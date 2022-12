[モナコ政府観光会議局日本事務所]

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2022 ジャパン



モナコ政府観光会議局(所在地:モナコ公国)は、2022年12月8日(木)にEY Japanが開催した起業家表彰制度「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2022 ジャパン」(以下、EOY Japan、選考委員長:冨山 和彦氏)アワード・セレモニーに協賛し、2017年に創設された「グローバル・エクスペリエンス・モナコ賞」を2名の方に授与したことをお知らせします。









■モナコで行われる世界大会

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、グローバルなアントレプレナー表彰制度で、本年で22年目を迎えます。アワード・セレモニーでは、「Master Entrepreneur of The Year部門」1名と「Exceptional Growth部門」3名、2022年より新設された、「Regional Vitalization Leader部門」6名の計10名が表彰されました。3部門の中から、2023年6月にモナコ公国モンテカルロで開催予定の世界大会に出場する、日本代表が選ばれました。







日本代表に選ばれたのは、所有と運営を一体とする日本の観光産業でいち早く運営特化戦略をとり、宿泊施設の運営サービスを提供するビジネスモデルへ転換した星野リゾート代表の星野 佳路氏です。 現在の運営施設は「星のや」、「リゾナーレ」、「界」、「OMO(おも)」、「BEB」の5つのブランドを中心に、国内外62カ所に及びます。

https://www.hoshinoresorts.com/





選考委員長 冨山 和彦氏による総評の通り、旅行、観光という体験、リアルの世界の重要性が再認識されている世の中となっています。そのような中でモナコ公国は世界有数のリゾート地でもあり、国を挙げて環境問題に取り組んでいる地でもあります。星野氏が日本のおもてなし文化に加え、地域やその環境を含むステークホルダーとの調和を重視した新たなツーリズムの価値観をそのモナコで世界にアピールされることが期待されます。



■グローバル・エクスペリエンス・モナコ賞

2017年に創設されたグローバル・エクスペリエンス・モナコ賞とは、今後グローバルでの更なる活躍を期待されるアントレプレナーとして、部門大賞受賞者にモナコ政府観光会議局が授与しております。受賞者には、2023年6月にモナコで開催される世界大会 「EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」にゲストとしてご参加いただき、世界のアントレプレナーとの交流をしていただく機会を提供することで、アントレプレナーの企業活動を支援していく、というものです。



日本のマーケットでもアントレプレナーを応援する願いを込めてEOY Japanへの協賛を行い、アワードを発表いたしました。



栄えある第6回目グローバル・エクスペリエンス・モナコ賞に選ばれたのは、株式会社SHIFTの代表取締役社長 丹下 大氏とSansan株式会社の代表取締役社長、CEOで神山まるごと高等専門学校の理事長 寺田 親弘氏の2名の方々です。



株式会社SHIFTの丹下氏は受賞時に次のように述べました。

「優秀な人材がやりがいのある仕事で正当に評価され、世の中に新たな価値を生み出し続ける会社を創りたい。その一心で事業に取り組んできました。母校である京都大学では、起業家の卵を応援する活動も行っています。この賞を頂けたことは非常に光栄であり、これからも後進たちの見本となれるよう引き続き頑張っていきます。」



また、Sansan株式会社の寺田氏は次のように述べました。

「成功の秘訣(ひけつ)を聞かれることが多々ありますが、成功には至っておらず、まだ挑戦のさなかにあると思っています。そんな中でも、このような賞を受け、とても嬉しく思います。今後、神山まるごと高等専門学校の学生たちがこの賞に挑めるように、学校づくりに引き続きまい進するとともに、Sansanにおいても、ビジネスインフラの構築を目指してまいります。」



モナコ政府観光会議局 日本事務所 ディレクター シルベスタ 典子は次のように述べています。

「グローバル・エクスペリエンス・モナコ賞を、グローバルでの活躍を期待される日本の起業家の2名の方に、授与する機会を得て今年で6年目を迎えられましたこと、大変うれしく思います。



世界中から選ばれた各国の起業家の方々と共に、来年6月にモナコでの世界大会(WEOY)を経験し、刺激を得て、さらに人脈づくりができる機会として、この賞をぜひ役立てていただければと思っています。モナコ公国は、建国以来、歴史的にも常に“革新性のDNA”を持っているといえますが、現在、モナコは次の時代を見据えて、新しい国づくり、持続可能な社会、そして革新的なビジネスを育む社会を目指し、歩み始めています。 モナコへのご訪問が、今回、受賞された方々に新たなインスピレーションをもたらし、世界に羽ばたく日本のビジネスとしてさらに発展されることを期待しています。」



参考資料

EOY JapanのHP https://eoy.eyjapan.jp/



表彰カテゴリー

■Master Entrepreneur of the Year部門





業界や市場を代表する存在であること

すべてのアントレプレナーのロールモデルとなる存在であること

海外で企業活動を展開し、グローバルな影響力を有すること

ビジネスモデルの競争優位性・技術力・マーケティング力が国内外で注目されていること





■Exceptional Growth部門





事業を成功に導き、注目度が高まっている、あるいは注目されている存在であること

後進のアントレプレナーのロールモデルとなる存在であること

海外で一定の影響力を有し、更なる展開拡大を予定していること

革新的な技術やビジネスモデルによって事業を展開し、成果を挙げていること

著しい成長をとげた、あるいは成長途上であり、今後さらなる成長が期待されるアントレプレナー





■Regional Vitalization Leader 部門 ※2022年より新設





地域で実績を挙げ、さまざまな貢献をもたらしていること

地域発の新たな価値、唯一無二の価値などを創出し、日本や世界へ影響を及ぼしていること

伝統とイノベーションの融合により、日本や世界に誇れる技術力やビジネスモデルを有し、持続可能な経営を実現していること

地域に雇用を生み出し、コミュニティと共に成長を続けることで長期的価値をもたらし、地域社会を創っていること





副

■グローバル エクスペリエンス モナコ賞



モナコ政府観光会議局の役割について

日本のおけるモナコ政府観光会議局は、他の海外事務局のネットワークを活用しながら、グローバルな規模で観光事業を推進し、モナコ公国(以下 モナコ)への渡航者需要の喚起に努めています。

1995年から開始した、このグローバル規模での取り組みによって、旅行業界のビジネスパートナーとの協力関係をより強化し、短期ないし中長期でのビジネスを生み出してきました。モナコは世界で2番目に小さな国でありながら、国内には様々な専門分野に特化したビジネス・イベントやレジャー観光施設が揃っています。1970年代からモナコ政府が推進している観光政策を推し進めた結果、観光産業は徐々に増加してきました。

モナコは、世界中の裕福な人々が集まる国としても知られる、観光業が盛んな国です。ラグジュアリーにモナコのさまざまな施設やサービスを楽しんでいただくだけでなく、観光による環境負荷を削減するためにさまざまな取り組みをしています。その先には国として2030年までに1990年代比55%の温室効果ガス排出を削減、2050年までにカーボンニュートラル実現を目標としています。

モナコ政府観光会議局 日本事務局は モナコ政府支援による国家事業として、ビジネスおよびレジャー観光に関する事業について様々なアドバイスを提供します。



モナコ政府観光会議局公式ページ:https://monacotabi.jp/

公式Facebookページ: https://www.facebook.com/visitmonaco/

公式Instagramページ:https://www.instagram.com/monacotabi/

公式YouTubeアカウント:http://bit.ly/MonacoJPYouTube



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-23:40)