サークレイス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:佐藤 潤、以下「当社」)は、The Model(ザ・モデル)型営業組織の構築と成果創出に悩むビジネスオーナー向けにフォーカスした、新たな伴走型支援サービス「マーケティング・セールスイネーブルメント マネージドサービス『ConsulTech(コンサルテック)』」の提供を、本日2023年12月13日より開始いたしました。









■ ビジネスオーナーが抱える悩み

多くの企業が、マーケティング・セールスに関するノウハウ不足や適切な人材不足、業務の複雑化に悩んでいます。従来の営業組織ではこれらの課題が複雑になり、適切な提案が行き届かない現状があります。そのため、The Model(*)の仕組み導入が業務改革のトレンドとなっています。しかし、The Modelを導入しようとする際には、多くのビジネスオーナーが組織全体の連携やプロセス全体のマネジメントリソース不足などの課題に直面し、成果を最大化させるところまで、なかなか至りません。



*The Model(ザ・モデル)…営業プロセスをマーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサクセスの4つの部門に分割し、それぞれが特定の業務を担当する仕組み。これにより、営業活動が効果的に進行し、部門ごとの専門性や効率が向上。結果として顧客獲得機会の創出や利益増加、営業プロセスの弱点の把握、迅速なトラブル対応、柔軟な人員対応、再アプローチの可視化などが主なメリット。これらの要素が合わさり、The Modelは近年多くの企業で注目を浴びています。



■ サービスの内容と特長および期待される効果

当社が提供する「ConsulTech」サービスは、クライアント企業のマーケティングから営業、カスタマーサクセスに至るまでのビジネスプロセスを深く理解し、業務効率を向上させることにより、ビジネスオーナーが求める成果の最大化を伴走支援します。

データに基づいた意思決定を可能にするプラットフォーム構築支援だけでなく、マーケティングの戦略立案と実行支援に至るまで包括しています。専門知識豊富なチームにより、人材育成をはじめ、顧客の開拓からアポイント獲得の向上まで、一貫してサポートします。



以下、サービスの特長。



The Model型の一気通貫サポート:

The Model型のプロセスを熟知した担当者により、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサクセス、それぞれの組織における施策や活動に至るまでのPDCAを網羅的にサポート。これにより、ビジネスオーナーは統合された戦略の展開が可能となり、さらに組織全体の連携を効率化することにより、成果が最大化します。



専任担当者のアサイン:

専任担当者をアサインし、クライアント企業のビジネスとシステムを把握した上で、質の高いサービスを提供。クライアント企業に合わせてサービスをカスタマイズし、ビジネスオーナーのニーズに柔軟に対応します。



AIを活用した高度な業務支援:

AI技術を積極的に活用し、従来の運用では人手が必要だった分析やサマリーレポートの生成などを効率化。業務のDX(デジタル変革)化を支援します。



多様なシステムに対応:

クライアント企業で利用しているシステムを利用してマネージドサービスを提供。サービスの提供に足りない機能があれば、機能の改修サービスを提供、もしくは新たなシステム活用を提案します。





本サービスの導入により、クライアント企業の経営目標達成に向けた管理および現場の課題解決が図られることに加え、クライアント企業の担当者が本来業務に注力できる環境が実現します。



■ サービスの提供方法

当社はクライアント企業ごとに、専任のプロジェクトマネージャーを任命します。加えて、プロジェクトマネージャーを中心とした専門知識を持つメンバーによるプロジェクトチームを立ち上げ、ビジネスの状況を理解した上で、最適な改善提案や準備、運用を行います。サービスを提供する際にはクライアント企業のシステムを活用し、レポートの提供やコミュニケーションが逐次取れる環境を構築します。さらに、必要に応じて口頭でのアドバイスや催促なども実施し、業務の円滑な遂行を支援します。







■ サービスの開発背景と今後の展望

当社は、お客様との接点を全てデジタル化し、提供するシステム開発サービスや人材派遣業務においてDXを推進し、さらにそれらの基盤となるSaaSプラットフォームの開発および提供を行っています。また、お客様企業のDXを支援する取り組みにおいては、従来の商習慣や変化を望まない意識などの障壁を乗り越えることにより、変革推進の知見やノウハウを培ってきました。

常々、お客様からご相談をいただいておりました「マーケティング・セールスプロセスにおけるノウハウや人材の不足」という課題に対して、この度提供を開始するマネージドサービス「ConsulTech」により、クライアント企業の業務変革を推し進め、その成果を高めるお手伝いができると確信しています。これからもお客様のDX実現に貢献できるサービスを積極的に提供し、より効果的なビジネス運営を実現していきます。



■ サークレイスについて

サークレイスは、2012年に株式会社パソナグループと当時シンガポールに拠点を置いていたTquila International PTE Ltd.との合弁会社「株式会社パソナテキーラ」として設立され、2020年7月に「サークレイス」へと商号変更。2022年4月には、東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。

Circlace(R)を代表とする自社SaaS製品およびSalesforce製品などの主要なクラウドソリューションを活用し、お客様のDX(デジタルトランスフォーメーション)、そしてカスタマーサクセスの実現に貢献してまいります。



会社名: サークレイス株式会社(circlace Inc)

所在地: 東京都中央区京橋1-11-1 関電不動産ビル 4F

設 立: 2012年11月1日

資本金: 3億9,449万円(2023年9月30日現在)

代表者: 代表取締役社長 佐藤 潤

事業内容:

DX(デジタルトランスフォーメーション)に関するコンサルティング



ICTを活用した業務改善に関するコンサルティング



SaaS製品(Circlace(R), AGAVE)の開発、販売



クラウドソリューション(Salesforce, Anaplanなど)の導入における設計から開発、さらに定着化、保守・運用サポートまでのワンストップサービスの提供





※本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後、予告なしに変更されることがあります。

※Salesforceは、Salesforce, Inc.の登録商標です。

※Anaplanは、Anaplan, Inc.の登録商標です。



【関連リンク】

サークレイス株式会社:https://www.circlace.com/



「ConsulTech」サービス紹介ページ:https://www.circlace.com/service/consultech



「ConsulTech」サービスお問い合わせ:https://www.circlace.com/service/consultech/inquiry



「Circlace(R)」製品ページ:https://www.circlace.com/circlace-platform







