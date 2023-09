[株式会社今治.夢スポーツ]

「FC今治 特別コンサート presented by 株式会社日本M&Aセンター 渡辺貞夫 SAUDADE TO BRAZIL in 今治 」



いつもFC今治を応援いただきありがとうございます。2023年9月23日(土)に、ジャズ界のレジェンドである渡辺貞夫氏を迎えた特別コンサートを開催することが決定いたしましたので、お知らせいたします。



※会場は「今治市波方公民館」です。今治里山スタジアムではございませんので、お間違いないようお願いします。







概要

FC今治が、スポーツ×音楽の一日を作り出す!ジャズが似合う海辺の街・今治で、ジャズ界のレジェンド・渡辺貞夫氏の特別ライブが実現!「365日、今治の街の賑わいをつくる」ことを目指すFC今治が街の皆さまとともに、新たな今治の音楽シーンを作ります。



当日19:00から今治里山スタジアムで行われるホームゲームでも連動企画を実施します。

試合日を「ミュージック&アートDAY」と題し、様々な楽団の演奏が行われるほか、17:40頃から、FC今治 岡田武史と渡辺貞夫氏のトークセッションを行います。この場でしか聞けない、さまざまなお話を伺う予定です。

本試合観戦チケット付きのオトクなチケットも限定数で販売いたします。



開催日時

2023年9月23日(土) 開場/13:30 開演/14:00



会場

今治市波方公民館 大ホール



チケット

1.7,000円:Liveのみ(全席自由)

コンサートのみのチケットです。



2.8,000円:Live(全席自由)+FC今治ホームゲーム観戦チケット付き

コンサート観賞に加え、コンサートと同日である9月23日(土)19:00キックオフ・FC今治ホームゲームの入場チケットがセットになっています。ホームゲームでは、試合前の17:40頃から、FC今治 岡田武史×渡辺貞夫氏のトークセッションも実施します。

また、お席は屋根付きのメインスタンド2階A席(前売Web定価:2,000円)となり、大変オトクなチケットです。



※ホームゲーム観戦チケットは、9月23日(土)当日に、コンサート会場でお渡しします

※コンサートには、未就学児の入場はご遠慮いただいております



チケット販売方法

<Web受付>

チケットぴあ【Pコード:252-474】

https://t.pia.jp/

※ご購入時には、チケット代以外に各種手数料がかかります



<店舗販売>

・セブン-イレブン「マルチコピー機」(トップメニューから「チケットぴあ」を選択)

・イオンモール今治新都市 インフォメーションカウンター(営業時間/10:00-20:00)

・今治市役所13階 福利厚生会(営業時間/平日のみ 8:30-17:15)



販売スケジュール

販売開始:9月2日(土)10:00 ※1

販売終了:9月22日(金)※2

※1:今治市役所のみ、営業が平日のみのため、9月4日(月)より販売開始

※2:各販売方法における、営業終了時間に準じます



駐車場について

波方公民館の駐車場の他、以下の臨時駐車場をご用意しております。

・波方中央病院駐車場A(約70台)

・波方中央病院駐車場B(約100台)

※駐車場に限りがございますので、お知り合いの方と乗り合わせしていただくか、公共交通機関(バス)等ご利用くださいますようご協力ください。



その他注意事項

・波方公民館の空調設備の故障に伴い、会場の冷房が弱くなっております。調整のしやすい服装でご来場ください



主催:FC今治(株式会社今治.夢スポーツ)

特別協賛:株式会社日本M&Aセンター

後援:今治市、今治市教育委員会

協力:Swingkiss Jazz Orchestra



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/02-17:40)