ワインが好きな方も馴染みがない方も楽しく学べるワインのいろは



株式会社クレア・ライフ・パートナーズ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:工藤 将太郎)は、4 月 22 日(土)に東京・新宿のダイニングバーBAR FIVE Arrows を会場として、ワインセミナーを開催いたします。このセミナーは、実際にワインを試飲しながら、ワインの基礎知識から知っていれば得をする応用編までを贅沢に学べる企画になっています。







1.ワインセミナー開催の目的



株式会社クレア・ライフ・パートナーズでは、お金に関する情報だけでなく、QOL(Quality of life)向上に貢献すべく、旅行情報やビジネススキル向上に向けた情報発信にも努めてきました。世界中でこよなく愛され、親しまれているワインですが、ワインに関する知識はビジネスマンの知っておくべき教養として認知され、米国の投資銀行ゴールドマン・サックス証券では教育研修にも取り入れられています。今回は、過去ご参加いただいた方々のご希望にお応えして白ワイン編を開催いたします。本企画 は、ワインに合うグラスやブドウ品種の解説を聞きながら、実際に手に取り味わう、体感を通して学べる構成になっています。当日は、試飲会も行われ、気に入ったワインを特別価格でご購入いただくことも可能です。2.第3回ワインセミナーの概要



『教養身につくワインセミナー白ワイン編』



【開催日】2023年4月22日(土)【開場時間】14:00【開催時間】14:30-16:30【参加費】10,000円【会場】BAR FIVE Arrows【住所】東京都新宿区西新宿1-13-1 今佐ビル6階参加フォーム:https://crea-lp.com/wine-bfa/第3回ワインセミナーについて、主催者・来場者へのインタビュー、セミナーの様子の撮影が可能です。ご取材の際には、あらかじめご連絡いただけますようお願いいたします3.イベント会場についてイベント会場「BAR FIVE Arrows」 2020年10月1日より、東京・新宿にグランドオープンした 「空間=アート×ビジネス」 をテーマとしたダイニングバーです。飲食店としてだけではなく、メディア向けにトークイベントや出版パーティ会場、アーティストの作品販売、配信会場など様々な利用シーンに応じてご利用いただけます。





・公式HP:https://five-arrows.bar・Instagram:https://www.instagram.com/bar_five_arrows/4.株式会社クレア・ライフ・パートナーズについて



国内では非常に珍しい、有料での資産形成コンサルティングサービスをご提供。3か月~6か月をかけ、ライフプランからマネープラン、投資商品の選定、お手続きまで、全てをワンストップで実施。満足度95%以上の本サービスは、公式ホームページ上にお客様の声として300名以上を公開!(随時追加中)就業規則の分析から、自社株の効果的な使い方、社会保障制度の活用まで、多くの個人・経営者様にご利用いただき、最近では企業の福利厚生サービスとして導入数も増加中。



【会社概要】社名:株式会社クレア・ライフ・パートナーズ本社所在地:〒163-0603 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル3F代表取締役:工藤 将太郎(くどう しょうたろう)



事業内容:ライフマネートレーニング事業、他多数。詳細はこちら設立:2012年7月公式ホームページ:https://crea-lp.com/





