オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy」、コーチングプラットフォーム「THE COACH Meet」、法人向け人材育成・組織開発サービス「THE COACH for Business」を提供する株式会社 THE COACH(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岡田裕介、松浦瞳)は、社会とリカレントを結ぶ教育専門誌『月刊先端教育』にてスタートする新連載「教育分野のコーチング実践と探究」を担当いたします。







新連載「教育分野のコーチング実践と探究」







THE COACHは「コーチングマインドを社会に広げる」をミッションに、人の可能性が広がる社会を目指して事業を展開しています。教育事業にも注力しており、徳島県神山町に2023年4月に開校予定の「神山まるごと高専」との連携や、慶應義塾大学経済学部附属経済研究所FinTEKセンター認定講座受講生へのコーチングの提供、金沢大学と連携し、特別講義「キャリアデザインコーチング」を開講するなどしています。



今回の連載では、企業や教育現場におけるコーチングの実践を通じて、VUCA時代の可能性を紐解くことを目的に、THE COACHが携わるプロジェクト事例をはじめ、THE COACHの専門的な観視点からゲストと共に教育分野におけるコーチング事例を深堀り、探究していきます。



2023年5月号(4月1日発売)より、隔月連載を予定。初回は、THE COACH共同代表取締役 岡田裕介と教育研究者・ライフコーチ 奥田麻菜美氏が、欧米での導入事例を参考に、教育者のコーチング体験の重要性を考察します。





『月刊先端教育』







2019年10月創刊。教育の未来を見通すメディアを目指し、学校教育を始め、就学前教育や社会人教育など、あらゆる「学び」に焦点をあてる教育専門誌です。社会変化や社会課題にリンクした教育テーマや政府の重点教育政策を特集するほか、企業内・社会人教育にフォーカスした特集、海外の教育動向や教育業界のイノベーターを取り上げる連載などを掲載し、教職員や自治体、企業、NPOなど教育に携わる人すべてに有益な情報・アイデアを提供して参ります。

https://www.sentankyo.jp/



株式会社THE COACH









THE COACHは「コーチングマインドを社会に広げる」をミッションに、人の可能性が広がる社会を目指して事業を展開しています。



オンラインコーチングスクール「THE COACH Academy(https://thecoach.jp/)」では、コーチングの学びを通じて、自分と向き合い、他者と信頼関係を構築し、周囲を支援する力を育むことを目指しています。



共に歩むコーチと出会えるコーチングサービス「THE COACH Meet(https://thecoach.jp/meet/)」では、自分に最も合うコーチに出会うために、少数精鋭の厳選されたコーチ陣をご紹介し、コーチングを提供しています。



また、法人向けには、「個人の力を、組織の力に。」をコンセプトに、一人ひとりの力を引き出し、チームとしてつながりを生み出す人材育成・組織開発のサービス「THE COACH for Business(https://biz.thecoach.jp/)」を提供しています。



