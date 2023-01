[オークリー]

第1弾はFROGSKINSと日本製のアパレルのカプセルコレクション、続く第2弾では鮮やかなカラーをあしらったFROGSKINSを展開



オークリーとフラグメントが2023年コレクションで再びタッグを組みます。第1弾、第2弾に分けて展開される今回のコレクションでは、アイコニックなFrogskins (TM)(フロッグスキン)とアパレルが登場します。







今回のコラボレーションは、ミュージシャン、プロデューサー、デザイナーとして幅広く活躍する藤原ヒロシ氏とオークリーとの6回目のコラボレーションとなり、両者の卓越したクラフトマンシップとデザインが再び融合しました。





裏原宿ファッションとストリートウェア業界を牽引して来た藤原氏は、2003年にFragment Design(フラグメントデザイン)を立ち上げて以降、世界的に有名なファッションやライフスタイルブランドとコラボレーションを手掛けてきました。今回のコレクションでは、ミニマルでありながら特別感のある藤原氏らしいタイムレスなデザインを絶妙に組み合わせることで、無駄のない上質なデザインを追求しました。その美学を念頭に、オークリーとフラグメントは両ブランドの持つDNAを融合し、オークリーの代表的なモデルであるFrogskinsをアップデートしました。

藤原氏は次のようにコメントしています。「オークリーとのコラボレーションでは毎回、新たなレベルの芸術性を引き出しています。2023年コレクションのアイテムはミニマルながらタイムレスで、あらゆる方のワードローブに自然に溶け込むデザインです。」





第1弾として、Frogskinsプレミアムバンドルセットとアパレルの限定カプセルコレクションを発売します。このバンドルセットには、藤原氏のシグネチャーデザインを採用した、サテンブラックカラーのチタン製Frogskins TIと、マットブラックのFrogskinsが含まれます。Prizm™グレーのレンズが搭載されたこの2つのスタイルはいずれも鮮やかでくっきりとした視界が実現します。さらにこれらのプレミアムな2本のFrogskinsには、今回特別にデザインされた繰り返し使用できるサングラスの収納ケースとマイクロバッグが付属します。





カプセルコレクションのアパレルでは、タイムレスなデザインのブラックとホワイトのショートスリーブTシャツとフーディーが登場します。上質なコットンで作られた日本製のフーディーには、藤原氏らしい洗練されたスタイルとオークリーらしい機能的なデザインが反映されています。ブラックとホワイトの2カラーで展開されるTシャツは、藤原氏の美学であるクリーンで無駄のないラインに敬意を表するアイテムとなります。フロントには両ブランドの存在感のあるロゴがあしらわれ、バックにはFrogskinsの個性的なシルエットが採用されたクルーネックTシャツは、東京のストリートファッションを大胆ながらもミニマルに表現したアイテムとなります。

第1弾のカプセルコレクションは、Frogskinsのバンドルセット、アパレルともに1月19日より4店舗のみでの限定販売となります。



2023年コレクションの第2弾として、光沢のあるブラックフレームの FrogskinsにPrizm ™グレーのレンズを合わせたスタイルを3種類展開します。2つのブランドがストリートウェア、デザイン、テクノロジーの境界線を越えてタッグを組んだことを記念した鮮やかな3色のロゴが施されたFrogskinsには、同色のマイクロバッグと特別デザインのパッケージが付属します。定番のグレーレンズとブラックフレームという組み合わせに、ブルー、ピンク、イエローの鮮やかなカラーで刻印されたロゴデザインが個性を与えます。この2023年コレクション第2弾は、1月31日より販売開始となります。





オークリー、およびオークリー × フラグメントの2023年コレクションに関する詳細は、特設ページ(https://japan.oakley.com/store_customer/FRGMT2023.php)および@oakleyjapan(https://www.instagram.com/oakleyjapan/)でご覧いただけます。





オークリー × フラグメント 2023年コレクション 製品情報(価格はすべて税込)

第1弾:オークリー × フラグメント 限定カプセルコレクション



Frogskinsプレミアムバンドルセット(Frogskins TI & Frogskins)89,100円

日本製フーディー(白/黒、S/M/L/XL) 各16,500円

日本製半袖Tシャツ(白/黒、S/M/L/XL) 各8,800円





発売日:2023年 1月19日

販売店舗:オークリーストア 渋谷店、オークリーストア 大阪心斎橋店、GOD SELECTION XXX HARAJUKU、GOD SELECTION XXX OSAKA







第2弾:FROGSKINS (A) POLISHED BLACK W/ PRIZM GREY





全3色:ビビッドピンク(OO9245 | 9245D754)/ ビビッドイエロー(OO9245 | 9245D654)/ ビビッドブルー(OO9245 | 9245D554)

各24,420円





発売日:2023年1月31日

販売店舗:全国のオークリーストア(直営店)、オークリー公式オンラインストア(https://www.oakley.com/ja-jp/)、および一部のオークリー取扱店舗(※詳細は特設ページをご覧ください。)





<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリーは、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドの 1 つです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付きアイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウエアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けたメンズとレディスの製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。

https://www.oakley.com/ja-jp/

https://www.instagram.com/oakleyjapan/

https://twitter.com/oakleyjapan/

https://www.facebook.com/oakleyasia/



Oakley(R) and Prizm™ are trademarks of Oakley, Inc.

(C) 2022 Oakley, Inc. All rights reserved.



