株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:大谷英彦)が運営する

音楽ダウンロードサービス「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」は、2023年10月でハイレゾ音源配信開始10周年を迎えます。

これを記念し、 「mora ハイレゾ配信10周年キャンペーン」を本日2023年9月29日(金)より開始いたしました。



本キャンペーンでは、10周年の節目にふさわしい数々の目玉企画を実施いたします。

第1弾として、来年110周年を迎える宝塚歌劇の音楽配信サービス “タカラヅカレビュー ミュージック” 初のハイレゾ音源 を本日9月29日(金) より順次mora独占にて配信いたします。さらに、この独占配信を記念し、全国5か所のソニーストアにおいて、ハイレゾ試聴体験会を実施いたします。

最新のウォークマンをはじめとするハイレゾ対応機器でmora独占配信の試聴音源を無料でご試聴いただくことが可能ですので、お近くのソニーストアへお出かけください。



また、日ごろmoraをご利用いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて、 「大感謝ポイントプレゼント企画」を実施いたします。

9月29日(金)から10月31日(火)の期間中、ハイレゾ音源を合計1,000円(税込)以上ご購入された方全員にmoraポイント100ptをプレゼント。

是非この機会にハイレゾ音源をお楽しみください。



さらに、毎年恒例の「mora ハイレゾ大使」には史上初の2アーティスト就任が決定いたしました。

それに合わせ大使就任を記念した「mora独占コンテンツ」の配信も予定しておりますので、後日発表の続報にご期待ください。





【mora ハイレゾ配信10周年キャンペーン 特設ページ】

URL:https://mora.jp/topics/osusume/hires10year_cp/





【宝塚歌劇 音楽配信サービス “タカラヅカレビュー ミュージック” ハイレゾ音源解禁 mora独占配信】

URL:https://mora.jp/topics/takarazuka/wonderland2023/



【moraハイレゾ独占配信記念 ソニーストアでもっと楽しむ 宝塚歌劇 タカラヅカレビュー ミュージック】

URL:https://www.sony.jp/walkman/store/special/takarazuka/





9月29日(金)mora独占配信開始

宝塚歌劇 音楽配信サービス “タカラヅカレビュー ミュージック” ハイレゾタイトル一覧(1曲500円(税込))





花組 「鴛鴦歌合戦/GRAND MIRAGE!」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪鴛鴦歌合戦

♪恋日傘

♪GRAND MIRAGE!



https://mora.jp/package/43000056/HRK-001/



















花組 「うたかたの恋/ENCHANTEMENT -華麗なる香水-」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪うたかたの恋

♪小さな青い花

♪ENCHANTEMENT -華麗なる香水-



https://mora.jp/package/43000056/HRK-006/



















月組 「応天の門/Deep Sea -海神たちのカルナバル-」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪理想の国を

♪月夜見梅花

♪Prologue 海神たちのカルナバル



https://mora.jp/package/43000056/HRK-005/



















月組 「グレート・ギャツビー」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪朝日の昇る前に

♪入り江がひとつだけ



https://mora.jp/package/43000056/HRK-010/





















雪組「Lilacの夢路/ジュエル・ド・パリ!!」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪愛は全ての原動力

♪誇り高く気高く

♪Jewel de Paris!!



https://mora.jp/package/43000056/HRK-003/



















雪組 「蒼穹の昴」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪昴よ

♪宿命(さだめ)の星



https://mora.jp/package/43000056/HRK-008/





















星組 「1789 -バスティーユの恋人たち-」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪二度と消せない TOMBER DANS SES YEUX

♪サ・イラ・モナムール CA IRA MON AMOUR



https://mora.jp/package/43000056/HRK-002/





















星組 「ディミトリ~曙光に散る、紫の花~/JAGUAR BEAT-ジャガービート-」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪夜明け色に、咲いた花

♪運命に結ばれて

♪JAGUAR BEAT



https://mora.jp/package/43000056/HRK-007/



















宙組 「カジノ・ロワイヤル ~我が名はボンド~」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪Hero in the Dark

♪カジノ・ロワイヤル



https://mora.jp/package/43000056/HRK-004/





















宙組 「HiGH&LOW -THE PREQUEL-/Capricciosa!!」主題歌 (Hi-Res Collection)





≪収録曲≫

♪この街の騎士

♪One Day, One Lifetime

♪Capricciosa!!



https://mora.jp/package/43000056/HRK-009/





















moraハイレゾ独占配信記念

ソニーストアでもっと楽しむ 宝塚歌劇 タカラヅカレビュー ミュージック





ソニーストア全国5店舗(銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神)にてハイレゾ音源をご試聴いただけます。



期間:2023年9月29日(金)~2023年11月6日(月)

URL:https://www.sony.jp/walkman/store/special/takarazuka/

その他イベント、プレゼントなど詳細は上記URLをご確認ください





大感謝ポイントプレゼント企画





期間内にハイレゾ音源をmoraにて合計1,000円(税込)以上お買物された方全員に、moraポイント100ptプレゼント!



期間 :2023年9月29日(金)~2023年10月31日(火) 23時59分

対象 :期間内にハイレゾ音源を合計1,000円以上お買物された方全員

プレゼント:moraポイント 100pt (有効期限:2024年1月31日まで)

※ポイントは11月中にアカウントへ自動付与され、自動付与後にメールにてお知らせ致します。

※本企画は別途エントリーや応募等は必要ございません。

※ポイント・クーポンを除いたお支払合計額税込1,000円以上が対象になります。

※本企画でプレゼントされるポイントは、一律100ptとなります。

※購入が別々のカートで複数回に分かれていても、同一アカウントでの期間内購入額が1,000円以上でしたら本企画の対象となります。







mora ハイレゾ配信10周年キャンペーンの施策は、まだまだ発表予定!





<今後の予定>

・mora ハイレゾ大使 アーティスト発表 その1.(独占コンテンツを含む)

・mora ハイレゾ大使 アーティスト発表 その2.(独占コンテンツを含む)

・オーディオ製品プレゼント X投稿企画



その他詳細は後日発表となります。どうぞおたのしみに!





-ハイレゾ音源とは-

「ハイレゾ音源」とは、従来のCD を超える情報量を持つ高音質音源。

従来の圧縮音源では十分に伝えきれなかった楽器や声の生々しさや艶、ライブ会場の空気感や臨場感などのディテールに触れることで、音楽をより感動的に体感することが可能です。



《「mora」に関して》

最新ヒット曲から邦楽、洋楽の名盤、アニメ他、話題のハイレゾまで充実のラインナップ。

豊富な決済方法でパソコン、スマホ(Android/iPhone)等から簡単に購入、再生ができます。

購入した楽曲はいろいろな端末で10回まで再ダウンロードできます。

「mora ~WALKMAN(R)公式ミュージックストア~」 https://mora.jp/



