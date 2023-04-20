［Connectiv株式会社］

相互協力のもとweb3領域における顧客課題を解決



企業向けNFT生成プラットフォーム「NFT Garden」の開発・運営を行うConnectiv株式会社(代表取締役: 石井 裕希、以下「Connectiv」)と、web3領域における戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行う株式会社Pacific Meta(代表取締役: 岩崎翔太、以下「Pacific Meta」)は、相互協力のもとweb3領域における顧客課題の解決を行うため、パートナーシップ契約を締結いたしました。















本パートナーシップ契約締結の目的







Pacific Metaは、web3領域で挑戦する国内外の事業やプロジェクトが抱える課題を解決する、戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行っており、Connectivは企業向けNFT生成プラットフォーム「NFT Garden」の開発および運営や、web3プロジェクトの開発やプロモーション支援を行っております。

本パートナーシップを締結する事により、両社はweb3プロダクト開発及び支援やマーケティングを相互に提供し合うことで、クライアントの課題解決に向けて一層の取り組みを行っていきます。









Pacific Metaとは







Pacific MetaはWeb3領域で挑戦する国内外の事業やプロジェクトが抱える課題を解決する、戦略コンサルティング及びマーケティング支援を行う会社です。グローバルチームで国内外から得た一次情報やネットワークを起点に包括的な支援を行っており、特にマーケティング戦略の策定やコミュニティの設計・運営、海外市場への展開に注力しています。





▼ Pacific Meta

https://pacific-meta.co.jp















NFT Gardenとは







『NFT Garden』はConnectivが開発・運営する企業向けマルチチェーンNFT生成プラットフォームです。web3開発スキルや専門知識、暗号通貨不要でAPIまたはWeb画面からNFT生成を行えます。これにより、暗号通貨を保有せずにNFTを活用した新規プロジェクトの実施や、既存サービスへNFT生成機能の追加などが可能です。「Polygon」や「Solana」など、アジア最大級となる16種のブロックチェーンに対応しており、生成されたNFTは「OpenSea」や「Magic Eden」など4つのマーケットプレイスに最適化されています。



▼ NFT Garden

https://nftgarden.app/jp



▼ 有料プラン3ヶ月トライアル申し込み

https://forms.gle/b93coZRXsYA4PTRw8















株式会社Pacific Meta 会社情報







会社名：株式会社Pacific Meta

所在地：東京都品川区東五反田2丁目5-2 THE CASK GOTANDA 305

代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太

創業日：2022年8月10日

事業内容：Web3のマーケティング・海外進出支援事業

資本金：1.5億円(資本準備金含む)

問い合わせ：info@pacific-meta.co.jp

会社URL：https://pacific-meta.co.jp/

「NGS」URL：https://discord.gg/aNpQvCWmbc

「Pacific Meta マガジン」：https://pacific-meta.co.jp/magazine/









Connectiv株式会社 会社情報







会社名：Connectiv株式会社

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1

代表者：代表取締役 石井 裕希

創業日：2017年9月1日

主な事業内容：NFT Gardenの開発/運営、Web3プロジェクト開発支援、Web3プロモーション支援

URL：https://connectiv.jp

問い合わせ：https://connectiv.jp/contact



企業プレスリリース詳細へ （2023/04/20-18:46）