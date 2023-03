[株式会社SHIFT PLUS]

ひとりひとりの「声」を起点に顧客と地域の課題を解決するリーディングカンパニーを目指して



株式会社SHIFT PLUS(本社:高知県高知市 代表取締役:綿貫 健吾 、以下 SHIFT PLUS)は、2023年3月1日より新たなコーポレートアイデンティティー(以下「CI」)を制定し、それに伴いロゴデザイン、スローガンおよびコーポレートサイトを刷新することをお知らせいたします。















CI刷新の背景







SHIFT PLUSは2015年に高知県で創業し、「地方にワクワクする仕事を増やし、社会をより豊かに」を企業ミッションとして掲げ、ソフトウェアテストの品質保証及びカスタマーサポートを中心とし課題先進県高知での地域課題解決も含め事業領域を拡張し成長を続けてまいりました。



デジタル化が加速度的に進み、社会環境も大きく変化し将来の見通しにおける複雑性が増している現代において、あらゆる企業活動や地域社会課題解決を行ううえで顧客を含むステークホルダーの声を起点とした継続的な変革が求められています。



このような社会背景を踏まえ、改めてSHIFT PLUSが社会に対して提供する価値を具体的に明示化し、社員全員で共有することで、これまで企業活動を通して様々な声を収集し、可視化された声の行間を紐解き、課題解決を担ってきた知見やサービスを進化させ、顧客と地域を成長に導くリーディングカンパニーを目指していく為に新たなCIを制定いたしました。









新たなミッション・ビジョン・バリューの制定







◆ミッション Mission(わたしたちの使命)

ひとりひとりの『声』を起点に顧客と地域の課題を解決する



わたしたちの仕事は声を聴くことから始まります。



ユーザーの「声」を聴くこと

顧客の「声」を聴くこと

地域で暮らす人々の「声」を聴くこと



わたしたちは

その声の奥にあるひとりひとりの想いに目を向けることで

語られることのない問題の本質をとらえ

その潜在的な課題を提示し

気づきを与えることができる存在となることで

顧客と地域の課題解決に貢献してまいります。



◆ビジョン Vision(わたしたちの目指す姿)

多様なステークホルダーとの共創により顧客と地域を成長に導くリーディングカンパニー



◆バリュー Values(行動規範)

SHIFT PLUS WAY





1.「課題視点」で発想する

2. 自らが発想の「起点」となる

3. 多様な価値観・考え方を「尊重」する

4. 共に「成長」する

5. そのプロセスを「楽しむ」









コーポレートロゴデザイン・スローガンについて















■コーポレートロゴ デザインコンセプト

モチーフは「人」と「かぎかっこ」。



「人」と「人」とが向き合い対話している様子を

「声にならない声」(インサイト)を聞くという意味を込め

「 」(かぎかっこ)で表現しました。



顧客と地域の課題解決のためにその「声」の行間を汲み取り、

機械的ではない最適解を見出します。







■コーポレートカラー

カラーは明るく先進的な印象に。

緑にも水にも見え、高知の山・海・川などの自然を彷彿させる色合いです。





また高知の県鳥であるヤイロチョウの翼の色でもあり、

渡鳥であるヤイロチョウのように高知を起点に各地へ

SHIFT PLUSが広がっていくよう願いを込めました。





■コーポレートスローガン

その「声」の先にある未来へ。





また新CIの制定に伴い、コーポレートサイトをリニューアルいたしました。

新コーポレートサイト : https://shiftplus.inc/







会社概要





会社名 :株式会社SHIFT PLUS

代表者 :代表取締役 綿貫 健吾

本社所在地:高知県高知市駅前町1−8 第7駅前観光ビル





設立 :2015年4月6日

資本金 :3,000万円

事業内容 :

■カスタマーサポート事業

コールセンター支援 / FAQマネジメント / チャットボット支援

■ITアウトソーシング事業

ITヘルプデスク / システム運用・監視 / マニュアル作成 / ソフトウェア品質保証

■地域活性化事業



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/05-07:40)