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【読売旅行】地方鉄道を応援「よみうり鉄道フェア」を開催

【読売旅行】地方鉄道を応援「よみうり鉄道フェア」を開催

［株式会社読売旅行］

各地の人気鉄道会社のグッズ販売やトークイベントも

株式会社読売旅行（代表取締役社長　坂元隆）は、2月18日（土）、読売大阪ビル1階「Yスクエア」（大阪市北区野崎町5-9）で地方鉄道を応援する企画「よみうり鉄道フェア」（共催：株式会社旅行読売出版社、協力：読売新聞大阪本社、ウェイ・クリエイティブ有限会社）を開催します。



会場では、関西圏の鉄道会社（和歌山電鐵、紀州鉄道、信楽高原鐵道、京福電気鉄道、神戸市交通局）をはじめ、えちごトキめき鉄道、アルピコ交通、樽見鉄道、伊勢鉄道、井原鉄道が出展します。

その他の人気鉄道会社（道南いさりび鉄道、鹿島臨海鉄道、くま川鉄道など）も含めた、自慢の鉄道グッズを取りそろえています。イベント開催記念のオリジナルグッズ「ご当地鉄道ペナントステッカー」も販売予定です。
イベント開催記念オリジナルグッズ「ご当地鉄道ペナントステッカー」

当日は、豪雨災害から全線復旧を目指すくま川鉄道（熊本）の永江友二社長や“鉄印女王”の森川あやこさん、駅旅写真家の越信行さんのトークイベントも開催して会場を盛り上げます。

本イベントは、コロナ感染防止や会場内の混乱回避の観点から、事前申し込み制となります。


■開催概要　＜※参加費無料、事前申し込み＞
名称：
地方鉄道を応援「よみうり鉄道フェア」
主催）読売旅行、旅行読売出版社
協力）読売新聞大阪本社、ウェイ・クリエイティブ

日時：
2023年2月18日（土）12時～17時

場所：
読売大阪ビル１階 Yスクエア
大阪市北区野崎町5-9（トークイベントはB１階）

内容：
１.各地の人気鉄道会社のグッズ販売
２.御朱印帳の鉄道版「鉄印帳」の鉄印パネル展示
３.トークイベント（B1階会場）
●豪雨災害から全線復旧を目指して　13時～14時／くま川鉄道社長　永江友二さん
●鉄印旅のススメ　15時～16時／“鉄印女王”の森川あやこさん、駅旅写真家・越信行さん
鉄印帳
出展企業：
えちごトキめき鉄道（新潟）、アルピコ交通（長野）、樽見鉄道（岐阜）、伊勢鉄道（三重）、信楽高原鐵道（滋賀）、京福電気鉄道（京都）、和歌山電鐵（和歌山）、紀州鉄道（和歌山）、神戸市交通局（兵庫）、井原鉄道（岡山）


■お申込みは以下の参加申込フォームURL、またはQRコードから
https://ryokou.yomiuri.co.jp/event/yomiuri_rail/form_230218
参加申込フォームQRコード



【本件に関するお問合せ】
株式会社読売旅行　事業統括本部　広報担当：小田、漉橋（すきはし）
（Tel）03-6757-9350　電子メール：kouhou@yomiuri-ryokou.co.jp

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/31-20:16）

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