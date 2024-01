[株式会社Domuz]

開催期間:2024年1月6日(土)9:00 ~ 1月8日(月・祝)23:59



観葉植物・花のD2Cブランド「AND PLANTS」を運営する株式会社Domuz(所在地:神奈川県川崎市、代表取締役:高木弘貴)は、2024年1月6日(土)から1月8日(月・祝)までの3日間、対象商品が最大50%OFFになる「新春初売りセール2024」を開催します。







昨年も開催し大変好評いただいた新春初売りセール。今年は対象となる商品のバリエーションや割引率を広げて、よりお得にさまざまなアンドプランツ商品をお買い求めいただける機会となっています。「新春初売りセール2024」では、観葉植物やドライフラワー、植物育成のためのグッズ、鉢、花瓶など、幅広い対象商品をラインナップ。昨年は一律20%OFFだったのに対して、今年は最大50%OFFと大変お得です。

日頃から観葉植物やドライフラワーに親しまれている方はもちろん、今年から植物やお花を取り入れていきたいという初心者の方々も、ぜひこの機会をお見逃しなく。



■ AND PLANTS「新春初売りセール2024」概要

キャンペーン名:新春初売りセール2024

キャンペーン期間:2024年1月6日(土)9:00 ~ 1月8日(月・祝)23:59

キャンペーン内容:期間中、「AND PLANTS」サイト( https://andplants.jp/ )にて対象商品を最大50%OFFで購入いただけます。

対象商品:観葉植物、ドライフラワー、グッズ、鉢、花瓶

特設サイト:https://andplants.jp/collections/newyearsale2024



AND PLANTSについて







「部屋に眺めを」をコンセプトに、植物や花があるライフスタイルを提案する観葉植物・お花のオンラインストアです。独自のパーソナル診断機能を通じて、一人ひとりの好みに合った商品を提案しています。

初めての方にも安心してお買い求めいただき、末長くお楽しみいただけるように、購入前から到着後まで長期間にわたってサポートいたします。

AND PLANTS公式サイト:https://andplants.jp/



■会社概要

会社名:株式会社Domuz

所在地 :神奈川県川崎市高津区末長3-27-29 シュール21 101

事業内容:グリーンフラワー事業

代表者 :代表取締役社長 高木 弘貴

会社概要 :https://andplants.jp/pages/company

