜（株）WOMANHOOD＞

【熊本県】オールインワン ナチュラル認証美容液 喜肌のしずく 華天優 ＜（株）美幸館＞

【沖縄県】mycucuru 「お米の恵み 泡洗顔 さっぱりタイプ」＜沖縄食糧（株）＞

【沖縄県】mycucuru 「お米の恵み 泡洗顔 しっとりタイプ」＜沖縄食糧（株）＞

【沖縄県】mycucuru 「お米の恵み 美容ミスト（化粧水）」＜沖縄食糧（株）＞



＜インナービューティ部門＞

【静岡県】from Banana（フロムバナナ）＜（株）white from green＞

【大阪府】発酵マメ子 セルズケア ＜（株）フローラプラス＞

【長崎県】焙煎びわ葉茶 ＜（福）出島福祉村＞

【大分県】有機青汁グリーングリーン ＜ハリウッド（株）＞

【沖縄県】発酵発芽玄米紅麹あまざけ ＜（株）マキ屋フーズ＞



※各エントリー商品の情報は「アンチエイジング ジャパン2023」展示会公式ホームページをご参照ください。

＞＞＞ https://www.dietandbeauty.jp/jmbaentry/







■第9回ジャパンメイド・ビューティ アワード（JMBアワード）最優秀賞発表は9月25日（月）

＜授賞式開催＞

ジャパンメイドの頂点「最優秀賞」と、各賞受賞商品の発表（授賞式）は9月25日（月）「働く女性の美と健康を応援する」がスローガンの美と健康の総合展示会「アンチエイジング ジャパン（第9回）（同時開催：「ダイエット&ビューティーフェア（第22回）」「スパ＆ウエルネス ジャパン（第14回）」(主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社／東京ビッグサイト)」にて行われます。



日時：9月25日（月）14：40～15：30

場所：東京ビッグサイト 西展示棟

美と健康の総合展示会「アンチエイジング ジャパン 2023（第9回)」内 特設ステージ

（同時開催展：ダイエット＆ビューティーフェア/ / スパ&ウエルネスジャパン）



※授賞式のご案内と聴講事前申し込みはこちらから

＞＞＞ https://www.informa-japan.com/db/seminar/index.php?category=23



■美容施設等の第一線で活躍するバイヤーや、業界キーパーソンが審査！

百貨店やセレクトショップ、ドラッグストア、通販、美容施設等、第一線で活躍するバイヤーや、業界キーパーソンで構成されるJMBアワード審査員が厳正に審査します。



＜審査員＞

（株）三越伊勢丹 三越日本橋本店 営業統括部 第2営業部 販売担当長 佐藤 希奈佳

（株）東京ドーム 流通事業部 営業グループ 営業戦略 商品開発 主任 舩津 久子

（株）ローソン 商品本部 飲料・加工食品部 谷山 亜季

（株）ニッセン ホームグッズ部 ビューティー＆ヘルスケアチーム 岡部 美香

ビオセボン・ジャポン（株） マーケティング部 部長 枝川 和佳子

（株）日本百貨店 商品企画部 商品管理グループ グループマネージャー／商品企画グループ バイヤー 安齋 礼恵

（株）ＳＬＪ 代表取締役 佐藤 久美子

アマゾン ジャパン合同会社 消費財事業本部 ビューティー事業部 コスメ事業開発部 部長 上村 理絵

伊藤忠食品（株） リテール本部 DK推進部 リテールサポートチーム チーム長 小池 昌孝

（順不同・敬称略）







＜特別審査員＞

（株）アイスタイル 取締役 山田 メユミ

msh（株） 代表取締役 藤田 智美

（株）ヘルスケア・ビジネスナレッジ 代表取締役社長 西根 英一

（一社）日本化粧品検定協会 代表理事 コスメコンシェルジュ 小西 さやか

元 内閣府 クールジャパン戦略担当 政策参与/信州大学理事 浜野 京

日本薬粧研究家 鄭 世彬

（順不同、敬称略）







※全てのエントリー商品と一部過去受賞商品は、授賞式会場「アンチエイジング ジャパン2023」内の特設展示コーナーに展示されます。



■働く女性の美と健康を応援する展示会「アンチエイジング ジャパン2023」（同時開催ほか2展）では、「JMBアワード授賞式のほか、美容・健康関連の多彩な商品やサービスが一堂に集結します。業界関係者必見の各種ステージ・セミナー約100本も併催します。



展示会名称 ：アンチエイジング ジャパン2023（第9回)

（同時開催 ：ダイエット＆ビューティーフェア2023（第22回）／スパ＆ウエルネス ジャパン2023（第14回））

日程／会場 ： 2023年9月25日（月)・26日(火)・27日（水）／東京ビッグサイト（西展示棟）

主催 ： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

企画 ： 美と健康の専門メディア「DIET&BEAUTY」「Well-beauty media」

後援 ： 環境省、スポーツ庁、独立行政法人 中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構（ジェトロ）



展示会への来場事前登録（無料ご招待）と、各種併催イベントプログラムの詳細と事前申し込みは、下記リンクよりアクセスしてください。



■展示会来場事前登録（無料ご招待）はこちら＞＞＞ https://www.informa-japan.com/db/form/visitor_regist.php

■各種イベントの詳細及び事前聴講申し込みはこちら＞＞＞ https://www.informa-japan.com/db/seminar/



【お問い合わせ】

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

ダイエット&ビューティ事業部

アンチエイジング ジャパン2023事務局

TEL： 03-5296-1013 / FAX： 03-5296-1018

E-MAIL： d-expo-jp@dietandbeauty.jp

公式ホームページ： https://www.dietandbeauty.jp/

住所： 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 神田91ビル2F



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/30-19:46）