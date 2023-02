[株式会社Brillar]

CSR活動のご報告



株式会社Brillar(代表取締役社長:小原 亦聡、以下ブリジャール)は、2023年1月31日(火)、2022年の社会貢献活動を取りまとめた<2022年Pay It Forward活動のご報告>を発表いたしました。



詳細についてはこちらをご覧ください。http://brillar.co.jp/20230131news/











ブリジャールは、2022年の“Pay It Forward活動(ブリジャールの社会貢献活動)”として、



1.5周年記念チャリティジュエリーの企画・販売及び売上金全額の寄付

2.チャリティジュエリー『Smile』『OHASHI』の通年販売、および売上の一部の寄付

3.京都大学・半導体研究室でのこどもツアーの実施

4.京都大学・半導体研究室への助成金の寄付

5.SNSチャリティ企画 #Ring of Support

1. “Ring of Support 2021” SNS写真投稿キャンペーンの実施、および支援金の寄付

2. “Ring of Support 2022” サンタプロジェクトの実施

3. #Ring of Support 支援先の訪問



などを実施いたしました。

寄付金の総額は2,531,800円となりました。





2022年の社会貢献活動報告の詳細についてはこちらをご覧ください。

▷http://brillar.co.jp/20230131news/







<2022年CSR活動概要>



2017年にスタートした Brillar は、たくさんのお客様に支えていただきここまでやってくることができました。皆様への感謝を込め、Pay It Forward(もらったものは他の誰かに返す)の精神で、創設時より社会貢献活動に力を入れています。



ブランド創立5周年を迎えた2022年は、これまでのご恩返しの想いも込め、既存の活動だけでなく新たなチャリティ企画を実施するなど、特に精力的に活動を致しました。









今後もPay It Forward(もらったものは他の誰かに返す)の精神で、皆様に永くお使いいただける高品質なジュエリーを世に出すだけではなく、事業で得た利益を広く社会に還元していけるよう、継続的に社会貢献活動に取り組んでまいります。







モアサナイトとは











モアサナイトは、隕石の中から発見された鉱物を再現して作られた、ダイヤモンドの2.5倍ともいわれる世界最高峰の輝きと高い耐久性を兼ね備えた人工宝石です。ダイヤモンドに非常に似ていながらも、衝撃への強さ(靭性)、曇りにくさ(低親油性)などにおいてはより優れた性質を持っています。



さらに天然の宝石が持つ倫理的な諸問題から放たれたエシカルジュエリーであることも評価され 、欧米を中心に婚約指輪として選ばれることも増えている新世代のジェムストーンです。

日本国内でも年々注目が高まり、消費者や日本国内での新規取扱ブランドが増加しています。ブリジャールでも、ブライダルジュエリーとして購入されるお客様が多くいらっしゃいます。







Brillar<ブリジャール>ブランド概要









日本初(※)のモアサナイト専門ジュエラーとして2017年に誕生し、今年5周年を迎えました。

美しい輝きや素材としての素晴らしさを持ちながら、宝飾の世界の背後に隠れる諸問題からも解放された次世代ジェムストーン・モアサナイト。

ブリジャールは豊かな自然と明るい人類の未来を願い、表面的な飾りだけではない宝石の持つ真のクリーンな美しさで、より多くの方を輝かせることを目指しています。

今後も、日本におけるモアサナイトジュエリーのパイオニアとして5つのコアを大切に、皆様と共にブランドを育ててまいります。





※日本初のモアサナイト専門ジュエラー

(日本国内における「モアサナイトジュエリーを専門とした企画製造販売ブランド」を調査、2017年12月時点、自社調べ)







株式会社Brillar 会社概要









社名:株式会社Brillar

本社:〒104-0061 東京都中央区銀座 5-13-2 銀座長岡ビル 7 階

代表取締役社長:小原 亦聡

設立:2017 年 12 月

事業内容:モアサナイトジュエリーブランドBrillarの運営

ショールーム:東京・銀座(直営)、大阪・心斎橋(直営)、名古屋(サロン)



▷Brillar Instagram:https://instagram.com/moissanite.brillar/

▷HP:https://brillar-shop.jp

▷Corporate site:https://brillar.co.jp



