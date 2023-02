[リヤドロジャパン]

子どもの健やかな成長と幸せを願って祝う節句。 季節を彩るインテリアとしても上品で華やか、永くご愛用頂けるリヤドロの節句コレクションをご紹介します。



ラグジュアリーポーセリンアートブランド『 LLADRÓ』(リヤドロジャパン株式会社・中央区銀座7-11-3 代表取締役社長:周凱樑)は、節句コレクションを発表・発売いたします。





子どもの健やかな成長と幸せを願って祝う、桃の節句。

大切な節目だからこそ、いつか大人になっても飾れるおしゃれなデザインがいい。

永く飾るものだからお手入れも、出し入れも簡単がいい。





上品で華やか、永くご愛用頂けるリヤドロの雛人形で桃の節句をお祝いしませんか。

リヤドロでは、数多くの雛人形を取り揃えております。きっと「こんなのが欲しかった」が見つかります。

https://www.lladro.com/ja_jp/landing-sekku-girls





NEW 雛人形(花文様) 世界限定制作数500個 385,000円 ≪只今、名入れ立札をプレゼント中≫

https://www.lladro.com/ja_jp/01009671-ja-jp-01009671.html





こちらの作品は、瀬戸焼で知られる愛知県瀬戸市で、お雛様が華やかに彩られる「第22回陶のまち 瀬戸のお雛めぐり」メイン会場にて、高さ4mのピラミッド型巨大ひな壇「ひなミッド」に3/5(日)まで飾られています。

http://www.seto-marutto.info/event-post/ohinameguri/





端午の節句は、リヤドロの五月人形、兜はいかがでしょうか。季節を彩るインテリアとしても、通年で飾れるインテリアのアクセントとしてもご利用できます。只今、早期ご購入キャンペーン中で、下記の新作2点は10%OFFとなっております。今月28日までとなりますので、どうぞお早めにお求めください。





https://www.lladro.com/ja_jp/landing-sekku-boys







NEW 若武者(勝ち虫) 世界限定制作数500個 期間限定価格 315,810円 (通常価格 350,900円)

https://www.lladro.com/ja_jp/01013051-ja-jp-01013051.html













NEW 兜(鯉) 期間限定価格 257,400円 (通常価格 286,000円)

https://www.lladro.com/ja_jp/01013052-ja-jp-01013052.html









リヤドロ作品は、リヤドロ公式オンラインの他、下記のショップでもお求め頂けます。

〈関東〉リヤドロ銀座サテライトブティック/伊勢丹新宿店 / 京王百貨店新宿店 / 日本橋三越本店 / 日本橋高島屋 /玉川高島屋/新宿高島屋 / 横浜高島屋 / そごう横浜店 / そごう千葉店

〈中部〉松坂屋名古屋店 / ジェイアール名古屋タカシマヤ

〈近畿〉あべのハルカス近鉄本店 / 大阪高島屋 / 阪急うめだ本店 / 京都高島屋

〈四国〉いよてつ高島(松山)

〈九州〉岩田屋本店

〈 北海道〉大丸札幌店



リヤドロは今年創業70周年を迎えます。



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

LLADRÓ(リヤドロ)

スペインのラグジュアリーポーセリンアートブランド 。

1953年の創業以来、リヤドロの作品はすべてバレンシアにある工房でひとつひとつ手作業で作り上げられています。デザインからモデリング、彫刻、エッチング、絵付けまで、熟練したアーティストとデザイナーのチームが、創業時からの技術や技法を守り、4,000色以上の色彩を組み合わせ、ポーセリンを芸術作品へと仕上げています。 世界の名だたる美術館や博物館でも所蔵されている、アーティストの技術の粋、贅を尽くした「ハイポーセリン」と呼ばれる特別なコレクションから、一流のデザイナーや現代アーティストとのコラボレーションで生まれた様々なモダンアート作品まで、世界約120か国以上で展開。時代とともに進化を遂げながら人々の暮らしに寄り添い、上質で豊かなライフスタイルを提案し続けています。



公式サイト: https://www.lladro.com/

Instagram: https://www.instagram.com/lladro_jp/

Facebook: https://www.facebook.com/lladro.ginza

LINE : https://page.line.me/lsl4470a

法人の問い合わせ: mailto:support@jp.lladro.com または https://www.lladro.com/ja_jp/contact-us



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/08-18:16)