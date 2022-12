[株式会社東北新社]

~本日より公開の新作映画がもっと楽しくなる最新情報も一挙ご紹介~



株式会社東北新社(本社:東京都港区)がライセンスを所有するイギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は、2022年でテレビシリーズの放送を開始して15周年を迎えました。2022年12月16日(金)から上映する約3年ぶり新作映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の公開を始めとし、その他にも15周年をお祝いする施策を続々実施いたします。







■「ひつじのショーン」×「ケロポンズ」×「ボンボンアカデミー」

豪華YouTubeコラボレーション動画を本日12月16日(金)より公開開始

ひつじのショーンYouTube公式チャンネルは、登録者数57万人を超える教育・保育系YouTube公式チャンネル「ボンボンアカデミー」と、子どもに人気の定番体操曲「エビカニクス」でYouTube動画再生回数は累計1億回を超える「ケロポンズ」のコラボレーション動画を本日2022年12月16日(金)より以下チャンネルにて公開いたします。

15周年記念施策の一環である映画の公開を記念し、以前からショーンのファンだったというケロポンズとのコラボレーションが決定。そんなケロポンズとの交流もあり、今年の「ひつじの日」(6月6日)にひつじのショーンと共演したボンボンアカデミーも参加し、豪華トリプル・コラボレーションが実現いたしました。クリスマス・ソング「Let It Snow」をひつじのショーンとビッツァーが一緒に踊っている可愛らしい動画、ぜひご覧ください。



▼「Let It Snow」







♪ケロポンズ×ボンボンアカデミー×ひつじのショーン【公式コラボ】 ー みんなで『Let It Snow』を踊ってみたよ!



https://youtu.be/uK8Srmp7EEY(ひつじのショーンチャンネル)





▼「Jingle Bells」







♪Jingle Bells - 【ひつじのショーン×ケロポンズ×ボンボンアカデミー公式コラボ】Christmas Song / Xmas



https://youtu.be/Wrz0Fdau9ZQ(ボンボンアカデミー)





~「ボンボンアカデミー」コメント~

ボンボンアカデミーのいっちー&なるです!メェ~リークリスマス! 今年のクリスマスは、ひつじのショーンの映画でもっと楽しくなりそう♪ ショーン&ビッツァー、そしてケロポンズとのにぎやかなコラボ動画も公開されるのでどちらもぜひ見てみてね!



ボンボンアカデミー



教育・保育士向けYouTube公式チャンネル。ボンボンアカデミーは、保育士や教員の方、ご年配の方々、おうち学習にもぴったりな「おもしろくて、ためになる」動画がいっぱいの教育系YouTube公式チャンネルです。いっちー(右)&なる(左)の歌、ダンス、体操動画を中心に、昔話、生き物、乗り物、英語チャンツ、Phonics、折り紙、知育などの学びコンテンツがたくさん!ぜひチャンネル登録してお楽しみください♪











~「ケロポンズ」コメント~

「ウォレスとグルミット」の頃から二人とも大ファンのアードマン・アニメーションズさんの最新ムービー『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』が公開されると聞いて小躍りしていたケロポンズですがなんと今回、夢にまでみたコラボが実現!!ひつじのショーンというだけでもワクワクなのになんと舞台はクリスマス!ああ、楽しみすぎる。

劇場で大爆笑!したいです!!みなさんもぜひ大好きな人と一緒にご覧ください!!!



ケロポンズ





1999年結成、増田裕子と平田明子からなるミュージック・ユニット。あそびうたや体操の作詞、作曲、振付を手掛ける。

あそびうた、体操、歌とストーリーが一体となったミュージックパネル等で構成される親子コンサートや、保育士・幼稚園の先生を対象とした保育セミナーを全国で行う。

育児雑誌や保育雑誌にこどもとのふれあい遊びや体操の紹介記事を執筆、楽曲・振付の提供、絵本の創作等も行う。CD・DVD・書籍・雑誌等に収録される、作詞・作曲を手掛けた歌やあそびうた・考案したあそびは1000作品を超える。代表作「エビカニクス」のYouTube動画再生回数は1億回を突破。2008年よりNHK「おかあさんといっしょ」に楽曲提供、2009年よりBS日テレ「それいけ!アンパンマンくらぶ」に出演、2013年からフジロックフェスティバルに連続出場中。











「ひつじのショーン」テレビシリーズ15周年を記念して「ひつじのショーン」×「ケロポンズ」のコラボレーション動画も12月5日(月)~公開中です。日本中の子供たちに親しまれる大人気楽曲「エビカニクス」と、今の季節にぴったりな「クリスマスの人気者」の2曲です。ひつじのショーンとビッツァーがケロポンズと一緒にダンスをお披露目しています。



▼「エビカニクス」







♪ケロポンズ×ひつじのショーン【公式コラボ】 ー ショーンとビッツァーが『エビカニクス』を踊ってみたよ



https://youtu.be/bbtsoTHYESk(ひつじのショーンチャンネル)







▼「クリスマスの人気者」







♪ケロポンズ×ひつじのショーン【公式コラボ】 ー 『クリスマスの人気者』withショーン&ビッツァー



https://youtu.be/T7F1Di1CWQg(ケロポンズチャンネル)





■トークを盛り上げる「ひつじのショーン」LINE着せかえが12月15日(木)より登場

コミュニケーションアプリ「LINE」にて2022年12月15日(木)より「ひつじのショーン」の着せかえが配信中です。

ふんわりとしたベージュの色味はおしゃれな印象で、大人っぽさを感じる見やすいデザインです。

着せかえタイトル:ひつじのショーン(ナチュラル)

販売先:https://line.me/S/shop/theme/detail?id=4c37fc22-438a-4e35-95ea-f3b9558441fe





■上映期間に限り上映劇場で購入可能!トートバッグの特典付きでブルーレイ+DVDセット発売



映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』の公開を記念し、上映劇場にて、上映期間に限り劇場鑑賞者限定「特別発売(先着購入特典付)」ブルーレイ+DVDセットを販売することが決定いたしました。

ご購入いただいたお客様に、ブルーレイ+DVDセット1商品につき先着で、ショーンとビッツアーのかわいいイラストでデザインされた「ひつじのショーン オリジナル・トートバッグ」を1点プレゼント。数に限りがございますので、お早めに劇場にお越しください!







商品名:『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』ブルーレイ+DVDセット

収録内容:映画『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』

「ひつじのショーン~クリスマスの大冒険~劇場公開版」/「だんろの前で」/「ある雪の日」/「メリークリスマス!」

(映像特典)「ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~」舞台裏/快適な生活“クリスマスソングの話”/劇場予告編

価格:税込4,180円(税抜3,800円)

発売元:ウォルト・ディズニー・ジャパン



※仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※商品詳細及び購入方法は公式サイトNEWSをご覧ください。

https://www.aardman-jp.com/shaun/news/topics/news.html?id=292



■“午前十時の映画祭”にてショーン初登場作『ウォレスとグルミット』、

12月16日(金)~1月12日(木)の期間限定で上映中

「ひつじのショーン」は、発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) にて初登場しています。「ひつじのショーン」のルーツとなる本作が、特に素晴らしい傑作娯楽映画を全国の劇場で1年間連続上映する“午前十時の映画祭”に選出され、本日2022年12月16日~1月12日(木)の期間で上映中です。

上映日程:4週上映

2022年12月16日(金)~2022年12月29日(木)グループB劇場

2022年12月30日(金)~2023年1月12日(木)グループA劇場

※上映開始時間は劇場により異なります

※上映劇場は公式サイトでご確認ください(公式サイト:https://asa10.eiga.com/2022/cinema/1104/)

また、全国の上映劇場では「ウォレスとグルミット」の最新グッズを発売いたします。2024年に待望の新作の公開も控えておりますので、ぜひご期待ください。

※「ウォレスとグルミット」最新グッズのうち、一部アイテムはGRANUP 公式通販サイト(https://granup.shop/)でも販売中。









DIRECTED AND WRITTEN BY NICK PARK (C) 1989 (C) Aardman Animations



■「ひつじのショーン」について





ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界 170ヶ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。



【TVシリーズ放送15周年】







2022年「ひつじのショーン」は15周年を迎えました。本作はアードマン・アニメーションズのこだわりのもと、一コマ一コマ手作業で撮影を行い、時間をかけて丁寧に作られています。2007年の放送開始以来、世界中で愛されてきたショーンから、あたたかさたっぷりの愛情をお届けします。





【ひつじのショーン 新作アニメーション映画 2022年12月16日(金)劇場公開決定!】









テレビシリーズ放送開始15周年という記念すべきアニバーサリーイヤーに、「ひつじのショーン」約3年ぶりとなる新作『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』が12月16日(金)より2週間限定で劇場公開することが決定!最新作『ひつじのショーン ~クリスマスの冒険~ 劇場公開版』に加え、懐かしのシリーズ2から「だんろの前で」、「ある雪の日」、「メリークリスマス!」のクリスマス・セレクション3編が同時上映!ショーンたちが巻き起こす、楽しくて、でもなんだかあったかいクリスマスの大騒動をぜひお楽しみに!





▼ひつじのショーンキャラクターサイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/

▼ひつじのショーン公式オンラインショップ:https://www.shaunshop.jp/

▼ひつじのショーン公式Instagram(@shaunthesheep_jp):https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/

▼ひつじのショーン公式Twitter(@aardman_jp):https://twitter.com/aardman_jp

▼ひつじのショーン公式LINEアカウント:https://lin.ee/BPKf304

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディの世界が表現された、可愛いアイテムが勢ぞろい!



<ご掲載に関してのお願い>

「ひつじのショーン」新作映画に関する画像は、下記のクレジットを表記ください。

(C) Aardman Animations Ltd 2021

「ウォレスとグルミット」に関する画像は、下記のクレジットを表記ください。

DIRECTED AND WRITTEN BY NICK PARK (C) 1989 (C) Aardman Animations

その他「ひつじのショーン」に関する画像は、下記のクレジットを表記ください。

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE

ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2022



