[ミネベアミツミ株式会社]

~コンパクトスポットライトSALIOT S3シリーズを活用~





ミネベアミツミ株式会社(以下、ミネベアミツミ)は、東京国立博物館 表慶館で12月3日(日)まで開催される「横尾忠則 寒山百得」展に、当社照明製品「SALIOT」でご協力させていただいております。



























スマートLED照明「SALIOT」(Smart Adjustable Light for the Internet Of Things, サリオ)は、ミネベアミツミの超精密加工技術を応用した薄型レンズによって適切な光学制御をおこないます。また、Bluetooth Mesh(R)による無線操作によって、個別、もしくは複数灯を調光・調色・配光角度変更、および照射の方向を、専用スマートフォンアプリを使用して手元から自在に調節することが可能なため、照明器具の調整現場に大きな変革をもたらし、美術館や博物館、ホテル、ショールーム等、多くの施設へ納入してまいりました。



今回ご協力しているSALIOT S3シリーズ(2022年2月発売)は、SALIOT製品のなかでも最小・最軽量モデルであり、展示空間に馴染むシンプルでコンパクトなデザインです。また、本企画展では、展示室の内装にあわせて本体色が白と黒の2タイプの照明器具を使い分けて設置することで、展示の世界観を構築しています。さらに、照明の設定においては、SALIOTの特長である無線操作を活用し、作品が設置された後に、ご観覧になるお客様目線で個別調整をおこなったため、作品のサイズやデザイン、色味、バランスなど、1点1点の表情にあわせて最適な光を設定し、展示品をより引き立てています。



ミネベアミツミは、超精密加工技術と幅広い先端技術を相い合わせた「相合(そうごう)*精密部品メーカー」として照明に新たな価値を加え、美術館などで照明業務に携わるご担当者様・照明業界の皆様・生活者の皆様に役立つ製品を、今後もお届けしてまいります。



* 相合:「総合」ではなく、「相い合わせる」ことを意味し、自社保有技術を融合、活用して「コア製品」を進化させるとともに、その進化した製品をさらに相合することでさまざまな分野で新たな製品を創出すること。



<開催概要・アクセス>

名称 「横尾忠則 寒山百得」展

ウェブサイト https://tsumugu.yomiuri.co.jp/kanzanhyakutoku/

会期 2023年9月12日(火)~12月3日(日)

会場 東京国立博物館 表慶館(上野公園)

〒110-8712 東京都台東区上野公園13-9

開館時間 午前9時30分~午後5時

※入館は閉館の30分前まで

休館日 月曜日、9月19日(火)、10月10日(火)

※ただし9月18日(月・祝)、10月9日(月・祝)は開館

主催 東京国立博物館、読売新聞社、文化庁

特別協賛 キヤノン、大和証券グループ、三井不動産、三菱地所、明治ホールディングス

協賛 JR東日本、清水建設、竹中工務店、三井住友銀行、三菱商事

協力 J-WAVE

お問合せ 050-5541-8600(ハローダイヤル)



<SALIOTについて>

ミネベアミツミ株式会社が開発した新型LED照明器具「SALIOT(Smart Adjustable Light for the Internet Of Things、サリオ)」はLEDバックライトで培った樹脂成形技術を応用し、光学設計したレンズと発光ダイオードの距離をモーターで制御することで、光の照射域や角度を自動調整できます。また、無線技術を応用した独自のソフトウェア開発により、スマートフォン・タブレットで明るさや照射位置の上下左右を容易にコントロールすることができる新製品です。



ウェブサイト https://www.saliot.com



<ミネベアミツミについて>

ミネベアミツミは、世界シェアNo.1**製品である、機械の回転をスムーズにするミニチュア・小径ボールベアリング(軸受)や、1直リチウムイオン電池用保護ICなどをはじめとする、超精密加工技術を代表するコア技術を中心に、モーター、センサー、半導体など、様々な機械・電子部品を手がける相合(そうごう)精密部品メーカーです。当社の超精密技術は、エアコン・掃除機・ドライヤー、ゲーム機などの家電製品、スマートフォン・パソコンなどの情報機器、自動車・航空・宇宙製品、そして医療機器など、幅広い分野で使用され、目に見えないところで皆様の生活をお支えしております。



** ミネベアミツミ調べ



ウェブサイト:https://www.minebeamitsumi.com/



【本件に対するお問い合わせ先】

販売・取り扱いについてのお問合わせ先SALIOT担当窓口

フリーダイヤル:0120-016-733 Phone:03-6758-6748

Contact:https://www.saliot.com/contact/contact.php

Web:https://www.saliot.com/



報道関係お問い合わせ先ミネベアミツミ株式会社 広報・IR室

Phone: 03-6758-6703(広報) Mail:koffice@minebeamitsumi.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/20-14:40)