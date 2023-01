[Emma Sleep Japan合同会社]

睡眠に関わる製品、及びサービスを提供するスリープテック・ブランドEmma Sleep Japan合同会社(本社:東京都中央区、代表:マヌエル・ミュラー、以下エマ・スリープ)は、旭化成ホームズ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:川畑 文俊)が創業50周年を記念し、戸建住宅「ヘーベルハウス」ブランドのホームページで公開した特設サイト「LONGLIFE IS BEAUTIFUL PROJECT」(https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/lp/50th-longlife_collab/index.html/)内で、コラボレーションしたことをお知らせします。







■旭化成ホームズ 50周年特設サイト「LONGLIFE IS BEAUTIFUL PROJECT」とは

旭化成ホームズの50周年特設サイトでは、「あそび」「ゆとり」を体現している企業や著名人などとのコラボレーションを通じて、人生を豊かにする空間づくり、時代を超えて愛され、受け継がれる”ロングライフ”などその魅力を様々な角度から記事コンテンツとして紹介されています。



サイト名:「LONGLIFE IS BEAUTIFUL PROJECT」

URL:https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/lp/50th-longlife_collab/index.html/



■暮らしの1/3をともにする寝具から、人々の毎日を支えたい

今回は、コラボレーションの記事コンテンツとして、「暮らしの1/3をともにする寝具から、人々の毎日を支えたい」を紹介いただきました。

旭化成のヘーベルハウスは、ドイツ語のHebel Hausが由来とされており、ドイツという共通点で実現したコラボレーション。

このコラボレーションでは、“いいものを長く使う”姿勢を創業当初から大切にしているヘーベルハウスの展示場に、快適な睡眠をサポートするエマ・スリープのマットレスとピローが展示されます。

記事では、欧米と日本における睡眠の質の差に言及しながら、室内照明やカーテンを選ぶ際のポイントなど、これからご自宅でも取り入れられるアドバイスをお届けします。

また、使い続ける事でフィット感を得られるエマ・スリープの寝具が、ロングライフな住まいを提供するヘーベルハウスとのコラボレーションを通じ、お客様に提供したい思いを明かします。



記事コンテンツURL:

https://www.asahi-kasei.co.jp/hebel/lp/50th-longlife_collab/article/page8.html/





■ヘーベルハウス練馬展示場 フレックス(3階賃貸併用・二世帯モデル)

住所 :東京都練馬区豊玉北3-19 練馬住宅展示場内(駐車場完備)

アクセス:西武池袋線「桜台」駅より徒歩6分、豊玉陸橋すぐ(目白通り沿い)

※営業時間等についてはお電話にてお問合せください。

お問合先:旭化成ホームズ(株) 東京北支店 営業課 03-3948-8701



【Emma Sleep Japan合同会社について】

Emma Sleep Japanは、2013年にドイツのフランクフルトで設立されたスリープ・テック企業のEmma Sleep GmbHの日本法人として2020年10月に設立されました。

エマ・スリープの製品は現在、31カ国、400万人以上のお客様に愛用されています。

エマ・スリープのマットレスは、特許を取得した技術により、どのような寝姿勢でもより良い睡眠のための快適さをサポートします。

また、本国ドイツやヨーロッパで最も急成長しているスタートアップ企業の1つに選ばれただけでなく、世界各国で数多くのアワードを受賞、日本でも2021年度グッドデザイン賞を受賞しています。



【アワード受賞】





【Emma Sleep Japan会社概要】

会社名 :Emma Sleep Japan合同会社(エマスリープジャパン合同会社)

本社 :東京都中央区京橋2-7-8

代表者 :Manuel Mueller (マヌエル・ミュラー)

電話 :03-4579-5916(カスタマーサポート)

事業内容:マットレスの輸入・販売、その他寝具の輸入・販売

事業展開:世界31カ国(グループ全体)

URL :https://emma-sleep-japan.com/



【旭化成ホームズ会社概要】

会社名:旭化成ホームズ株式会社

所在地:〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング

代表取締役社長:川畑 文俊

設立:昭和47年11月

旭化成ホームズ公式WEBサイト

https://www.asahi-kasei.co.jp/j-koho/



