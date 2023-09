[iHerb, LLC.]

iHerbがスポンサードしているマルチアスリートの陣在ほのかさんBEASTで優勝



iHerb(本社:米国カリフォルニア州、CEO:イマン・ザビヒ、以下:iHerb、日本語名:アイハーブ)は、健康とウェルネスにおけるグローバルリーダーです。1996年のiHerb創業と同時に創られた、代表的なプライベートブランド「California Gold Nutrition(R)️(カリフォルニア ゴールド ニュートリション)」は、サプリメントやプロテインなどを幅広く取り揃えており、27年間多くの人々のウェルネスや健康をサポートしています。



「California Gold Nutrition(R)️」は、2023年9月23日(土)にGALA湯沢で開催された世界最高峰の障害物レース「SPARTAN RACE in 新潟」のオフィシャルスポンサーを記念して、9月23日(土)~25日(月)まで27%OFFで購入できるスペシャルセールを実施します。







写真左:スパルタンレースチーム「The Last Hope」 写真右:ELITE女子の部で優勝した陣在ほのかさん



「SPARTAN RACE in 新潟」BEAST(距離20km、障害物約30個)女子の部では、今大会より、iHerbがスポンサードをしているマルチアスリートの陣在ほのかさんが、見事優勝を飾りました。

会場ではブースを出展し、人気のプロテインの展示・紹介、巨大プロテインバルーンなどのフォトスポットにて多くの参加者で賑わいました。またELITEで上位1位~3位の入賞者には、副賞として「California Gold Nutrition(R)️」オリジナルのTシャツを贈呈しました。





■「SPARTAN RACE in 新潟」オフィシャルスポンサー記念27%OFF

開催期間:9月23日(土)午後12:00~25日(月)午前11:59

URL:https://jp.iherb.com/c/california-gold-nutrition

クーポンコード:CGNJP27

利用回数:1回のみ

※ 対象条件となる購入金額は現在の為替のレートによって変動する場合がございます。予めご了承ください。

※一部の商品を除く

※本セールは日本時間2023年9月25日11:59(太平洋時間9月24日19:59)に終了いたします。





■SPARTAN RACEについて

SPARTAN RACEは、世界40カ国・年間170レース以上が開催されている世界最高峰最大級の障害物レースです。近年の健康志向やランニング、トレーニング人気の高まりを受け、日本では2017年5月に初開催されました。

スパルタンレースの特徴は、各競技それぞれに5km~21km以上のランに加え、20~30個の障害物が設置されており、それらを参加者の肉体のみで乗り越え、ゴールを目指すタフなレースである点です。

また、レース中、参加者同士で助け合い障害をクリアすることが許されていますが、できない場合は、バーピージャンプ(スクワット・腕立て・ジャンプを1セットとして連続して行うトレーニング)を規定回数こなさなくてならないなど、ハードなルールも設けられいます。





■陣在ほのかさんプロフィール



中学生から大学生まで約10年間陸上競技を行っていた。

陸上競技を引退後スパルタンレースに出会い、2020年7月からスパルタンレースの練習を開始。2021年12月沖縄で開催されたレースで女子Elite初出場で2位、2021年7月に横須賀で行われたレース、2022年9月新潟で開催されたレースでは、女子Eliteで優勝。本大会でも優勝し、2連覇を達成。目標はスパルタンレースでアジアトップになること。

現在はスパルタンレースを中心に、マルチアスリートとして活躍中。





■iHerbについて

iHerbは、年間180以上の国で年間1000万人のお客様に信頼され、健康と幸福、ウェルビーイングの向上をサポートしています。数十億ドル規模のeコマースプラットフォームとして、私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスが特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって可能になる普遍的な権利であるべきだと信じています。そして誰であろうと、どこにいようとも、最も健康的で最高の人生を送るのに役立つ製品を簡単に手に入れることができるはずです。 https://www.iherb.com/





