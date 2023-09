[瀧定名古屋株式会社]

大人気シリーズ「ちょっと休まない?」というメッセージを込めた サンリオキャラクターズ ぼーっとチルタイムデザインの長袖パジャマが、全国のドン・キホーテ(一部店舗除く)にて絶賛発売中。





2023年4月に発売した、株式会社サンリオのキャラクター マイメロディ、ポチャッコ、シナモロール、クロミの “ぼーっとチルタイムシリーズ”パジャマが大好評を受け、秋冬バージョンで総柄の大きさを大きくしてして登場します。

デザインは2種類あり、1.総柄の上下セットのテーラーパジャマ、2.衿・袖口・ポケットにフリルをあしらわれた総柄のワンピースです。







【商品詳細】

ぼーっとチルタイムシリーズTR天竺長袖総柄アイテム 3,949円(税込)

マイメロディ(ピンク)、ポチャッコ(ベージュ)、シナモロール(ブルー)、クロミ(パープル) 総柄パジャマ M/L 2サイズ展開

マイメロディ(ピンク)、ポチャッコ(ベージュ)、シナモロール(ブルー)、クロミ(パープル) 総柄ワンピース M/L 2サイズ展開



ぼーっとチルタイムシリーズTR天竺長袖総柄アイテム 取り扱い店舗





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643869

