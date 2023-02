[HOTEL THE MITSUI KYOTO]

2023年3月1日(水)~ 2023年5月31日(水)



京都市の中心地、世界遺産二条城前に位置するラグジュアリーホテル HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウトhttps://www.hotelthemitsui.com)(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)では、京都に本社を持つ「株式会社ワコール」が眠りごこちにこだわって展開している“睡眠科学”、そして京都にプロダクトデザインの拠点を持つ「パナソニック株式会社」のおやすみ前の特別なリフレッシュ時間を提供する、エアーマッサージャー EW-RA150「ねるまえほっとリフレ」とコラボレ―ション。最上階にあるデラックススイート(55-65平方メートル )にご宿泊のゲスト限定で、京都から発信する新しいターンダウンサービスをお届けいたします。





https://www.hotelthemitsui.com/ja/kyoto/news/20230224



ターンダウンとは、ここちよい睡眠のため就寝前にベッドや部屋を整えるサービスのこと。昨今のニューノーマルな生活で“睡眠”の悩みを抱える方の増加に伴い、ターンダウンを含む“お休み前の習慣”が注目されています。当ホテルは開業時より、“上質な眠りの提供”を重視し、シモンズ社と共同開発したオリジナルマットレスを導入、「ぐっすり眠れた」とのお声を多く頂いておりました。今回は3月18日の「春の睡眠の日」をきっかけに、更に睡眠へコミットするサービスを目指して、京都に拠点のある企業と協働。お休み前のリラックスタイムとここちよい睡眠のための新たな「ターンダウンサービス」を期間限定でお届けいたします。



パナソニックからはお休み前のくつろぎの時間に、一日の疲れを足元からじんわり心地よくほぐす「ねるまえほっとリフレ」を。ワコール/睡眠科学からは、上質な肌ざわりの「天綿を使用したパジャマ」と寝返りのしやすさにこだわった「寄り添いフィット枕」を。そして、HOTEL THE MITSUI KYOTOからは、リラックス効果があるといわれる柚子の和製油と米国に本社を持つ世界的ベッドメーカー「SIMMONS シモンズ」と共同開発した「オリジナルマットレス」をお部屋にご用意。パジャマと製油はお持ち帰りいただけるので、ご自宅でも眠りの新習慣をお試しいただけます。春、新しい事をスタートする季節こそ、毎日の睡眠を整え心も体も健やかに過ごしませんか。





「デラックススイート スペシャルターンダウン」詳細概要

期 間: 2023年3月1日(水)~ 2023年5月31日(水)

対 象: 2023年2月24日(金)以降にご予約いただいた、デラックススイートにご宿泊のお客様全員 *先着 70組限定

料 金: 無料 *デラックススイートご宿泊代別途 1室2名様 ¥238,000~ (税サ込)

ターンダウン内容:





パナソニック 「エアーマッサージャー EW-RA150(ねるまえほっとリフレ)」の設置(貸出)

ワコール/睡眠科学 「天綿を使用したパジャマ」(お持ち帰り可)

ワコール/睡眠科学 「寄り添いフィット枕」(貸出)

HOTEL THE MITSUI KYOTO 「THERA 精油 京都柚子の香り」(お持ち帰り可)



* お部屋のアップグレードでのご宿泊は対象外となります。

* 上記内容は1滞在につき1回とさせていただきます。

* こちらのサービスは2023年2月24日以降にご予約いただいたデラックススイートにご宿泊のお客様全員にご提供いたします。

* ご予約いただいたお客様にはパジャマのサイズのお伺い、及び「ねるまえほっとリフレ」のご使用に際しての

ご案内をホテルよりご連絡させていただきます。

* 「ねるまえほっとリフレ」は医療機器のため、医師よりマッサージが禁じられている方、及び妊娠中の方など

一部ご利用いただけない場合がございます。



宿泊者限定エクスペリエンス「ウェルネス呼吸法で迎える爽やかな朝」







スペシャルターンダウンですっきりと目覚めたあとにおすすめのアクティビティとしてご用意している「ウェルネス呼吸法」。通常は一般のゲストには公開していない「四季の間」の縁側で、朝陽を体いっぱいに浴びながら、ウェルネス呼吸法で爽やかに一日をスタートするフリープログラムです。

料金:無料でお楽しみいただけるプログラムです。

所要時間:約40分

対象年齢:13歳以上 * 定員制(先着順)



▶︎ 宿泊予約方法

宿泊予約専用番号 :075-468-3155(受付時間:平日 9:00~19:00 / 土・日・祝 9:00~18:00)

宿泊予約専用メールアドレス :reservations.kyoto@hotelthemitsui.com



パナソニック「エアーマッサージャー EW-RA150(ねるまえほっとリフレ)」について





2022年11月発売のパナソニックのエアーマッサージャー。寝ころんで脚を入れるだけで至福の時間。秘密はぐるっと脚を包み込む全周エアーバッグ。培ってきた技術と人の手の動きを長年研究、そのノウハウをいかし、実際に人に揉まれているような気持ちよさをめざしたもの。ギュッと圧迫しスッと開放しながら、包み込みようにほぐす。加えてゆらぐような心地よさ、足先には温感ヒーターも搭載。1日の終わりに幸せリフレッシュを。



ワコール/睡眠科学「天綿を使用したパジャマ」について





”眠る時間を、夢の時間に”をコンセプトに睡眠アイテムを展開するワコール/睡眠科学が、肌へのここちよさにこだわり開発。超長綿の中でも繊維長の長いものを厳選。

豊富な経験を積んだ選定者が特性を見極めブレンドした「天綿」は、ゆっくり丁寧に紡がれ、手間ひまが織りなす上質な肌ざわりが特徴です。



ワコール/睡眠科学「寄り添いフィット枕」について





就寝中、無意識にしている寝返りにはからだの圧力が同じ部位にかからないよう負担を軽減する役割や、寝具内の温度や湿度をほどよくし、ここちよい眠りへ導くはたらきがあります。寝返りをサポートする高反発素材を使用。まくらの中央部にくぼみが、反発力が強く、圧力をかけてもすぐに元の形状に戻る高反発性に安定感をプラス。肩のカーブに沿った曲線がここちよくフィット。カバーは洗濯機で、中材はシャワーなどで水洗いが可能です。



HOTEL THE MITSUI KYOTO 「オリジナルマットレス」について





上質な睡眠体験をお届けする、アメリカに本社を持つ世界的ベッドメーカー「SIMMONS シモンズ」と共同開発した HOTEL THE MITSUI KYOTOオリジナルのマットレス。芯のある寝心地と包み込まれるような柔らかなタッチ感の両立を実現した8.25インチのポケットコイルマットレスで快適な夜をお過ごしください。このオリジナルマットレスはオンラインストアでもご購入いただけます。快適な睡眠体験をご自宅でも。



HOTEL THE MITSUI KYOTO「和製油 京都水尾柚子」について





日本古来より受け継がれる文化や思考を取り入れ、自然の恵から生まれた製品を提供するTHERA(テラ)製の「和製油 京都水尾柚子」。柚子の主成分リモネンは、リラックス効果、ストレス緩和し、神経を正常にする細胞の働きを活性化する効果があります。





HOTEL THE MITSUI KYOTOについて





HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた161室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする4つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2023年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2023』において最高評価である「5つ星」を獲得。これは2022年に日本国内でははじめて、開業初年度の審査にて「5つ星」獲得したのに続き2年連続となります。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報はhttps://www.hotelthemitsui.com/をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/24-16:46)