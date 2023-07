[株式会社Vook]

映像クリエイターの学び・仕事・つながりをサポートする株式会社Vook(所在地:東京都渋谷区渋谷、代表取締役:岡本俊太郎、URL:https://vook.co.jp/ )は、 スマートフォンを使って手軽に高品質な動画制作を社内で実現するための新サービス『Vook biz for Education』(https://vook.vc/biz/education/smartphone ) を2023年7月26日(水)より提供開始しますのでお知らせします。







Vook biz for Education提供の背景





近年企業活動において、製品・サービスの紹介やPR・広告はもちろん、会社紹介や採用、社内トレーニング、社内広報、IRなど、幅広いビジネスシーンで動画の活用が進んでいます。動画制作を毎回外部へ委託すると多大なコストがかかるため、この動画活用の進展に伴い、社内で動画制作を進める「動画制作の内製化」のニーズも高まっています。

しかしながら、動画制作には、企画から撮影、編集まで様々な工程がある上、その過程で専門的な知識が必要となるため、「なかなか最初の一歩を踏み出しづらい」「内製化するための人材をどう育成すればよいかわからない」といった課題を抱えている企業も少なくありません。

そのような中、Vookはこれまで、当社が運営するプロレベルの動画制作スキルを身につけることができる映像制作スクール『Vook school』 ( https://vook.vc/school/ )の独自カリキュラムを企業へ提供し、動画制作の内製化支援を行ってまいりました。今回、これまでの取り組みを通じ寄せられた「スマートフォンを活用して、手軽に動画制作を始めたい」というニーズに応えるため、『Vook biz for Education』(以下、本サービス)を開発しました。

本サービスは、Vook schoolの特長である「映像制作の企画から撮影、編集までの体系だった学び」をベースに、撮影をスマートフォン活用とすることで、動画制作の障壁を下げ、企業における動画活用、内製化支援をさらに後押しします。



Vook biz for Educationのサービス内容





本サービスは、1.オンデマンド映像による受講カリキュラム、2.現役映像クリエイターによるオンラインサポート、3. オリジナルテンプレートなどの素材の提供、の3点を行います。これら3つを活用し、実際に自社のオリジナル動画を制作することで動画制作に必要な知識と技術を身につけられる、動画制作の内製化を進めるための受講プログラムです。



Vook biz for Educationの特長





1.企画から撮影、編集まで一連の工程を実践的にトータルで習得する、真の内製化を支援

「自ら映像を作って学ぶ」をコンセプトに、自社のオリジナル動画を1本完成させることで、企画から撮影、編集までの一連の映像制作ワークフローを実践的にトータルで学ぶことができます。

制作に際して、映像制作に必要な企画・撮影・編集の手順や知識を身につけることができる、プロの動画クリエイターが監修・制作したカリキュラム(以下、本カリキュラム)を提供。

本カリキュラムで扱う1本の動画を仕上げることだけを目的とせず、本カリキュラム終了後も動画制作の企画から撮影、編集までトータルで担える人材育成のために設計されたプログラムで、動画内製化を支援します。





2. 現役の映像クリエイターによる添削やプロジェクトファイルのサポートで、制作未経験でも安心

1本の動画を完成させるまでに、映像制作のプロが複数回にわたってオンライン面談でサポート。撮影や編集だけでなく、企画の立て方や構成の考え方、制作した動画のブラッシュアップまで、それぞれの会社の状況に応じてアドバイスを行います。また、商品紹介動画・インタビュー動画など映像ジャンルに応じたお手本動画とプロジェクトファイル(*1)も提供。自社でカスタマイズしながら活用することができるため、動画制作が未経験の方でも、安心して動画制作を習得することが可能です。



提供プラン・料金





初期設定費+月額費用でご利用いただける料金プランで、お客さまの目的に合わせ受講期間を設定できます。



・通常コース(契約期間:6ヶ月~):583,000円(税込)~

・短期集中コース(契約期間:3ヶ月):550,000円(税込)~



サービス詳細・お申込先





https://vook.vc/biz/education/smartphone



今後の展開





昨今注目されているリスキリングにおいても、社員が身につけたいスキルとして動画制作が上位に位置付けられており、動画制作の内製化に向けた動きも加速されると考えられます。この動きに呼応すべく、当社がこれまで培ってきた映像クリエイター育成のノウハウや知見を活かし、企業ニーズに合わせたサービス開発を行い、企業における動画制作内製化支援をこれまで以上に推進してまいります。また、これらのサービス提供を通じて、企業活動における動画活用がより身近で当たり前になる社会の実現を目指します。



株式会社Vook概要





「映像クリエイターを無敵に。」をビジョンに掲げ、映像クリエイターの学び・仕事・つながりをサポートし、日本の映像クリエイターが育ち、世界で活躍する環境の創出を目指しています。



・代表者 : 代表取締役 岡本俊太郎

・所在地 : 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング4F

・設 立 : 2012年1月12日

・事業概要 :

- 国内最大級の映像制作Tipsサイト『Vook』の運営

https://vook.vc/

- 映像制作者の人材紹介サービス『Vook キャリア』の運営

http://vook.vc/career

- 映像スクール『Vook school』の運営

https://vook.vc/school

・URL:https://vook.co.jp/







*1編集中のタスクのさまざまな情報(ファイルの保存先、指定した区間、使用モードなど)が記録されているファイル



