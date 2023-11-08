［株式会社Mogura］

株式会社Mogura（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：久保田 瞬）は、2023年12月18（月）～22日（金）の5日間にわたり、バーチャル領域（XR/メタバース/VTuberなど）の担い手が一挙に集結するカンファレンス「XR Kaigi 2023」を開催します。セッション・スピーカーの追加公開を行いました。今回の発表により、スピーカーは総勢66名となりました。今後もスピーカーは追加予定です。









XR Kaigi 2023は、バーチャル領域（XR/メタバース/VTuber）の担い手が一挙に集結するカンファレンス「XR Kaigi 2023」です。今年で5回目となるこのカンファレンスは、過去最大規模の5日間開催を予定。60以上のセッションと80以上の出展が集結し、2,000名以上の総動員数を見込んでいます。



XR・メタバースに関する最先端の知見を共有するセッション・スピーカーを追加発表！





国内外のトップランナーがXR・メタバースに関する最先端の知見を共有する60以上のセッションでは、観客を入れた東京ポートシティ竹芝での現地セッションだけではなく、オンライン配信でも視聴が可能です。リアルタイムで視聴出来ない場合でもタイムシフト配信で視聴できます。（一部セッションは除く）本日、セッションのスピーカーを追加発表しました。



【XR Kaigi 2023 スピーカー 11月6日時点（敬称略）】

鬼村 遼太郎（アップフロンティア株式会社 システム開発部 XRチーム エンジニア）

横山 隆之（アップフロンティア株式会社 代表取締役社長）

谷口 亮介（デロイトトーマツコンサルティング合同会社 R&TTユニット シニアコンサルタント）

稲葉 貴久（デロイトトーマツコンサルティング合同会社 R&TTユニット マネジャー）

浅井 勇大（株式会社NTTコノキュー・プロダクトリーダー）

みゃおん（株式会社ホロラボ ソフトウェアエンジニア）

YORIMIYA（XR Creator / VFX Artist）

雨宮 智浩（東京大学 情報基盤センター 教授）

打田 恭平（株式会社バーチャルキャスト 相互体験開発セクション マネージャー）

東雲 はつり（個人勢 なんでもDIY VTuber）

関 真也（関真也法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士、上級VR技術者）

chiepomme（ソフトウェアエンジニア）

澤口 奨吾（株式会社ハシラス エンジニア）

西宇 基（アビームコンサルティング株式会社 マネージャー）

藤井 直敬（脳科学者、株式会社ハコスコ取締役CTO、一般社団法人XRコンソーシアム代表理事）

野内 みゆき（大日本印刷（株） XRコミュニケーション事業開発ユニット 未来創造ラボ リーダー）

momoma（Shader Fes Organizer）

Lura（Shader Fes / 3DCGアーティスト）

赤崎 信也（株式会社積木製作 常務取締役）

MISOSHITA（メタバースクリエイター）

高橋 忍（Unity Japan Senior Solution Enginner）

Jun Tsuji（Roblox Developer Program Lead）

田中 創一朗（GeekOut株式会社 代表取締役）

田川 潤一（TeraGroove合同会社 代表社員）

松下 日昇（Magic Leap Japan GK 日本技術責任者）

道下 雄斗（株式会社ネクストスケープ RoboLens Lead Engineer）

Kiuk Gwak 郭 起旭（株式会社ビハプティクス 代表取締役社長 兼 共同創業者）

古林 克臣（株式会社フレームシンセシス 代表取締役CEO）

浅田 カズラ（Mogura VR編集部 / ライター・編集者）

宇田 萌人（博報堂アイ・スタジオ）

荒井 浩介（株式会社ARROVA 代表取締役社長）

尾崎 徳行（株式会社博報堂 HAKUHODO-XRリーダー クリエイティブディレクター）

Johan Hanegraaf（Arkio Co-founder & Head of Product）

福井 直人（アドビ株式会社 3D アーティスト ＆ ソリューションコンサルタント）

熊田 正道（アドビ株式会社 3D Strategic BDM）

iwama（モバイルスキャン協会理事）

HEAVEN chan / ikkou（ONE SHOT STAR）

ザバイオーネ（ザバイオーネ）

ごんびぃー（株式会社GONBEEE-project代表）

市川 大翔（LINEヤフー株式会社 オープンコラボレーションハブ LODGE）

イワケン（株式会社サイバーエージェント XRエンジニアIwaken Lab. メンター）

Yomo（Iwaken Lab. 映像監督 演出家）

Aster（名城大学 XRエンジニア / IwakenLab.）

さくたま（Iwaken Lab. XRエンジニア）

丹野 海（Iwaken Lab. / EuphoPia株式会社 CEO）

ふぁゔ（VRPDanceStudio VRダンサー, VRクリエイター）

Jason Sun（President of TAVAR Jason Sun, Ph.D.）

多田 努来真（合同会社YELO CEO）

染瀬 直人（VRコンテンツクリエイター、映像作家、写真家、VR未来塾 主宰）

にー兄さん（株式会社ホロラボ ソフトウェアエンジニア）

小林 慶祐（Graffity 株式会社 / Unityエンジニア）

望月 崇由（NTT人間情報研究所 主幹研究員）

浜松 翔太（株式会社NTTコノキュー）

齋藤 瑛史（株式会社palan 代表取締役）

番匠 カンナ（株式会社ambr CXO）

藤根 守 （株式会社ambr ビジネスプロデューサー）

m1chie （株式会社ambr Unityエンジニア）

上川 衛 （SoVeC株式会社 代表取締役社長）

Joe Ohara（MMT・REZ& テクニカルディレクター）

小川 直樹（株式会社ダイナモアミューズメント 代表取締役）

宮浦 恭弘（大阪駆動開発コミュニティ XR Engineer）

井上 祐貴（日立製作所 研究開発部 研究員）

江口 英明（（一社）VRMコンソーシアム 渉外委員）

大前 広樹（（一社）VRMコンソーシアム 理事 渉外委員長）

Clarence Maximillian（President & Founder Maximillian Studios）

佐々木 瞬（株式会社ヒストリア 代表取締役 / プロデューサー / ディレクター）



今後更にスピーカーを追加発表いたしますので、続報をお待ち下さい。

セッション・スピーカーの一覧はこちら▶ https://www.xrkaigi.com/pages/speakers





チケットは公式サイトより購入が可能です。

▶︎ https://www.xrkaigi.com/



【開催概要】

名称：XR Kaigi 2023

会期：2023年12月18日（月）～12月22日（金）

会場：ポートシティ竹芝内（ポートホール・ポートスタジオ・東京都立産業貿易センター浜松町館）

公式サイト：https://www.xrkaigi.com/

公式SNS：

・X（Twitter）：https://twitter.com/xrkaigi

・Facebook：https://www.facebook.com/XRKaigi/

主催：株式会社Mogura



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/08-14:46）