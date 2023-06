[ヴィーナスレーザー株式会社]

ヴィーナスレーザー株式会社は、中国 DMXコンソール製造メーカー・华用智能科技有限公司と韵鹏灯光有限公司の正規総輸入代理店業務を開始します。(以下 YPL社)



中国を代表する照明卓 DMX卓メーカーである、YPL社の国内総代理店として製品を準備販売いたします。

YPL社の製品は、これまでの照明卓のコンセプトに加え、小型かつ高機能なNanoモデルから、屋外仕様や昨今のメタ空間にでの照明制御など各種の製品があります。

まずは、ノートPCサイズかつタッチパネル 10本のフェーダー 2個のロータリーエンコーダー 2系統のDMX出力が可能な VL-Nanoを発売します。

このサイズ感でムービングヘッドやピクセルマッピングに対応した製品は少なく、ビギナーで扱いやすい機能など搭載しています。





新製品 小型 DMXコンソール【 VL - Nano コンソール 】製品紹介



ノートPCサイズに、タッチパネルの大画面が搭載 10本のフェーダと2つのロータリーエンコーダー



背面は、DMX端子出力2系統(1024チャンネル)USB2ポート LANポート 音声出力端子 ACアダプター



カラーは、オレンジ ブラック ブルー



ハンディケース搭載





ケースカバー付属



ケース内にACアダプター収納



タッチパネルによるカラーピッカー操作が可能



LEE ROSCOなどのフィルターを搭載



プロジェクト毎に画面にカラーなど変更が可能



豊富なシェィプ機能





ピクセルマッピング機能



タイムライン機能により、音声データとDMXデータの同期が可能



フィクスチャー毎にシェップ設定が可能



【機能・仕様】

DMX出力 : ArtNet4対応 DMX3pin 2ポート

RDM :Support DMX port RDM and Art-net RDM

DMX Chanel:2*512 DMX channels

Pallets And Groups : 最大000 pallets and 300 fixtures group

Shaps : Abundant shapes effect, shapes effects, pixel mapping, key frame shapes, homemade shapes. Sport multiple shapes superposition operation

Advanced Controls : Built in RGB&CMY palette, support edit fixture order, attribute time parameter Playback:10 playback faders, 50playback pages, up to 1500playback

Chase Stept:A chase can save up to 100 ステップ

Fixture Attribute : One fixture sport up to 512 attribute

モニタサイズ :10.1" IPS full view HD multi point capacitive タッチスクリーン

Power Input : AC100V 50-60Hz

サイズ : 34 * 26 * 8cm



【販売価格】

型番:VL-Nano コンソール:オープンプライス

製造国:中国



【各種サービス】

各種ご相談ください。



【製品に関するお問い合わせ先】

ヴィーナスレーザー株式会社 担当:奥平(オクダイラ)・柴田(シバタ)

https://venuslaser.jp/

電話:03-5826-4561 メールアドレス:info@venuslaser.jp



