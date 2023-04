[株式会社Award]

両片思いムズキュンラブコメディの甘酸っぱい世界をGirlsAwardステージでも!さらに、貴乃花光司の次女・白河れいがファッションイベント初出演!



株式会社Award(代表取締役社長:長谷勇希)は、日本最大級のファッション&音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER」を、2023年5月4日(木・祝)に国立代々木競技場第一体育館にて開催いたします。





この度、追加決定した豪華出演者を発表いたします。



5月12日(金)公開の映画『おとななじみ』のスペシャルステージが決定しました。映画『おとななじみ』は、中原アヤによる『ココハナ』にて連載された大ヒット漫画で、小さい頃からおさななじみの主人公たちの恋模様と、二人を取り囲む個性的なキャラクター達が織りなすコメディタッチな人間ドラマが人気を博し、実写映画化。優しいけれど純粋で素直すぎるがゆえに恋愛には鈍感な超残念男子のハルと、ハルを一途に想い続けるも伝わらない気持ちにヤキモキしてつい世話を焼いてしまうオカン系女子楓。⼆人の進みそうで進まない、近くにいすぎて「好き」だけ言えない両⽚想いムズキュン・ラブコメディです。甘酸っぱい世界観をGirlsAwardスペシャルステージでもお届けします。

なお、映画『おとななじみ』スペシャルステージの出演者は当日までのお楽しみです。



さらにゲストとして、元貴乃花親方こと貴乃花光司の次女である⽩河れいがファッションイベント初登場。今年1月にフジテレビ系で放送を開始した昼のバラエティー番組『ぽかぽか』の月曜日レギュラーとして芸能界デビューを飾り、話題を集めた白河れいの初ランウェイに注目です。



今後も豪華出演者及びスペシャルコンテンツを随時発表してまいります。





Rakuten GirlsAward 2023 SPRING/SUMMER 開催概要







[日時]2023年5月4日 (木・祝)

開場:13:15 開演:14:30 終演:21:00 (予定)

[会場]国立代々木競技場第一体育館 (住所:東京都渋谷区神南2丁目1−1)

[テーマ] 『Happy Shower』

[特別協賛]楽天グループ株式会社および楽天グループ各社 (楽天カード、楽天市場、楽天チケット 等)

[お問い合わせ先]キョードー東京 http://kyodotokyo.com/ 0570-550-799 (平日11:00~18:00/土日祝10:00~18:00)

[公式WEBサイト]https://girls-award.com/

[公式SNS]

TikTok:@girlsaward.official

●Twitter:@GirlsAward

●Instagram:@girlsaward_official

●Facebook:@GirlsAward

●LINE:@girlsaward

●微博/Weibo:https://m.weibo.cn/u/6353540858



[MODEL]※五十音順

新井舞良 / アリアナさくら / 安斉星来 / 池田美優 / 生駒里奈 / 梅澤美波(乃木坂46) / 江野沢愛美 / emma /

エルフ /遠藤さくら(乃木坂46) / 王林 / 大友花恋 / 大峰ユリホ / 小川桜花(Girls²) / 小栗有以(AKB48) /

尾崎明日香 / 楓 / 香川沙耶 /加藤史帆(日向坂46) / 加藤ナナ / 金川紗耶(乃木坂46) / 金村美玖(日向坂46) /

香音 / 川口ゆりな / 貴島明日香 / ギャビー /久保史緒里(乃木坂46) / 熊崎晴香(SKE48) / 久間田琳加 /

小坂菜緒(日向坂46) / 小林由依(櫻坂46) / 小宮山莉渚 / 小室安未 / 紺野彩夏 / 佐々木久美(日向坂46) /

佐藤佳穂(SKE48) / しゅう / 上西星来 / 白宮みずほ / 鈴木愛理 / 鈴木ゆうか / スプスプ / せいら /

高橋ひかる / 高本彩花(日向坂46) / Taki(FAKY) / 武田玲奈 / 田中芽衣 / 田村保乃(櫻坂46) /

筒井あやめ(乃木坂46) / 鶴嶋乃愛 / Taeri / 天翔愛 / 天翔天音 / トラウデン直美 / なえなの / なごみ /

那須ほほみ / 浪花ほのか / Niki / 西野未姫 / 生見愛瑠 /野村実代(SKE48) / 華村あすか / 土生瑞穂(櫻坂46) /

濱岸ひより(日向坂46) / 早坂シャーニィー / 林芽亜里 / 原田都愛(Girls²) / Hina(FAKY) / 藤井夏恋 / 藤井サチ / 藤岡舞衣 / 藤田ニコル / 藤吉夏鈴(櫻坂46) / ブリッジマン遊七 / 本田仁美(AKB48) /マーシュ彩 / 松川菜々花 / 松元絵里花 / 丸山礼 / ミチ / 南りほ / 宮本茉由 / 村上愛花 / 村重杏奈 / 山崎天(櫻坂46) / 山崎紘菜 /

山下美月(乃木坂46) / 山本舞香 / ゆうちゃみ / 吉木千沙都 / 与田祐希(乃木坂46) / 莉子 / 若月佑美 /

渡辺美優紀 他



[Seventeen MODEL]

久保史緒里(乃木坂46) / 永瀬莉子 / 小坂菜緒(日向坂46) / 秋田汐梨 / 田鍋梨々花 / 平美乃理 / 大友樹乃 /

雑賀サクラ /藤村木音 / 広瀬まのか / 上坂樹里 / 加藤栞 / 瀬戸琴楓 / 入江美沙希 / 相羽星良 / 秋本レイラニ /

市ノ瀬アオ / 森崎美月 /葛西杏也菜 / 河村ここあ / 佐藤不二子 / 石川花 /月島琉衣 / 滝口芽里衣 /

林美澪(SKE48)



[WANGHONG MODEL]※五十音順

997 / Asaki / kikidoudou / Zoe / VVH / 梦茹 / yoyo



[GUEST]※五十音順

岩瀬洋志 / 浦野秀太(OWV) / 江藤凌介 / 大久保波留(DXTEEN) / GYUTAE(ギュテ) / 白河れい / 高橋文哉 /

綱啓永 /土井レミイ杏利 / 中川勝就(OWV) / 中町兄妹 / 橋本環奈 / 福田歩汰(DXTEEN) / 藤岡真威人 /

松本怜生 / 宮世琉弥 / よしあき 他



[ARTIST]※五十音順

INI / 櫻坂46 / DXTEEN / NiziU / 乃木坂46 他



[OPENING ACT]

yukaDD



[MC]山里亮太(南海キャンディーズ) / 森香澄



[SPECIAL STAGE]※ABC順2023 SNEAKER STAGE White&Black / NYLON JAPAN / Seventeen 他



[BRAND]※ABC順

+diana / And Couture / ANDWANG / ANNA SUI / atmos pink / dazzlin / DRESSTERIOR / EMODA /

F i.n.t / GRAPEFRUIT MOON / jouetie / MERCURYDUO / ORTR / PUMA / REDYAZEL / Reebok / SLY /

Top of the Hill / WEGO



Awardとは









日本最大級のファッション&音楽イベント「GirlsAward」を年2回(春・秋)に開催しています。 日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、 様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出してきました。また、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、 新たなビジネスモデルを拡大しています。イベントプロデュース事業を始め、 企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に致しました。 今後もさらなる発展を目指し、国内に留まらず世界も視野にいれ展開してまいります。



