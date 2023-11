[株式会社final]

返礼品にイヤホン・ヘッドホンという新たな選択肢を



国内オーディオメーカー株式会社final(代表:細尾 満、本社:神奈川県川崎市)は、当社所在地である川崎市のふるさと納税返礼品の今年度のラインナップを昨年度の倍近くとなる19製品に拡充いたしました。

finalブランドからは、平面磁界型ドライバー搭載ハイエンドヘッドホン「D8000 Pro Edition (SILVER)」やゲーミングイヤホンの定番「VR3000 for Gaming」のほか、全く新しい音楽体験“8K SOUND”を実現したフラッグシップ完全ワイヤレスイヤホン「ZE8000」などを追加いたしました。

またagブランドからは国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワード『VGP2023 SUMMER』にて金賞を受賞し、カラフルな色合いが人気の「UZURA」や、イヤホンを外から圧迫した際の耳へかかる圧力が分散される「フラット設計」によって寝そべりながらご使用いただける「PITA」などを新たにご用意いたしました。



ふるさと納税返礼品は魅力的な商品で溢れておりますが、ぜひこの機会に当社のイヤホン・ヘッドホンを選択肢の一つとしてご検討ください。







◎新規追加返礼品

【final】

-D8000 Pro Edition (SILVER)

-ZE8000

-UX3000

-VR3000 for Gaming 等



【ag】

-UZURA

-PITA

-BASS2

-WHP02 for Gaming



◎現行の返礼品

【final】

-STUDY 1

-E1000C

-E3000C

-A8000

-ZE3000 等



【ag】

-WHP01K

-COTSUBU

-COTSUBU for ASMR











◎取り扱いサイト(順不同)

-川崎市ふるさと納税特設サイト(https://kawasaki-furusato.com/)

-株式会社トラストバンク「ふるさとチョイス」

(https://www.furusato-tax.jp/search?q=%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82+final&header=1&target=1)

-株式会社JTB「ふるぽ」

(https://furu-po.com/goods_list.php?events=search&lg=&category=&subcategory=&sub2category=&amount=&area=&pref=&sort=&id=&p=1&%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89=%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BEfinal)

-楽天グループ株式会社「楽天ふるさと納税」

(https://www.rakuten.co.jp/f141305-kawasaki/)



◎finalのものづくりへの思い

finalは神奈川県川崎市にあるイヤホン、ヘッドホンの日本のブランドです。

再生音のクオリティは音楽体験に大きな影響を与えると考え、世界でもトップクラスと評価の高いハイエンドの平面磁界型ヘッドホンから学生でも手の届くエントリークラスのイヤホンまで、価格に関わらず音楽から高揚感を得られるような音質設計を行なっています。

製品開発には、設計者のアイディアも重要ですが、そのアイディアを実現するための冶具や機械を作る所まで手掛けられないと「まだ世にない製品」を生み出すことは実現困難です。

私達は、普通に考えると出来ない事をやるために、川崎に自社工場を開設しました。設計開発部門と生産部門が双方向でのフィードバックができる環境と試行錯誤するための設備・道具類が必要だと考えたからです。自社工場では、final製品に使用されるドライバー等の開発・生産と、イヤホン・ヘッドホンのハイエンドモデルの組み立てを行っています。製造スタッフはただ指示された作業をこなすだけではなく、より良いものづくりを実現するための改善提案を積極的に行うなど、「職人」としてのプライドを持って業務に取り組んでいます。



▼株式会社finalのHPはこちら

https://final-inc.com/



※当社は2020年より川崎市のふるさと納税の返礼品に参入し、2021年度(4月~12月)の返礼品の70%以上は当社製品が占めております。







◎音楽に溢れたまち・川崎市

川崎市は「音楽のまち・かわさき」を掲げてまちづくりを推進しており、世界水準の音響と評され、国内外のオーケストラが公演を行う「ミューザ川崎シンフォニーホール」を有するほか、昭和音楽大学・洗足学園音楽大学の2つの音楽大学、4つの市民オーケストラ、100を超える市民合唱団、企業の吹奏楽団や合唱団など多くの音楽資源に恵まれています。こうした環境はfinalのものづくりにも素晴らしい影響をもたらしています。

引用:https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001388.html



画像ダウンロードはこちらから(画像は新規追加製品のみとなっております)

https://98.gigafile.nu/0116-d2009a5f1d040096afc7f44af87d0507e



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/17-20:16)