[Smappa!Group]

テクノウルフ,the kusamura mad rat,ハムたまごサンドイッチ,シャララジマ,他豪華ゲスト多数!!



かつて渋谷・並木橋にあった有昌の店主にある日、電話をした。「しいたけソバが食べたい!」









2022年11月24日(木)、渋谷PARCO10階 ROOFTOP BARにてアーティスト・コレクティブChim↑Pom from Smappa!Groupのプロジェクト『金三昧・KANE-ZANMAI』が伝説の“しいたけソバ”を数量限定で提供するイベントを開催いたします。

その他、豪華メンバーによるライブやパフォーマンスに加え、スペシャルゲストと共に伝説の“しいたけソバ”を語ったり、会田誠による「はじめての餃子」をラーメンのお供として数量限定で振る舞う予定です。







出演アーティスト







テクノウルフ

DIYZ (ダブミキサー)、DJ MORO (ターンテーブル)、關PUNKSPIRIT2000 (ベース)、shirakosound (ビート)、KΣITO (MPC)、シマダボーイ (パーカッション)、morokamanabu (Dancing SHAMAN) の7人による即興型ライヴテクノユニット。







the kusamura mad rat

クサムラマッドラット(KUSAMURA MAD RAT 以下クサマラ)は、オオムラチカラ、ふとまっちょ王子、宮上ふとっちょ、jumbogの4名が広島市立大学在学中に結成したアーティスト集団。この春から拠点を広島から首都圏に移し、共同生活しながら作品を制作している。広島市立大学芸術資料館史上初となる学生主体で個展企画を成功させ、最近では雑誌Penに「破壊するカオスの力がアートの未来を創る」とのコメント付きで取り上げられ注目を集めているが、作風がぶっ飛んでいるのに加えてちょっと見た目が怖いので、近寄りがたく謎多き存在ともなっている。







ハムたまごサンドイッチ

( +🥚) × 🥪 = ??

パフォーマンス・パフォーミングのアーティストが気軽にクロスオーバーできるプラットフォーム









シャララジマ

モデル/文筆家。「褐色の肌に金髪、青い目のモデル」という容姿でモデル活動をしている。あえて髪を金髪に染め、青いカラーコンタクトをし、容姿からは人種が容易に判断できないようにすることで、「私は何人でもない」というコンセプトのもと、人種のボーダーレスを表現している。不定期で連載している「GINZA magazine」や「現代ビジネス」では、彼女の価値観や美意識について自身の言葉で発信。アートやカルチャーに関心があり、前衛的なアーティストとコラボする活動もしている。









Chim↑Pom from Smappa!Group

卯城竜太・林靖高・エリイ・岡田将孝・稲岡求・水野俊紀により、2005年に東京で結成されたアーティストコレクティブ。

時代のリアルを追究し、現代社会に全力で介入したクリティカルな作品を次々と発表。世界中の展覧会に参加するだけでなく、独自でもさまざまなプロジェクトを展開する。





etc..







スペシャルゲスト









“しいたけソバ”グルメリポート

小林武史・東村アキコ・ミラクルひかる

“餃子のマコト”

会田誠 はじめての餃子





イベント概要



イベント名:中華 有昌 “しいたけソバ”× 金三昧

日程:2022年11月24日(木)

会場:渋谷PARCO10階 ROOFTOP BAR/ComMunE

開場:18:00/開演:19:00 終演:23:00

*プレミアムチケット購入者のみ、当日15時から“しいたけソバ”のご提供が可能です。

*ライブ・パフォーマンスは19時からとなります。



前売りチケット:

【受付日程】11月7日(月)20:00~11月23日(水)23:59

【購入サイト】https://kane-zanmai.shop/



【A】一般チケット 2,500円(税込)

特典:ハードコア居酒屋1杯無料チケット

※お車やバイクでお越しの方、未成年者の方には、 烏龍茶でのご提供となります。

※数に限りがある為、“しいたけソバ”のご提供ができない可能性もございます。



【B】プレミアムチケット 10,000円(税込)※限定30名様

特典:1.しいたけソバ1杯確約!!

2.『有昌×金三昧』会場限定Tシャツ(Design by Yasutaka Hayashi Chim↑Pom from Smappa!Group)

3.金三昧スペシャルグッズ(¥3000相当)店頭引換券

4. ハードコア居酒屋1杯無料チケット

※このチケットをご購入の方のみ15時から入場でき、ゆっくりしいたけソバをご堪能できます。

18時以降もお食事いただけます。

※再入場可能です。

※お車やバイクでお越しの方、未成年者の方には、烏龍茶でのご提供となります。



当日料金:

一般料金 2,500円(税込)

※“しいたけソバ”、ドリンクは含まれておりません。

※当日会場にて現金でのお支払いとなります。

※数に限りがある為、“しいたけソバ”のご提供ができない可能性がございます。

















「金三昧・KANE-ZANMAI」について









アーティスト・コレクティブ Chim↑Pom from Smappa!Groupのショッププロジェクト。美術作品は通常「商品」と比較して高額で取引きされるなか、「金三昧」はこれら両方を扱うことにより、「どのようにアートの価値は創出されるのか」「商品と作品の境界線はどこにあるのか」などと、資本主義とアート市場の力学を問うものです。

森美術館「ハッピースプリング」展(2022)ではミュージアムショップの一角が「金三昧」となり、展覧会の一部として紹介されました。オリジナルデザインのTシャツやトートバッグなどのグッズ、1000円札を入れると予想外の〇〇が出てくるガチャなど、どこかナンセンスで使用価値を試すような実験的な「商品」や「作品」を開発・販売しています。



■店舗情報

店舗名:金三昧・KANE-ZANMAI

場所:東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO4階



Instagram https://www.instagram.com/kanezanmaicp



TikTok https://www.tiktok.com/@kanezanmai.cp

ONLINE SHOP https://kane-zanmai.shop/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/19-20:40)