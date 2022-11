[ライフネット生命保険株式会社]

ライフネット生命保険株式会社 (URL:https://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森亮介)は、work with Pride(ワーク・ウィズ・プライド、以下「wwP」)が主催する、企業や団体のLGBTQ*1などのセクシュアルマイノリティに関する取り組みを評価する「PRIDE指標2022」において、最高評価である「ゴールド」を7年連続で獲得したことをお知らせします。







「PRIDE指標」は、企業等の枠組みを超えてLGBTQが働きやすい職場づくりを日本で実現することを目的に策定された指標であり、「Policy(行動宣言)」、「Representation(当事者コミュニティ)」、「Inspiration(啓発活動)」、「Development(人事制度・プログラム)」、「Engagement/Empowerment(社会貢献・渉外活動)」の5つの指標について評価が行われ、獲得点数によって「ゴールド」、「シルバー」、「ブロンズ」の表彰が行われるものです*2。また、2021年からは国・自治体・学術機関・NPO/NGOなどとの、セクターを超えた協働を推進する企業を評価する「レインボー」認定が獲得点数による表彰とは別途に新設されています。

当社は402の企業・団体の応募がある中で、5点満点の最高評価である「ゴールド」の評価を7年連続で獲得しました。日本の生命保険業界では7年連続でゴールドを受賞したことは当社が初めて*3となります。当社は引き続き、多様性を尊重し、お客さま一人ひとりの生き方を応援する企業を目指します。



*1 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー(性同一性障がいなど)、クイア/クエスチョニング

*2 指標詳細について https://workwithpride.jp/pride-i/

*3 当社調べ







wwPの5つの評価指標に関連する当社の主な取り組み













LGBTQ関連の当社の取組み



当社は、2015年11月から、死亡保険金の受取人の指定範囲を拡大し、異性間の事実婚に準じて、「同性のパートナー」を受取人に指定することが可能となりました。本取組み開始後、当事者や当社ご契約者から「サービスを開始したと知って感動した」、「受取人を同性パートナーに変えたい」、「当事者ではないが、ライフネット生命に加入していることを嬉しく思う」という賛同の声を多数いただきました。







work with Prideについて URL: https://workwithpride.jp/

work with Prideは、企業などの団体において、LGBTQ、すなわちレズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー・クイア/クエスチョニングなどのセクシュアルマイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する任意団体です。2012年に日本アイ・ビー・エム株式会社と、国際NGOヒューマン・ライツ・ウォッチ、NPO法人グッド・エイジング・エールズの3者が共同で日本でのLGBTQ従業者支援に関するセミナーを企画したことから始まりました。現在は、企業による実行委員会を毎年組成し、NPO法人グッド・エイジング・エールズが事務局となり運営を行っています。



ライフネット生命について URL: https://www.lifenet-seimei.co.jp/

当社は、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便利な商品・サービスを提供することで、お客さま一人ひとりの生き方を応援する」という経営理念のもと、インターネットを主な販売チャネルとする生命保険会社です。デジタルテクノロジーを活用しながら、保険相談、お申し込みから保険金等のお支払いまで、一貫してお客さまの視点に立った商品・サービスの提供を実現するとともに、オンライン生保市場の拡大を力強く牽引するリーディングカンパニーを目指します。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/17-22:40)