[LehmanSoft]

NFTを活用したWeb3向けサービス開発を行うLehmanSoft(本社:オーストラリア、以下LehmanSoft)は、「製品・サービスを通じて人々が喜び、笑いあえる世の中に寄与する」ビジョンを掲げ、人やペットの迷子リスク解決のため、個人情報を守りつつ迷子の連絡をしたり、必要な医療情報などを共有できるシステムの提供、QRコードを使用した迷子タグの販売を行なっている株式会社プライムページ(以下、プイライムページ)とコラボキャンペーンを実施いたします







コラボレーションの背景





LehmanSoftが開発するLOOTaDOGは、日常の散歩をゲーム化し、Web3わんこ育成を楽しめるアプリです。アプリからワンストップでペットライフを豊かにすることを目標としています。



当キャンペーンでは、迷子犬リスク減少にご活用いただける『迷子タグ』に関するアンケートにご回答いただくことで、ペットリスクの低減に向けた活動の一助になることを目指しております。



また、迷子になったペットのうち飼い主の元に戻ることができなかったペットの一部は殺処分されているのが現状となっており、これらの問題を解決できるサービス促進に積極的に携わってまいります。



Scamee! for dogとは?





Scamee! for dogは、パッケージ毎に異なるQRコードを印刷したシールをペンダントやシリコーンプレートタグに貼って使用していただく迷子札です。



アプリではないのでインストールの手間要らずですぐに使用でき、迷子の発見者がその場でスマートフォンから飼い主へ迷子連絡を送信でき、発見場所の地図情報を送ることができ、QRコードをスキャンしてペットの薬歴や治療歴、ワクチン接種証明書の確認や気をつけてほしいことなどの情報を確認できる特徴があります。



花火や雷の音に驚いて逃げ出してしまったり、地震や洪水による被害で家族と離れ離れになった時、家族の元へ帰るためのアイテムをできれば2種類つけてあげてください。マイクロチップが入っていても、2重対策でScamee! for dogを装着してあげることをおすすめします。



「うちの子は逃げ出さないから」と思っておられる飼い主様も、Scamee! for dogをつけておいて無駄にはなりません。

楽しいお散歩も安心して楽しめるように、是非、Scamee! for dogをつけてあげてください。



こんな時に大活躍!Scamee! for dog







災害や予期せぬ出来事でペットが迷子になってしまい、飼い主さんと離れ離れになってしまった…!

そんな万が一の時でも、Scamee! for Dogをつけていれば、誰かに保護された時、愛犬・愛猫の健康情報や狂犬病接種、ワクチン接種情報をQRコードからスキャンして確認してもらうことができます。

また、保護してくれた人から飼い主に、保護したことをメッセージで送信してもらうことも可能です。



Scamee! for dog の使い方について、詳しく知りたい方は下記をご覧ください

https://scamee-dog.jp/discoverer/



【その他、イメージ画像】









コラボキャンペーンの内容





〈内容〉

・Scamee! for dogアンケートキャンペーン



〈参加方法〉

・LOOTaDOGのアプリをダウンロード

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1636454515?ign-mpt=uo%3D4

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lootadog&hl=ja

・公式アカウントをフォローおよびキャンペーンツイートをいいね&リツイート

LOOTaDOG:https://twitter.com/LOOTaDOG_JPN

Scamee! :https://twitter.com/Scamee_1





〈当選者〉

・3名様にScamee! for dogシリコーンプレートタグ(色とサイズは選択可能)をプレゼント



〈当選発表〉

・当選者様へはツイッターのメッセージにてLOOTaDOG側から当選のご連絡致します

・メール受信後7日以内にご返信及び必要事項のご記入をお願いいたします

・当選発表および賞品の発送は6月中を予定しています



株式会社プライムページについて





会社名:株式会社プライムページ

所在地:東京都稲城市東長沼568-11 HPビル2F

代表者:洞地一徳

設立日:2018年9月13日

URL:https://scamee-dog.jp

事業内容:ペット用QR迷子札の企画・販売



LehmanSoftについて





会社名:LehmanSoft

所在地:Level 12, 32 Martin Place, Sydney 2000 NSW Australia

代表者:Raymond Chen

設立日:2020年10月22日

URL:https://lootadog.com/

事業内容:Fintech

お問合せ先:media@lootadog.com



LOOTaDOGについて





LOOTaDOGでは、ワンちゃんとの日々の散歩を、Walk-To-Ownという形で、より楽しいアクティビティにする事が可能になるだけではなく、ゲーム内で飼い主様同士のコミュニケーションの場を提供する他、リアル店舗でのペット用品の購入を行えるサービスの導入も予定しております。



また、ゲーム内で獲得した報酬の一部は自動的にペットケア基金に還元することで、ゲームを楽しみながら社会貢献を行うことができます。



〈LOOTaDOGのアプリをダウンロード〉

・App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1636454515?ign-mpt=uo%3D4

・Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lootadog&hl=ja



〈公式SNS〉

・公式Twitter:https://twitter.com/LOOTaDOG_JPN

・Discord :https://discord.gg/lootadog



〈お問い合わせ〉

・サービスサイト:https://lootadog.com/

・メールアドレス:media@lootadog.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-19:46)