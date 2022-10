[株式会社アングラーズ]

釣り人とアングラーズメンバーがカワスイに集結し、釣り業界や今後のプロジェクトについて語り合いました



釣果記録ができる釣りSNS「ANGLERS」を運営する株式会社アングラーズ(本社:東京都町田市、 代表取締役:若槻嘉亮)は、神奈川県川崎市にある新感覚エンターテインメント水族館『カワスイ 川崎水族館』にて、2022年10月10日に決起会を開催しました。アングラーズマイスターやアプリの利用者だけではなく、カワスイクルーのみなさんにもご参加いただき、事業の議論なども行いました。従業員の士気と、関係者や利用者とのコミュニティが育まれるとても有意義な催しとなりました。

■カワスイ(川崎水族館)とは

カワスイは川崎駅前商業施設「川崎ルフロン」にある、日本で初めて既存商業施設内に誕生した都市型水族館です。川崎市を流れる多摩川からアジア、アフリカ、南米アマゾンの熱帯雨林まで、世界の様々な環境に暮らす生きものを、最先端の技術を駆使して展示しているんです。釣り人なら一度は憧れる魚、川の虎こと「ドラド」や犬のような牙が特徴の「ペーシュ・カショーロ」、淡水のシーラカンス「タライロン」、世界最大級の淡水魚「ピラルク」など、他ではなかなか見ることのできない怪魚と出会うことができるのもカワスイの魅力です。











■アングラーズマイスター決起会







今回のアングラーズ決起会は、社員・パートナー企業様、アングラーズマイスター、そして一般ユーザーの方も含めて70名以上の参加となり、過去最多の決起会となりました。ご参加いただいた皆様、改めて本当にありがとうございました。











■マイスターアワード

2021年8月から始まった「釣り人のためのスポンサーシップ制度」アングラーズマイスタープロジェクトにて、今年1年で最も活躍したマイスターを表彰する「マイスターアワード」を開催しました。



マイスターアワード受賞者一覧

Most Valuable Meister(最優秀賞):ツリトシ【菅原 和利】

Most Charismatic Meister(カリスマ賞):旅する釣り人 FPなかむ~

Most Dedicated Meister(頑張ったで賞):将平(syohei)

Most Inspiring Meister(活気づけたで賞):釣りするげん@ぱーしー

Most Passionate Meister(エンタメ賞):おかまり

Most Influential Meister(インフルエンサー賞):やっくん@あんこうアワーズ







■「アングラーズマイスター」とは

「アングラーズマイスター」は、もっと釣り業界を盛り上げたい、もっと釣りの楽しさを伝えたい釣り人を対象に、スポンサーシップ制度を展開するプログラムです。見事選ばれた方には、ANGLERS公認の釣り人“アングラーズマイスター”として、年間120万円の活動費支給の他、様々なイベントへの参加やメディアへの出演などを通して、釣り業界を私たちと一緒に盛り上げていただきます。

■株式会社アングラーズについて

「釣りで人生を豊かに」をビジョンに掲げ、釣り人が共有し、繋がり、学び、購入する環境をつくっています。釣り専用SNSとして、釣り場の検索や釣り人同士のコミュニケーションが円滑に進む場所をつくり、釣り人が釣りにより熱中しその熱量を伝播する環境を実現します。



商号:株式会社アングラーズ

所在地:東京都町田市原町田6-9-8アエタ町田4階

設立:2012年10月

代表者:若槻嘉亮

資本金:8億1453万5694円(資本準備金含む)

事業内容: 釣り専用SNS「ANGLERS」の企画・開発・運営、その他関連事業

釣り専用SNS「ANGLERS」

