“世界中の不動産投資を民主化する。人生100年時代をテクノロジーと資産運用で豊かに。”をミッションにプロップテックグループとして、不動産クラウドファンディング、AI、太陽光、デベロッパー事業などを手掛ける株式会社シーラテクノロジーズ(住所:東京都渋谷区広尾、代表取締役会長:杉本宏之、代表取締役社長:湯藤善行、ティッカーシンボル「SYT」、以下「シーラテクノロジーズ」)は、ADS保有者に対する中間配当の基準日を、ナスダックのレギュレーションに従い、以前に発表していた2023年8月31日から2023年9月11日に変更することを発表いたしました。これに伴い、弊社ADSは一時取引停止となっておりました。





弊社は現在、ADS保有者への中間配当の支払い(1株当たり70円、1ADS当たり約0.0048ドルに相当(8月30日時点の為替レート1米国ドル=145.79円、1株=100ADS))を2023年12月に行う予定です。



2023年12月期 中間配当概要







※配当がある場合、弊社取締役会はその単独の裁量により配当を宣言します。弊社の通期業績及び経営成績にかかわらず、配当が行われる保証はなく、また、配当が行われる場合にも一定の金額となる保証はありません。



経営メッセージ





シーラテクノロジーズ 代表取締役会長 グループ執行役員CEO 杉本 宏之

この度のADS保有者様への中間配当基準日の変更(2023年9月11日)による、中間配当の実施意向や弊社業務への影響はございません。弊社は、今後も、株主還元に引き続きコミットし、ステークホルダーの皆様の利益を最大化するよう努めてまいります。



※参考和訳

英語版と本日本語版の間に相違がある場合、正文である英語版(以下リンク先)が優先します。

SYLA Technologies Announces Movement of ADS Record Date for Interim Dividend :: SYLA Technologies Co., Ltd. (SYT) (syla-tech.jp)



▼株式会社シーラテクノロジーズ 会社概要

社名:株式会社シーラテクノロジーズ

本社:東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO:杉本 宏之

代表取締役社長 グループ執行役員COO:湯藤 善行

創業:2010年9月29日

事業内容:資産運用プラットフォーム「利回りくん」を中心としたプロップテック事業、利回りくんAIの開発

HP:https://syla-tech.jp/



【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラテクノロジーズ

担当:コーポレートセクレタリー

電話:03-4560-0656



